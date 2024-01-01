في لمسة وفاء مؤثرة، يدمج الأخوان سو دو هو، وسو أُل هو الفن مع ابتكار OLED لتكريم والدهما، الرسام الأسطوري سو سي أوك. تضيف الشاشات الشفافة العمق، مما يخلق تجربة حسية فريدة.