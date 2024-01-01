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مبرد الطرد المركزي الخالي من الزيت
اكتشف مكيف centerfuge خالي من الزيت من ال جي . زر موقعنا هنا وتعرف على تشكيلة مبرّدات طرد مركزي خالية من الزيت.
* حمل جزئي بنسبة 25%، بناءً على وحدة500RT في حالة ARHI.
محمل مغناطيسي
حسّنت تقنية المحمل المغناطيسي غير التلامسية من معدل فقدان التزييت، وحسّنت كذلك من كفاءة استهلاك الطاقة. علاوةً على ذلك، يتم تركيب مصدر طاقة غير منقطعة لتوفير الطاقة في حالات الطوارئ أثناء انقطاعات التيار المفاجئة للحفاظ على دوران عمود الدوران وحماية المحمل بحيث يعمل بشكل ثابت.
*يشير المستوى أعلاه إلى قيم الضوضاء في ظل ظروف التشغيل المثلى وقد يختلف وفقًا لظروف التشغيل والبيئية المحيطة.
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