يعمل منقي الهواء من إل جي على فلترة الهواء المنزلي من كل الروائح ويجعله صحياً أكثر وهذا ما سيخلق جوا منزلياً أكثر راحة ونقاء. كما تتميز أجهزة تنقية الهواء من إل جي بالكفاءة العالية والتصاميم الجميلة التي تنسجم مع ديكور المنزل.