تتم استعادة الزيت الذي يتم توفيره في أثناء الدوران العالي السرعة للضاغط من خلال نظام فصل ثلاثي المراحل. عندما يتم نقل المبرد، فإنه يمنع الشوائب من الدخول ويحسّن كفاءة التبريد. من خلال الإمداد المستمر للزيت واستعادته، يمكن منع نقص الزيت.