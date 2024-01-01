تحظى أجهزة تلفزيون LG باهتمام كبير في أي غرفة بتصميمها البسيط والحديث. توفر تلفزيونات LED و OLED الخاصة بنا تفاصيل وألوان وتباينًا لا مثيل له بفضل التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع والميزات المتطورة. حيث توفر تلفزيونات LG صور عالية الدقة بتفاصيل غير محدودة.

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