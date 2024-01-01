تستخدم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من LG المعرفة المتخصصة لتلبية احتياجات الشركات التي تبحث عن حلول تدفئة وتهوية وتكييف هواء، رقمية وصديقة للبيئة. نحن الشريك الذي سيلبي لك احتياجاتك، حيث سنقوم بإدماج تقنياتنا في عملياتك اليومية وندعمك أنت وأعمالك في كل خطوة على الطريق.