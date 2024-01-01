*635 لترًا: وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي، سعة 635 لترًا هي سعة طراز GSXV91NSAE.

*27 قدمًا مكعبًا: استنادًا إلى معيار أمريكا الشمالية، 27 قدمًا مكعبًا هي سعة طراز LGE LRS*2706.