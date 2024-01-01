اعمل براحة تامة، واستكشف مجموعة مكيفات الهواء التجارية المبتكرة من إل جي. تتيح لك أنظمتنا الحديثة، المصممة للشركات الكبيرة والصغيرة، إنشاء مساحة مريحة لعملائك وزبائنك وزملائك. ستوفر هذه الآلة، المتسقة دائمًا، درجة حرارة ثابتة في كل موسم.