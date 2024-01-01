شروط وأحكام البيع عبر متجر ال جي الالكتروني

الشروط والأحكام الخاصة بالشراء

آخر تحديث: 24 يونيو 2025

1. النطاق

تتضمن هذه الشروط العامة للبيع (المشار إليها فيما يلي باسم "الشروط العامة") لشركة إل جي للالكترونيات مصر ومقرها المسجل في مبنى إل جي رقم 2، منطقة المعارض - الطريق الدائري - القطامية، القاهرة، مصر، والمسجلة تجاريًا برقم 1151 - مكتب استثمار العاشر من رمضان (المشار إليه فيما يلي باسم "البائع" أو "نحن") والشركة المصنعة والموردة، شركة إل جي للالكترونيات مصر ش.م.م. تحكم شركة LGE، التي يقع مكتبها المسجل في القطعه رقم 2 زيزينيا، منطقة التجمعات الصناعية مدينة العاشر من رمضان، الشرقية، مصر ("LGE" أو "المورد") الحقوق والالتزامات المتبادلة التي تنشأ لكلا الطرفين فيما يتعلق باتفاقية الشراء ("اتفاقية الشراء") أو بناءً عليها المبرمة بين البائع، وما لم ينص اتفاق الشراء على خلاف ذلك، شخص طبيعي - مستهلك ("المستهلك" أو "أنت")

يتم إبرام اتفاقية الشراء عن طريق الشراء عن بعد من المتجر الإلكتروني الذي يتم تشغيله على موقع ويب يقع على عنوان الإنترنت (https://www.lg.com/eg_ar).

ستكون هذه الشروط العامة سارية على كل عملية شراء لمنتجات وخدمات LGE التي نقدمها من خلال الموقع الإلكتروني والتي يقوم المستهلك بإضفاء الطابع الرسمي عليها من خلاله.

يقر المستهلك بأنه يتمتع بالقدرة القانونية على الالتزام والحصول على المنتجات، ويقبل التزامه الطوعي بهذه الشروط العامة. في حالة المستهلكين الأفراد، لا يجوز شراء المنتجات إلا من قبل المستهلكين المقيمين في القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية والبحيرة والعليا والإسكندرية والغربية والمنوفية والفيوم وكفر الشيخ وبني سويف ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ("المنطقة").

من خلال قبول هذه الشروط العامة للبيع، يقر المستهلك بالقراءة المسبقة والدقيقة لشروط البيع الخاصة به قبل الشروع في دفع ثمن المنتجات. تنظم هذه الشروط العامة بيع منتجات LGE للعملاء في المنطقة بالإضافة إلى تسليم المنتجات.

أنت تقر بأن البائع هو الشركة المصنعة أو الموردة للسلع المعروضة من خلال الموقع الإلكتروني.

بالنسبة للمنتجات: تبرم عقد بيع معنا مباشرة. ومع ذلك، بقدر ما لدينا القدرة على التصنيع، نطلب منك في إطار هذه الشروط العامة الرجوع أيضًا إلى الوثائق المتعلقة بالمنتج الذي يقدمه المورد، وخاصة الشروط والأحكام العامة للمورد.

بالنسبة للخدمات (خدمة ما بعد البيع، الضمان): نحن LGE نؤدي الخدمة وقد نطلب منك قبول شروط وأحكام البيع قبل تقديم الخدمة.

2. سياسة المبيعات من خلال الموقع الإلكتروني

المبيعات المتاحة من خلال موقع LGE الإلكتروني مخصصة للوصول إلى العملاء فقط، وهي مخصصة ومحدودة للاستخدام الشخصي، وليس البيع التجاري أو الموزعين، لذلك يحق لشركة LGE إلغاء أي طلبات شراء واضحة للموزعين أو في حالة تكرار تسجيل طلبات الشراء على نفس المنتجات أكثر من مرة، أو تسجيل طلب شراء لشخص آخر، كما يحق لشركة LGE أيضًا وضع قيود على عدد المنتجات المباعة والمسجلة مع طلب الشراء.

لدى شركة LGE الحق في تصحيح الأخطاء وتحديث محتويات موقعنا الإلكتروني أو تعديل أسعار المنتجات في أي وقت دون إشعار مسبق، كما يحق لشركة LGE تعديل أو حذف أي من شروط سياسة البيع الخاصة بها في أي وقت دون إشعار مسبق.

