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مضخة التسخين بالامتصاص
مضخة التسخين بالامتصاص من إل جي هي نظام عالي الكفاءة واقتصادي يوفر المياه الساخنة بدرجة حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية باستخدام 70-80% من الطاقة غير المستخدمة، مثل مصدر الحرارة المهدرة.
مضخة التسخين بالامتصاص من النوع 1
ينتج هذا النظام طاقة بدرجة حرارة متوسطة باستخدام طاقة تشغيل ذات درجة حرارة عالية وطاقة حرارية مهدرة منخفضة الحرارة. إنها خيار اقتصادي لأنها تقلل من كمية التسخين عن طريق امتصاص الحرارة من مصادر الحرارة المنخفضة الحرارة لاستخدامها في درجات الحرارة المتوسطة.
فحص الضغط الرقمي
يستخدم مقياس الضغط الرقمي لمراقبة الضغط داخل المبرد في الوقت الحقيقي. يتم ضبط معدل الفراغ وحفظه تلقائيًا. يمكن استخدام البيانات المحفوظة لمراقبة التسرب وتشخيصه بدقة وسرعة.
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|2020_02_Absorption_Chillers_Catg_low.pdf
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