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مضخة حرارية ذات ضاغط لولبي يتم تبريدها بالهواء
تعد مضخة الحرارة اللولبية المبردة بالهواء من إل جي نظاماً اقتصاديًا عالي الكفاءة يوفر الماء الساخن بدرجة حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية بالاستفادة بنحو 70-80% من الطاقة غير المستخدمة.
قابلة للتطبيق على مواقع عديدة
يكون إنتاج المياه الساخنة ممكنًا في مواقع عديدة، مثل الموقع الصناعي ومحطة معالجة مياه الصرف. يتم توفير الحل المتخصص لتقديم تشغيل ثابت وفعال حتى في ظل الظروف الشاقة.
مبخر حمل عالي الكفاءة
يتميز المبرد بتشغيل موثوق، مع تحسين كفاءة التبخير عن طريق تحسين ترتيب المزيل وأنبوب المبخر بفضل استخدام نظام توزيع سائل التبريد بالجاذبية.
* درجة حموضة تبلغ 2.8 ~ 3.0 في اختبار رش حمض الخليك في مياه البحر
* يتم فحص الزعنفة وإجراء اختبار التسرب 4.5 ميجا باسكال بعد 1000 ساعة، مع استخدام مروحة ذات مستوى مناسب من تدفق الهواء. يجب أن تتمتع المروحة بقوة مناسبة لتحقيق سرعة الدوران المطلوبة مع إجراء اختبار التوازن للتحقق من الثبات.
تقليل الضوضاء
أدى المنتج إلى تقليل الخلل في فتحة السحب وتقليل الشعور بعدم الارتياح الناتج عن الضوضاء عن طريق منع الارتشاح.
* يمكن تصنيع جميع أنواع المضخات الحرارية بناءً على الطلبات الخاصة.
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