لدينا الحق في المطالبة ببعض البيانات أو الأدلة التي نراها ضرورية لإتمام البيع عبر الموقع الإلكتروني وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا.

3. العروض - إقرار الاستلام - القبول

3.1. يتم إبلاغ جميع الأسعار والعروض والأوصاف الواردة على موقع LGE الإلكتروني وفقًا لتوافر المنتجات/الخدمات التي تشير إليها. يمكن سحب اي منها أو تعديلها في أي وقت قبل طلبك.

3.2. يمكن للمستهلك تقديم طلبه من خلال الموقع الإلكتروني، وملء النماذج المقدمة لهذا الغرض. بمجرد اكتمال عملية البيع، سيتم تزويد المستهلك بتأكيد الشراء الذي تم إجراؤه، والذي سيتضمن جميع الشروط المعمول بها لشراء المنتج والخدمات (في حالة التعاقد على الأخيرة).

اللغات التي نقدمها لك لإبرام العقد هي الإنجليزية و/أو العربية. ستتاح لك الفرصة للتحقق من طلبك قبل تأكيده.

3.3. يتم تأكيد الطلب عند استلام الدفع عبر الإنترنت فقط وسيتم إرسال بريد إلكتروني للتأكيد . يجب تأكيد طلب الدفع عند الاستلام من خلال خدمة عملاء LG في غضون يوم واحد من تاريخ الطلب. بعد تأكيد الطلب، لا يجوز تأجيل التسليم من العميل لأكثر من يوم واحد، وإذا لم يستلم العميل الطلب فيحق لنا إلغاء الطلب.

3.4. لا نقوم بأرشفة اتفاقيتك. يجب عليك بنفسك عمل نسخ من المستندات المتعلقة بطلبك ومن هذه المستندات لحفظ سجلاتك.

4. توفر المنتجات

4.1. يُحظر تمامًا إعادة بيع منتجات LGE التي تم شراؤها على الموقع. في حالة عدم الامتثال لهذا الحظر، تحتفظ LGE بالحق في اتخاذ أي إجراء ضد العميل، بما في ذلك،دون المساس بأي حقوق أخرى، وتقييد بيع المنتجات للعميل، وإلغاء أي طلبات، و/أو غلق حساب العميل.

4.2. عروض منتجات LGE صالحة طالما كانت مرئية على الموقع الإلكتروني، ضمن حدود المخزونات المتاحة وباستثناء الاستثناءات مثل العمليات الترويجية.

4.3. إذا لم يتوفر المنتج الذي طلبته لأسباب خارجة عن إرادتنا أو لم يتوفر او في حالة تأخير وقت التسليم المعلن عنه في طلبك، فستقوم LGE على الفور بإبلاغك إما بعدم توفر المنتج أو بوقت التسليم الإضافي عبر البريد الإلكتروني.

4.4. إذا استغرقت عملية إعادة تخزين المنتج المعني وقتًا طويلاً بشكل غير عادي أو كان من المستحيل توريده، تتعهد LGE بتقديم بديل للمنتج المطلوب بمنتج له نفس الأداء والقيمة المكافئة للمنتج الأصلي. إذا رفضت هذا الاستبدال أو لم تتمكن LGE من تزويدك بمنتج بديل، فسيتم إلغاء طلب هذا المنتج ولن يتم خصم أي مبلغ كمصروفات بنكيه و يتم اعادة المبلغ الذي سبق سداده بذات الطريقه التي قمت بسداده بها وفقا للمواعيد المحدده لكل بنك لارجاع العمليه.

5. حقوق الإرجاع

5.1 المهلة القانونية لحق الإرجاع: وفقًا للأحكام القانونية السارية، لديك فترة أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ استلام منتجاتك للحصول على حقك في الإرجاع دون الحاجة إلى تبرير أسبابك أو دفع أي غرامات. تبدأ هذه الفترة من اليوم الذي تستلم فيه المنتج فعليًا في طرد، أو، إذا تم تسليم الطلب في عدة طرود، من اليوم الذي تستلم فيه المنتجات . إذا انتهت هذه الفترة في

الجمعة أو السبت أو العطلات الرسمية، يتم تمديدها إلى يوم العمل التالي وفقًا للمادة 17 من قانون الإجراءات المدنية رقم 181 لسنة 2018.

5.2 شروط ممارسة حق الإرجاع: في حالة ممارسة حق الإرجاع خلال الفترة المذكورة أعلاه وهي أربعة عشر (14) يومًا، سيتم استرداد ثمن المنتج (المنتجات) المشتراة فقط وفقًا للمادة 17 من قانون الإجراءات المدنية رقم 181 لسنة 2018.

