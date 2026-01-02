We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Solo-Mikrowelle Schwarz (20 L, 700 Watt) mit EasyClean | MS2082F
MS2082F
Hauptmerkmale
- Klares, minimalistisches Design: Klare Linienführung und abgestimmte Farbakzente an Tür und Bedienfeld – für einen zeitlos modernen Look
- Elegante Vollglastür mit nahtloser Oberfläche – fügt sich perfekt in moderne Küchen ein und ist besonders leicht zu reinigen
- Intuitive Doppel-Drehregler: Zwei elegante Drehknöpfe für einfache und präzise Steuerung von Leistung (3 Stufen + Auftauen & Warmhalten) und Garzeit (bis zu 35 Minuten).
- Helle LED-Innenbeleuchtung: Gleichmäßige, augenschonende LED-Beleuchtung für klare Sicht auf das Gargut – ganz ohne Türöffnen.
Elegante Glasfront
Modernes Design & einfache Pflege
Die glatte Glasoberfläche sorgt für einen stilvollen Look und lässt sich mühelos reinigen.
*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Helle LED-Beleuchtung
Verbesserte LED-Beleuchtung für klare Sicht
Die LED-Beleuchtung erhellt den Garraum deutlich, sodass du den Garstatus jederzeit prüfen kannst – ohne die Tür zu öffnen.
FAQ
Q.
Was kann die Ursache sein, wenn das Mikrowellen-Licht nicht funktioniert?
A.
Die Glühbirne muss möglicherweise ausgetauscht werden oder das Gerät benötigt einen Service. Bitte überprüfe die Glühbirne und konsultiere die Bedienungsanleitung für weitere Hinweise.
Q.
Gelangen Mikrowellenstrahlen durch das Sichtfenster in der Tür?
A.
Nein. Die kleinen Löcher im Sichtfenster lassen Licht hindurch, damit du ins Innere sehen kannst, blockieren aber die Mikrowellenstrahlung zuverlässig.
Q.
Darf die Mikrowelle leer betrieben werden?
A.
Es wird nicht empfohlen. Der Betrieb ohne Speisen oder Flüssigkeit kann das Gerät beschädigen.
Q.
Warum platzen Eier manchmal?
A.
Beim Erhitzen kann sich Dampf unter der Dottermembran bilden, wodurch das Ei platzt. Um dies zu vermeiden, stich den Dotter vor dem Garen an. Eier dürfen nicht in der Schale in der Mikrowelle erhitzt werden.
Zusammenfassung
Abmessungen
Alle Spezifikationen
MATERIAL & AUSFÜHRUNG
Türfarbe
Schwarz
Türdesign
Unterteilt
EasyClean
Nein
Bauart
Arbeitsplatte
Gehäusefarbe
Schwarz
Ofenkapazität (in Liter)
20
Produkttyp
Solo
Marke
LG
Ursprungsland
China
KOMFORTFUNKTIONEN
Kindersicherung
Nein
Signalton bei Programmende
Ja
EasyClean
Nein
Timer
Nein
Zeiteinstellung
Ja
30 Sekunden hinzufügen
Nein
Drehung Drehteller ein/aus
Nein
MIKROWELLEN-MERKMALE
Stromverbrauch Mikrowelle (in W)
1.050
Leistung der Mikrowelle (in W)
700
Smart Inverter Magnetron®
Nein
Durchmesser Drehteller (in mm)
255
Beleuchtung Mikrowelle
LED
Kochanleitung
Manuell
Leistungsstufen der Mikrowelle
5
Ofenkapazität (in Liter)
20
Stromverbrauch, insgesamt
1.050
STEUERUNG & ANZEIGE
Display Anzeigetyp
N/A
Steuerungsposition
Rechte Seite
Steuerungstyp
Knopf
PROGRAMME
Heißluftfrittieren
Nein
Backen
Nein
Konvektionsbacken
Nein
Auftauen
Ja
Grill
Nein
Inverter Auftauen
Nein
Schmelzen
Nein
Rösten
Nein
Slow Cooking
Nein
Weich machen
Nein
Stufenkochen
Nein
Dampfgaren
Nein
Aufwärmen
Nein
Automatisches Garen
Nein
Automatisches Aufheizen
Nein
Entwässern
Nein
Memory-Garen
Nein
Nachweis
Nein
Sensor Garen
Nein
Sensor Aufwärmen
Nein
Schnellkonvektion
Nein
Schnellgrillen
Nein
ABMESSUNGEN / GEWICHT
Verpackungsabmessungen (B x H x T; in mm)
488 x 291 x 380
Produktabmessungen (B x H x T; in mm)
439 x 258 x 339
Produktgewicht (in kg)
9,6
LEISTUNG
Leistung (in W)
700
Strombedarf (in V; in Hz)
230V / 50Hz
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE
ThinQ® (Wi-Fi)
Nein
NFC Tag On
Nein
SmartDiagnosis®
Nein
ZUBEHÖR
Benutzerhandbuch (St.)
1
Glaseinschub (St.)
1
Drehring (St.)
1
Drehwelle (St.)
1
DESIGN / AUSFÜHRUNG
Außendesign
WideView – konventionell
Garraumdesign
Viereckig
Türfarbe
Schwarz
Türglasdesign
Smog
Innenverkleidung
Grau
Gehäusefarbe
Schwarz
Anti-Fingerprint
Nein
