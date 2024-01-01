We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
المنتجات الموصى بها
مبرد طرد مركزي للتخزين الحراري للثلج
يعد مبرد الطرد المركزي للتخزين الحراري للثلج من إل جي تقنية تقوم بتبريد المنطقة الداخلية عن طريق إذابة الجليد المنتج طوال الليل.
استقرار التشغيل
يوفر نطاق تشغيل أوسع في حالة الحمل المنخفض، ويمنع التوقف بسبب تفريغ الغاز من أجل التشغيل المستقر.
مشتت متغير
نظام التحميل الجزئي المتميز يمكن أن يوفر التكلفة ويزيد من الطاقة حتى عندما تكون الأحمال خفيفة للغاية
|نوع المصدر
|العنوان
|الحجم
لتحميل الكتالوج برجاء الذهاب الى تحميل الموارد