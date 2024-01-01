عن طريق تبسيط هيكل الضاغط والتخلص من سبب الضوضاء، يمكن تطبيق هذا النظام على المناطق التي تتطلب مستوى منخفضًا من الاهتزاز ومعدل ضوضاء منخفض عن طريق تقليل الضوضاء إلى معدل 74 ديسيبل (معدّل).