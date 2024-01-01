يتم حساب تركيز التحكم في الامتصاص من خلال منطق حماية التحكم البلوري المدمج في وحدة التحكم، ويتم تنفيذ التحكم في المنع عندما يرتفع التركيز فوق القيمة المحددة. من خلال التحكم التلقائي، يمنع الامتصاص المسبق للبلورات السائلة ويحسب الوقت من انقطاع التيار الكهربائي حتى اكتمال عملية المراجعة من خلال مؤقت مستقل.