هو عبارة عن نظام يوفر مياهًا ذات درجة حرارة مرتفعة حتى 80 درجة مئوية عن طريق استخدام ما يتراوح بين 70-80% من الطاقة غير المستغلة، مثل مخلفات مصدر الحرارة ومياه الأنهار والمياه الجوفية التي يتم تصريفها من محطات توليد التيار الكهربائي ومحطات معالجة مياه الصرف. ويمكنه توفير الطاقة بطريقة اقتصادية لأنه يحول الطاقة الحرارية منخفضة درجة الحرارة إلى طاقة حرارية ذات درجة حرارة مرتفعة مع استهلاك مقدار صغير من الطاقة.