وفقًا للأحكام القانونية، يمكنك ممارسة حقك في الانسحاب:

• عن طريق الاتصال بخدمة العملاء وطلب الإرجاع برقم طلبك.

5.3 شروط إرجاع منتجك: بمجرد تقديم طلب الإرجاع إلى خدمة العملاء، وفي موعد أقصاه أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ استلام طلبك، سيتولى الناقل جمع المنتج (المنتجات) من العنوان المحدد في وقت الطلب أو سيتم إرسال إشعار إرجاع إليك حتى تتمكن من تسليم طردك في نقطة إعادة وفقًا للمادة 17 من قانون حماية المستهلك رقم 181 للسنة المالية 2018.

يجب إرجاع المنتجات سليمة وفي حالتها الأصلية وكاملة (التغليف والملحقات وبالحاله التي تم التسليم عليها وما إلى ذلك) و مصحوبة بنسخة من فاتورة الشراء للإدارة، حتى تتمكن LGE من التحقق من مطابقة المنتج (معيب /أو تالف و/أو غير مكتمل) والسماح بإعادة تسويقه في حالة جديدة. في حالة انخفاض قيمة المنتج نتيجة لسلوك غير لائق مع طبيعته وخصائصه وأدائه السليم، فإنك تتحمل المسؤولية عن ذلك ، كما لا يحق ارجاعه اذا لم تتوافر الشروط المبينه عاليه.

5.4. الاسترداد: في حالة ممارسة حق الإرجاع، سيتم رد المبالغ المدفوعة إليك في موعد أقصاه أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ استلام LGE للمنتج (المنتجات) وردها بذات وسيلة الدفع المستخدمة في الطلب وفقًا للمادة 17 من قانون حماية المستهلك رقم 181 للسنة المالية 2018 ، ولا تكن ال جي مسئوله في حالة تاخر البنك في رد المبالغ المسدده من خلاله لاسباب ترجع الي البنك.

5.5 بخلاف ما سبق كله ،فيحق للعميل إلغاء الطلب طالما لم يتم تسليم المنتج دون أي رسوم.

يحق للعميل استبدال أو إرجاع المنتج الذي تم شراؤه من الموقع الإلكتروني في غضون 30 يومًا من تاريخ الشراء فقط في حالة وجود عيب صناعي في المنتج وفقًا لقانون حماية المستهلك، وفي حالة انتهاء فترة الثلاثين يومًا، لن يتم استبدال الجهاز أو إرجاعه لأي سبب وفقًا لأحكام المادة 21 من قانون حماية المستهلك رقم 181 للسنة المالية 2018.

5.6. المنتجات المستثناة من حق الانسحاب: بموجب اللوائح الحالية، لا يمكن ممارسة حق الإرجاع للسلع التي قام العميل بفتحها او التي بحاله غير التي تم التسليم بها، أو السلع المصنوعة وفقًا لمواصفات العميل، أو السلع المخصصة والتي لا يمكن إرجاعها لأسباب قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018

6. اقرار

6.1 أنت تقر بأن المعلومات التي قدمتها عند تقديم طلبك محدثة ودقيقة ماديًا وكافية لنا لتلبية طلبك. كما تقر بأنك شخص عادي وليس تاجرًا وأنك تتمتع بالأهلية القانونية لإبرام عقد نيابة عن نفسك و/أو شركتك أو مؤسستك.

6.2. تستفيد من الضمانات المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات إذا كنت المستهلك.

7. الأسعار والتسليم والتركيب

7.1. أسعار المنتجات مبينة بالجنيه المصري شاملة كافة الضرائب (ضريبة القيمة المضافة + الضرائب والرسوم الأخرى) ويمكن تعديلها في أي وقت و سيتم إصدار فاتورة بالمنتجات على أساس الأسعار السارية وقت تاكيد طلبك.

7.2. تقدم LGE خدمة التوصيل المجاني للمحافظات المذكورة أعلاه وتحتفظ LGE بالحق في فرض رسوم التوصيل في المستقبل.

7.3. يتم تسليم الطلبات خلال 5-7 أيام عمل من تاريخ الطلب ماعدا حالات القوه القاهره او لاسباب خارجه عن ارادة ال جي.

