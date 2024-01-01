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ثلاجة 2 باب 655 لتر - 23 قدم | ضاغط بعاكس ذكي، تدفق هواء متعدد| فضي
*الثلاجات تأتي مع ضمان خمس سنوات، الكباس الانفرترر ضمان عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
*استنادًا إلى نتائج اختبار إل جي الداخلي التي تقيس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل انخفاض الوزن بنسبة 5% للخضراوات على رف حجرة الطعام الطازج في موديل LGE LinearCooling. الطرازات المنطبقة فقط. قد تختلف النتيجة في الاستخدام الفعلي.
*استنادًا إلى نتائج اختبار إل جي الداخلي التي تقارن وقت درجة حرارة حاوية المياه الموضوعة في السلة العلوية للانخفاض بين طرازي DoorCooling+™ وNon-DoorCooling+™. الطرازات المنطبقة فقط.
*صور المنتج هي لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
*من المفترض أن يتوقف نظام التبريد DoorCooling+™ عند فتح الباب.
*635 لترًا: وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي، سعة 635 لترًا هي سعة طراز GSXV91NSAE.
*27 قدمًا مكعبًا: استنادًا إلى معيار أمريكا الشمالية، 27 قدمًا مكعبًا هي سعة طراز LGE LRS*2706.
تحكم سهل من خلال المساعد الصوتي
*تعد Google وGoogle Home علامتين تجاريتين مملوكتين لشركة Google LLC.
*Amazon وAlexa وEcho وجميع الشعارات وعلامات الحركة ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com أو Amazon Inc أو الشركات التابعة لها. *تم تغيير تسمية.
*قد تختلف الميزات الذكية ومُنتَج المساعد الصوتي حسب الدولة والطراز. تحقق لدى بائع التجزئة المحلي أو إل جي لمعرفة مدى توفر الخدمة.
*لا يتم تضمين مكبر الصوت الذكي الذي يدعم الصوت.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
913 x 1786 x 643
-
اللمسة النهائية (الباب)
فضي
جميع المواصفات
الأبعاد والوزن
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
913 x 1786 x 643
الميزات
-
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
نعم
-
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
نعم
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
فضي
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