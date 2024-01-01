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سلسلة من المعارض المختلفة التي استخدمت أجهزة تلفزيون LG TV المختلفة التي عرضت الأعمال الفنية.

كبار الفنانين يبتكرون تحفًا أكثر روعة من أي وقت مضى باستخدام تقنية
LG OLED

تجمع تقنية LG OLED ART بين التكنولوجيا المتطورة والإبداع الفني لتغيير الطريقة التي نختبر بها المحتوى المرئي. مع رؤية لإلهام الإبداع لدى الجميع، تواصل LG OLED ART دفع حدود التعبير البصري.

المعارض

عندما يندمج الإبداع مع الابتكار، تصبح شاشات LG OLED اللوحة التي تنبض بالحياة لكل فكرة ملهمة

تعمل جودة الصورة واللون والتباين المذهل لتلفزيونات LG OLED TV كلوحة رقمية مثالية. استكشف كيف يستخدم الفنانون ذوو الرؤى في جميع أنحاء العالم تقنية OLED لعرض روائع بصرية رائعة.

تطبيق ألوان نابض بالحياة

"Becoming Wind"، التركيب السينمائي الساحر المكوّن من خمس شاشات للفنان اللندني جون أكومفرا، ينبض بالحياة على شاشات LG OLED TV. ميزة Perfect Black تعزز العمق والوضوح، مما يزيد من التأثير البصري.

تقنية شفافة تعمق التنوع

في لمسة وفاء مؤثرة، يدمج الأخوان سو دو هو، وسو أُل هو الفن مع ابتكار OLED لتكريم والدهما، الرسام الأسطوري سو سي أوك. تضيف الشاشات الشفافة العمق، مما يخلق تجربة حسية فريدة.

اتصال وعرض سلس

LG OLED ومؤسسة Whanki Foundation يحييان ذكرى كيم وهاكي في عرض رقمي ساحر بعنوان "نلتقي مجددًا في نيويورك"، حيث تُعرض روائعه في ضوء جديد بفضل تقنية True Wireless.

إحياء الجداريات الرقمية

يظهر الفن والنقد الاجتماعي الأيقوني لشيفارد فيري لأول مرة على لوحة LG OLED الرقمية، حيث تنبض الجداريات المتألقة بالحياة بفضل تقنية Perfect Color.

ترتقي التقنية بجمالياتها

يجمع عالم moooi World من LG OLED بين التصميم الداخلي ونمط الحياة والتكنولوجيا، ويتجلى ذلك في مجموعة Objet Collection Posé بألوان وتباين مذهلين من تقنية العرض ذاتية الإضاءة.

الفنانون

تأسر مبادرات LG OLED ART الجماهير العالمية

احصل على رؤى من الأشخاص الذين جربوا تقنية LG OLED ART في الحياة الواقعية واكتشف السر الذي يجعل شاشات LG OLED آسرة للغاية.

Suh Do Ho

التنوع المتعمق

مع شاشات OLED T

Shepard Fairey

جداريات رقمية حقيقية

مع شاشات OLED G

مارسيل وندرز

جماليات عالية

مع شاشات Posé

الشراكة

شراكات عالمية تربط بين الفن والتكنولوجيا

ينعكس التزامنا بالفن في تعاوننا المستمر مع المعارض الشهيرة والمتاحف والمعارض الفنية في جميع أنحاء العالم. من خلال هذه الشراكات الهادفة، نشارك في إنشاء مبادرات فريدة من نوعها تعزز رؤيتنا المشتركة لدعم الفنانين وإثراء التجارب الثقافية وإشراك الجماهير العالمية.

شعار Guggenheim، وMMCA، وContemporary Istanbul، وFrieze.

التقنية

تلفزيونات OLED TV المذهلة للعرض الفني

بداية من جودتها البصرية الرائعة إلى ابتكاراتها اللاسلكية، تعرّف على كيف تجعل التطورات التكنولوجية لـ LG OLED منها اللوحة الرقمية المثالية للتعبير الفني.

كلمة "أسود" منقوشة بدقة فوق خلفية سوداء.

أسود مثالي لنقاء وعمق لا مثيل لهما

توفر تقنية العرض المتطورة من LG OLED وحدات بكسل ذاتية الإضاءة للحصول على ألوان سوداء ونابضة بالحياة وتباين فائق الدقة، مما يضمن وضوحًا وعمقًا مذهلاً.

تلفزيون LG TV يقف إلى جانب Zero Connect Box.

أداء رائد من معالج alpha AI Processor

توفر تلفزيونات LG TV المزودة بمعالجات alpha AI أفضل جودة صورة ممكنة للتحف الفنية للحصول على أفضل تجربة مشاهدة ممكنة على الشاشة الكبيرة جدًا.

صورة فنية مصورة على لوحة شفافة في قاعة عرض.

نقل لاسلكي متطور، تلفزيون
OLED TV شفاف

تنقل تقنية LG اللاسلكية المتقدمة صورًا بدقة 4K لا تفقد مع زمن استجابة منخفض للغاية، مما يزيل فوضى الكابلات مع الحفاظ على جودة صورة مثالية لتجربة مشاهدة دون انقطاع.

تلفزيون LG TV مثبت على جدار يصور خلفية عالية الدقة.

وضع المعرض المدعوم بتقنية OLED لعرض فني واقعي

يستخدم وضع المعرض من LG OLED تقنية عرض متطورة لتقديم الأعمال الفنية بألوان واقعية، وأسود داكن، وتفاصيل فائقة الدقة لمعرض رقمي مذهل.

تشكيلة التلفزيونات

اللوحة الفنية الرقمية المثالية، التي يحبها الفنانون وعشاق الفن

حوِّل مساحتك إلى معرض سريالي

عرض الأعمال
الفنية الجميلة بسلاسة

عمل فني نابض بالحياة بفضل ميزتيّ Perfect Black & Color

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