7.4. يجب على العميل دفع قيمة المنتجات قبل استلامها بالجنيه المصري، بحد أقصى خمسين ألف جنيه للطلبات التي تتم نقدًا عند التسليم، ويجب دفع أكثر من هذه القيمة من خلال طرق الدفع الأخرى المتاحة عبر الإنترنت في LG.COM.

7.5. ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك في الشروط العامة، نحتفظ بالحق في تحصيل المبلغ الإجمالي للدفع، على الرغم من أي مطالبة بالتسليم غير الكامل أو المنتجات المعيبة.

7.6. نقوم بخصم المبلغ من بطاقة الائتمان بمجرد شحن المنتج أو بدء تقديم الخدمات. نحتفظ بالحق في التحقق من المدفوعات ببطاقة الائتمان قبل شحن المنتج أو بدء الخدمات.

7.7. تقدم LGE تركيب المنتج مجانًا مرة واحدة فقط في نفس زيارة تسليم الطلب. لا يشمل تركيب التلفزيون حوامل الحائط. يجب على العملاء شراء حامل الحائط حتى تتمكن LGE من توفير التركيب المجاني. وبالنسبة لمكيفات الهواء، فإننا نقدم التوصيل والتركيب المجاني بما في ذلك أنابيب ثلاث امتاروالحامل الخارجي، وأي خدمة أخرى أو قطع غيار للتركيب متوفرة برسوم إضافية، وتطبق الشروط والأحكام بخصوص ذلك.

7.8 يحق لشركة LGE فرض رسوم التركيب أو استبعاد خدمات التركيب للمبيعات عبر الإنترنت في المستقبل.

8.الايصال الالكتروني

8.1. يتم تنفيذ المبيعات من قبلنا ويتم إصدار الايصال الالكتروني من قبلنا. يجب على المستهلك الاحتفاظ به لممارسة حق استبدال أو إرجاع المنتج، وكذلك، عند الاقتضاء، لاستخدامها كوسيلة إثبات في تقديم الضمانات المناسبة، والمبين بها تاريخ الشراء والطراز والمنتج الذي تم شراؤه منا.

8.2. تعتبر هذا الايصال مستند الشراء لخدمة ما بعد البيع للمنتج مع كارت الضمان لكل منتج .

8.3. بقبول هذه الشروط العامة، يوافق المستهلك صراحةً على تلقي ايصال إلكتروني عبر البريد الإلكتروني لعملية الشراء وذلك وفقا لتعليمات مصلحة الضرائب المصرية

9. الإنهاء

إذا اعتبرنا أن هناك شكوكًا في الاحتيال، أو إذا لم تأذن مؤسسة بطاقة الائتمان المالية بالدفع، أو إذا انتهكت أيًا من هذه الشروط العامة، فبدون المساس بأي من حقوقنا الأخرى، يجوز لنا إلغاء طلبك أو لأسباب القوة القاهرة أو التأخير في توريد البضائع لأسباب خارجة عن سيطرة الشركة الموردة أو لأسباب عدم توفر المنتجات لأسباب خارجة عن سيطرة المورد.

10. نقل المخاطر

10.1. يتم التسليم إلى أي عنوان صحيح داخل مصر. يتم استبعاد بعض مواقع التسليم المشار إليها على موقع المورد أو قد تخضع لقبول مسبق، يتم إخطارنا به في تأكيد الطلب الخاص بنا. تقع على عاتقك مسؤولية التحقق من عنوان التسليم قبل تقديم طلبك، وكذلك العناوين المشار إليها في جميع إقرارات الاستلام أو القبول التي نرسلها إليك، وإبلاغنا دون تأخير بأي خطأ أو إغفال قد تجده. نحتفظ بالحق في

10.2.1. نطالبك، عند الاقتضاء، بالسداد الكامل والفوري للمنتجات أو الخدمات المقدمة، و(أ) إما تنفيذ التسليم بأي وسيلة نراها مناسبة، أو تخزين المنتجات على مسؤوليتك الخاصة؛

10.2.2. المطالبة بالسداد الفوري لجميع تكاليف تخزين المنتجات، فضلاً عن أي تكاليف ورسوم إضافية أخرى قد نتكبدها إذا لم يتم تسليم المنتجات من قبلك؛

10.2.3. بيع المنتجات بالشروط التي نراها مناسبة بعد 30 يومًا من تاريخ التسليم المتفق عليه، وإجراء تعويض بين عائدات البيع وجميع المبالغ المستحقة لنا.

