تتميز مكبرات الصوت المسطحة من إل جي بصوت قوي من لحظة تشغيلها. استمع إلى ألعابك الرياضية وأفلامك المفضلة بوضوح ودقة على مكبرات الساوند بار من إل جي، التي تتميز بصوت طبيعي مناسب لأي استخدام في أي مكان