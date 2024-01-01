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ثلاجة 2 باب  655 لتر - 23 قدم | ضاغط بعاكس ذكي، تدفق هواء متعدد| فضي

الميزات

المعرض

المواصفات

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ثلاجة 2 باب  655 لتر - 23 قدم | ضاغط بعاكس ذكي، تدفق هواء متعدد| فضي

GC-B257SLWL

ثلاجة 2 باب  655 لتر - 23 قدم | ضاغط بعاكس ذكي، تدفق هواء متعدد| فضي

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منظر أمامي

*الثلاجات تأتي مع ضمان خمس سنوات، الكباس الانفرترر ضمان عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

وجد مقطع فيديو عن قُرب لمياه تتساقط من خس أخضر ناضر بجوار مقطع فيديو عن قُرب لسقوط الماء على طماطم حمراء طازجة.
LinearCooling™‎

ثبات مستوى التبريد داخل الثلاجة ليعطي نضارة و عمر اطول للخضار والفاكهة

يقلل LinearCooling™‎ من تقلبات درجات الحرارة ويحافظ على النكهة الطازجة لمدة تصل إلى 7 أيام.

*استنادًا إلى نتائج اختبار إل جي الداخلي التي تقيس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل انخفاض الوزن بنسبة 5% للخضراوات على رف حجرة الطعام الطازج في موديل LGE LinearCooling. الطرازات المنطبقة فقط. قد تختلف النتيجة في الاستخدام الفعلي.

المنظر الأمامي لثلاجة InstaView سوداء مع إضاءة بالداخل. يمكن رؤية محتويات الثلاجة من خلال باب InstaView.
DoorCooling+™‎

يوفر نضارة بشكل متساوٍ وأسرع

تصبح المشروبات أكثر برودة ويبقى الطعام طازجًا بفضل الأداء المتساوي والأسرع لـ DoorCooling+™.

*استنادًا إلى نتائج اختبار إل جي الداخلي التي تقارن وقت درجة حرارة حاوية المياه الموضوعة في السلة العلوية للانخفاض بين طرازي DoorCooling+™‎ وNon-DoorCooling+™‎. الطرازات المنطبقة فقط.
*صور المنتج هي لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
*من المفترض أن يتوقف نظام التبريد DoorCooling+™‎ عند فتح الباب.

منظر جانبي لمطبخ به ثلاجة InstaView سوداء مثبتة.

حسّن ديكور مطبخك بباب UltraSleek

يحسّن باب UltraSleek ديكور أي مطبخ فور إضافته إليه.

A side view of a kitchen with a black InstaView refrigerator installed.

السعة الكبيرة

تخزين المزيد في مساحة داخلية أكبر

استمتع بمساحة كبيرة لتخزين جميع الأطعمة والمشروبات التي لا تتكدس في مطبخك.

*635 لترًا: وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي، سعة 635 لترًا هي سعة طراز GSXV91NSAE.
*27 قدمًا مكعبًا: استنادًا إلى معيار أمريكا الشمالية، 27 قدمًا مكعبًا هي سعة طراز LGE LRS*2706.

تحكم سهل من خلال المساعد الصوتي

أخبر ثلاجتك بالضبط بما تحتاج إليه، عندما تحتاج إليه. قل، "تشغيل تجميد سريع" وسوف يستمع مكبر الصوت المزود بتقنية الذكاء الاصطناعي ويتأكد من العناية بمشترياتك.

*تعد Google وGoogle Home علامتين تجاريتين مملوكتين لشركة Google LLC.
*Amazon وAlexa وEcho وجميع الشعارات وعلامات الحركة ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com أو Amazon Inc أو الشركات التابعة لها. *تم تغيير تسمية.
*قد تختلف الميزات الذكية ومُنتَج المساعد الصوتي حسب الدولة والطراز. تحقق لدى بائع التجزئة المحلي أو إل جي لمعرفة مدى توفر الخدمة.
*لا يتم تضمين مكبر الصوت الذكي الذي يدعم الصوت.

يوجد شعار 10 Year Warranty for the Smart Inverter Compressor بجوار شعار Smart Inverter.

الكفاءة في استخدام الطاقة والمتانة

ينتقل برنامج LG Smart Inverter Compressor™‎ بكفاءة الطاقة إلى المستوى التالي لمساعدتك في توفير أكثر من 10 سنوات من راحة البال.

الملخص

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الأبعاد

GC-B257SLWL
السعة (ليترات)
655 لتر
الأبعاد (سم)
178.6cm x 91.3cm x 64.3cm
الميزة الرئيسية
LinearCooling
الميزة الإضافية
™+‎DoorCooling

المواصفات الأساسية

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    913 x 1786 x 643

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فضي

جميع المواصفات

الأبعاد والوزن

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    913 x 1786 x 643

الميزات

  • ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

    نعم

  • ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

    نعم

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فضي

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