10.3. ما لم تمنحك الأحكام الإلزامية بموجب قانون المستهلك المعمول به مثل هذه الصلاحية، لا يجوز لك رفض المنتجات بالكامل أو جزئيًا بسبب التأخر في التسليم، ما لم تخطرنا بأي شكوى في غضون سبعة (7) أيام من تاريخ الفاتورة أو، إذا كان ذلك قبل تاريخ الاستلام، وإلا فإنك ملزم بدفع ثمن المنتجات و/أو الخدمات المقدمة. ومع ذلك، إذا أرسلت إلينا شكواك في غضون سبعة (7) أيام من تاريخ استلام الفاتورة أو التسليم.

10.4. في حالة التسليم علي مراحل للمنتجات، يُعتبر كل تسليم جزئي بمثابة تنفيذ عقد منفصل. وبالتالي، فإن العيب الملحوظ أثناء التسليم الجزئي لا يمنحك الحق في الانسحاب من العقد ككل أو رفض التسليم الجزئي اللاحق.

10.5. ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط العامة، تنتقل إليك مخاطر فقدان أو تلف المنتجات (أ) اعتبارًا من تاريخ التسليم أو التاريخ الذي تستلم فيه أنت (أو الناقل الذي تختاره) المنتجات، مع مراعاة التاريخ الأول من هذين التاريخين؛ (ب) إذا كنت مستهلكًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تستلم فيه أنت (أو الناقل الذي تختاره) المنتجات.

11. رفض المنتجات أو الخدمات - التلف أو الخسارة التي تحدث أثناء النقل

11.1. تقع على عاتقك مسؤولية فحص المنتجات عند التسليم والتأكد من أنها في حالة جيدة، كما هو موضح وكاملة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الادعاء بخلاف ذلك بعد استلام المنتج.

11.2. في حالة عدم توفر المنتج أو الفشل في تسليمه، أو وجود منتج غير متوافق أو معيب، أو عدم أداء الخدمة، يجوز للمورد، بشرط ألا تكون تكلفة الخيار الذي اخترته غير متناسبة بشكل واضح مع تكلفة الخيار الآخر:

أ. في حالة عدم توفر المنتج أو الفشل في التسليم، علاج ذلك من خلال اقتراح منتج بديل بأداء وقيمة مماثلة للمنتج المطلوب. إذا رفضت المنتج البديل أو إذا لم يتمكن المورد من تسليم المنتج المطلوب، فسيتم إلغاء الطلب؛

ب. في حالة عدم أداء الخدمة، علاج ذلك؛

ج. في حالة وجود منتج غير متوافق، وفقًا للقانون المعمول به:

أ. استبدال المنتج بمجرد إعادته إلى المورد؛ أو

ب. ارجاع ذات المبلغ الذي دفعته مقابل المنتج الذي تبين أنه غير متوافق.

11.3. لا تمس هذه الشروط حقوقك بموجب تشريعات حماية المستهلك الإلزامية. بصفتك مستهلكًا، فإنك تستفيد من الضمانات القانونية

12. الحد من المسؤولية

12.1. إلى الحد الأقصى المسموح به قانونًا، لن تتجاوز مسؤوليتنا الإجمالية (سواء عن الإهمال أو الإخلال بالعقد أو التصريح الخاطئ (باستثناء الاحتيال) أو غير ذلك) في أي حال من الأحوال تكلفة المنتجات أو الخدمات (التي يتم تحديدها من خلال السعر الصافي الذي تم إرساله إليك/تم تحصيله منك) فيما يتعلق بأي حدث فردي أو سلسلة من الأحداث. حتى إذا تم إخطارنا بذلك، فلن نكون مسؤولين عن:

• 12.1.1 الأضرار الخاصة أو العقابية أو العرضية أو غير المباشرة أو التبعية؛ أو

• 12.1.2 عدم قدرتك على تقديم الطلبات أو الإيرادات أو الأرباح أو العقود أو البيانات أو الشهرة أو المدخرات.

13. الملكية

13.1. تنتقل ملكية المنتجات المباعة إلى المستهلك عند سداد كامل ثمن المنتجات.

14. الضمان

14.1 ستتمتع بضمان علي المنتجات الموردة ويجب عليك الرجوع إلى الوثائق ذات الصلة المقدمة مع المنتج في هذا الصدد " كارت الضمان ".

14.3 سيتم إلغاء أو إبطال حقوقك في إصلاح أو استبدال أي منتجات أو أي جزء أو أجزاء منها والتي تم العثور عليها معيبة (ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك) في حالة وجود عيوب ترجع (كليًا أو جزئيًا) إلى سوء الاستخدام او لاستخدام غير السليم او للتخزين الخطأ أو الصيانة من قبل العميل خارج الضمان و/أو في مراكز غير معتمدة من قبل شركة المورد والمنتج أو لتركيب المنتجات لدي مراكز غير معتمده، أو لعدم مراعاة تعليمات الشركة المصنعة أو أي توجيهات أخرى صادرة أو متاحة من قبلنا فيما يتعلق بالمنتجات المسلمة.

15. الإشعار

يمكن إرسال جميع الإشعارات والاتصالات الأخرى المتعلقة بعقدنا، بخلاف تلك المتعلقة بطلبك وتأكيد الطلب وإقرارنا بالاستلام، عن طريق البريد الإلكتروني، إلى عنوان واهتمام الشخص المشار إليه في آخر إشعار مكتوب بهذا الشأن أرسله أحد الطرفين إلى الطرف الآخر. هذا العنوان هو أيضًا العنوان الذي يجب أخذه في الاعتبار لتقديم المستندات الإجرائية وفقًا للقانون. مع مراعاة الأحكام المتعلقة بحق المستهلكين في الانسحاب، تعتبر مثل هذه الإشعارات والاتصالات الأخرى قد تم استلامها في حالة الإرسال عن طريق البريد الإلكتروني، (أ) عندما يقر الطرف المتلقي باستلام الرسالة أو (ب) عندما يتلقى الطرف المرسل رسالة تم إنشاؤها تلقائيًا تؤكد أنه تم تسليم الرسالة أو فتحها، مع مراعاة الحدث الأول من هذين الحدثين.

16. البيانات الشخصية والحق في احترام الخصوصية

16.1. نتعهد بالامتثال للتشريعات السارية فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية واستخدام البيانات التي تمكنك من تحديد هويتك فقط (البيانات الشخصية) وفقًا لإعلاننا بشأن حماية البيانات الشخصية ("الإعلان").

16.1.1. بمجرد تقديم الطلب وفي وقت إضفاء الطابع الرسمي على الشراء، ضع في اعتبارك أن بياناتك يتم نقلها من قبل المورد إلينا، وهذا النقل ضروري لإضفاء الطابع الرسمي على الشراء والمورد هو المصدر الذي تأتي منه بياناتك. يتم إجراء هذا التعيين من أجل إصدار فاتورة من جانبنا لطلب منتجات LG التي قدمتها من خلال الموقع الإلكتروني ومنصة الدفع الخاصة بنا.

16.1.2. وفقًا للوائح الحالية، نبلغك بأننا سنعالج بياناتك فقط لتقديم الايصال الالكتروني ودفع ثمن طلب المنتجات التي قمت بإجرائها من خلال موقع المورد ومنصة الدفع الخاصة بنا، وبالتالي، لإضفاء الطابع الرسمي على الشراء من خلالها، باعتباره التنفيذ الصحيح للعقد، وكذلك لمعالجة المطالبات المقدمة، والأساس الشرعي لمعالجة بياناتك. لن تتم معالجة بياناتك لأي غرض آخر غير تلك الموضحة أعلاه.

فئات البيانات الشخصية التي نعالجها هي التالية:

• بيانات التعريف (الاسم واللقب والعنوان البريدي وعنوان التسليم وعنوان الفاتورة والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف و/أو الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد والجنس)؛

• معلومات بطاقة الائتمان أو الخصم الخاصة بك ومعلومات الحساب المصرفي والمعلومات المصرفية الأخرى، إن وجدت.

• بياناتك التي تم الحصول عليها من خلال اتصال تقوم به معنا والذي يسجل المكالمة التي تجريها إلى أحد مراكز الاتصال لدينا، إذا كنت تستخدم الدردشة المباشرة لحل الحادث، إذا أرسلت بريدًا إلكترونيًا أو خطابًا، أو أي سجل اتصال آخر معنا؛ حيثما كان ذلك مناسبًا.

• معلومات حسابك كعميل، مثل تواريخ دفع الايصالات الالكترونيه المستحقة أو المستلمة، وتواريخ الخروج وإلغاء الاشتراك في الخدمات، والاشتراكات في الخدمات التي تستخدمها.

16.1.3. من خلال تزويدنا ببياناتك الشخصية عند تقديم طلبك، فإنك تخولنا معالجة هذه البيانات لأغراض تنفيذ طلبك، وفقًا للإعلان. إذا لم تقدم بياناتك الشخصية أو لم توافق على معالجة بياناتك الشخصية أو نقلها وفقًا للإعلان، بينما تم تحديدها على الموقع الإلكتروني على أنها ضرورية لبيع المنتجات أو الخدمات، فلن تتمكن من تقديم طلب.

16.1.4. البيانات الشخصية المطلوبة إلزامية، باستثناء تلك المنصوص عليها صراحةً بخلاف ذلك، بحيث يؤدي رفض تقديمها إلى استحالة إضفاء الطابع الرسمي على عملية الشراء.

16.1.5. سيتم الاحتفاظ ببياناتك طوال مدة العلاقة التعاقدية، وحتى بعد ذلك، حتى انتهاء قانون التقادم للإجراءات الناجمة عن العلاقة التعاقدية.

16.1.6. يجوز إرسال البيانات إلى الإدارات العامة والقضاة والمحاكم في الحالات المنصوص عليها في القانون، وكذلك إلى شركات الخدمات اللوجستية المسؤولة عن نقل الطلبات.

16.1.7. وفقًا للقانون المعمول به، لديك الحق في الوصول إلى بياناتك الشخصية وتعديلها، بالإضافة إلى الحق في الاعتراض على معالجة بياناتك الشخصية. إذا كنت ترغب في ممارسة هذه الحقوق، وبالتالي الوصول إلى أي معلومات قدمتها أو فحصها أو تعديلها، أو إذا كنت ترغب في الاعتراض على معالجة بياناتك الشخصية لأسباب مشروعة، فيمكنك الاتصال بالقسم ذي الصلة في LGE (https://www.lg.com/eg_ar/support/email)، والذي يعمل كمسؤول مشارك عن البيانات معنا عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان التالي

العنوان (https://www.lg.com/eg_ar/support/email): يمكنك الرجوع هنا إلى سياسات الخصوصية الخاصة بشركة LGE.

كما يجوز للشركة الموردة الاحتفاظ ببياناتك الشخصية لأغراض التسويق أو الإعلان، وكذلك لإبلاغك في حالة وجود أي عروض ترويجية. يحق لك إرسال بريد إلكتروني لإلغاء موافقتك على جمع بياناتك الشخصية وتخزينها واستخدامها ومعالجتها. تعتبر موافقتك على هذه السياسة بمثابة موافقة كتابية منك على الشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة، بما في ذلك الاحتفاظ ببياناتك الشخصية واستخدامها.

16.2. فيما يتعلق بأمان طلبات المنتجات الخاصة بك:

16.2.1. يقوم برنامج الخادم الآمن لدينا بتشفير جميع بياناتك الشخصية تلقائيًا، بما في ذلك رقم بطاقتك الائتمانية واسمك وعنوانك. بعبارة أخرى، يتم تحويل البيانات التي تدخلها إلى أسطر من التعليمات البرمجية التي يتم نقلها بعد ذلك عبر الإنترنت بطريقة آمنة.

16.2.2. إذا قام البنك الذي تتعامل معه أو المؤسسة التي أصدرت بطاقتك المصرفية بتحصيل رسوم منك مقابل الاستخدام غير المصرح به لبطاقتك، فإننا لا نغطي مسؤوليتك

17. الملكية الفكرية والصناعية

17.1 يقر المستهلك ويقبل أن جميع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو العلامات المميزة وحقوق الملكية الصناعية والفكرية المدرجة في الموقع أو للمنتجات هي ملكية حصرية لشركة إل جي إلكترونيكس، التي لها الحق الحصري في استخدامها في الحركة المرورية الاقتصادية. لن يعني وصول المستهلك إلى الموقع ومنصة الدفع الخاصة بنا أي نوع من التنازل أو النقل أو الترخيص أو التنازل الكلي أو الجزئي عن الحقوق المذكورة أعلاه ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك. لا تمنح هذه الشروط العامة المستهلكين أي حق في استغلال أو إعادة إنتاج أو توزيع أو الاتصال العام بالموقع و/أو محتوياته. يخضع أي استخدام أو استغلال لهذه الحقوق لموافقة مسبقة وصريحة من المورد.

17.2 جميع النصوص والصور والتصاميم والآراء والمنشورات والرسوم التوضيحية والأعمال والصور التي يتم إعادة إنتاجها أو تمثيلها على الموقع محفوظة بشكل صارم بموجب اللوائح الخاصة بحقوق النشر والملكية الفكرية. المورد هو المالك أو المرخص للعناصر التي تشكل التصميم الجرافيكي لموقعه على الويب، والقوائم وأزرار التنقل ورمز HTML والنصوص والصور والأنسجة والرسومات وأي محتوى آخر معروض عليه. لا يجوز تسجيل المحتوى المقدم على الموقع بواسطة أي نظام استرجاع معلومات أو نقله أو إعادة إنتاجه دون الحصول على إذن مسبق من LGE

17.3 وبالمثل، يُحظر حذف أو التهرب من أو التلاعب بالمواد والعناصر التي تظهر على الموقع، وكذلك أجهزة الحماية الفنية، أو أي آليات معلومات قد يحتويها المحتوى، والتي تنتمي حقوقها إلى المورد. يلتزم المستهلك باحترام الحقوق المنصوص عليها وتجنب أي إجراء قد يضر به. يحتفظ المورد بممارسة أي وسيلة أو إجراءات قانونية تتوافق معه للدفاع عن حقوق الملكية الفكرية والصناعية المشروعة.

18. الشروط العامة

18.1. لا يحق لك التنازل عن حقوقك والتزاماتك بموجب الشروط العامة أو نقلها بأي شكل من الأشكال لاي شخص اخر.

18.2. لا يمكننا أن نتحمل المسؤولية أمامك عن أي ضرر قد تتعرض له، بشكل مباشر أو غير مباشر، نتيجة لعدم قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا بالكامل وفي الوقت المحدد، إذا كان هذا العجز ناتجًا عن ظروف خارجة عن سيطرتنا. مثل الكوارث الطبيعية والحروب والشغب والاضطرابات المدنية وتصرفات الحكومة والانفجارات والحرائق والفيضانات والعواصف والحوادث والإضرابات والإغلاقات والصراعات الاجتماعية وتعطل المنشآت أو الآلات وانقطاع إمدادات الطاقة أو المواد. في مثل هذه الحالة، يحق لنا إلغاء طلبك واسترداد أي مبلغ دفعته لنا بالفعل.

18.3. لن يكون هناك أي تنازل عن الاستفادة من أي بند من الشروط العامة ساري المفعول إذا لم يتم تسجيله كتابيًا وتوقيعه من قبلنا. لا يمكن تفسير التنازل عن مطالبتنا بانتهاك الشروط العامة على أنه تنازل عن مطالبتنا ضد أي انتهاك لاحق.

18.4. إذا اعتبرنا، لأي سبب من الأسباب، أو أعلنت محكمة مختصة، أن أحد البنود أو جزء من الشروط العامة غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ أو غير صالح بموجب القانون المعمول به في بلد معين:

18.4.1. ستظل هذه الشروط العامة قانونية وقابلة للتنفيذ وصالحة في أي بلد آخر حيث لا ينطبق هذا القرار؛

18.4.2. في البلد المعني، إلى أقصى حد يسمح به القانون، ستظل الشروط الأخرى للشروط العامة سارية المفعول.

18.5. يجوز تعديل هذه الشروط العامة في أي وقت عن طريق إبلاغ المستخدم في الوقت المناسب بالتعديلات التي تم إجراؤها وطلب موافقته عليها إذا لزم الأمر وفقًا للوائح. لن تؤثر التعديلات التي تم إجراؤها بأي حال من الأحوال على المشتريات التي تمت سابقًا. يمكنك التحقق من تعديل الشروط العامة بعد تعديلنا لها.

19. القانون الواجب التطبيق - إسناد الاختصاص

تخضع الشروط العامة التالية لجميع القوانين المصرية واللوائح المحلية.

يتم تسوية أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن أو تتعلق بهذه الشروط العامة أو تفسيرها أو تنفيذها أو إنهائها أو بطلانها عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. يجب أن يكون عدد المحكمين واحدًا وفقًا لقواعد مركز التحكيم.

جميع الشروط والأحكام المذكورة أعلاه تنطبق مع القوانين المصرية وخاصه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018

لشركة إل جي للالكترونيات مصر الحق في تعديل أي بند أو شرط، كما ستقوم الشركة بذلك في حالة قيام الحكومة بتعديل القوانين أواللوائح التنفيذيه أوفي حاله وضع لوائح جديدة تتعلق بغرض هذه الشروط والاحكام.