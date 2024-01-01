يقوم بتشغيل المجمد ليلاً، وتجميد الثلج، وتخزينه في خزان تخزين الحرارة، وإذابته خلال النهار لتوفير التبريد للمبنى. ونظرًا لأنه يستخدم الطاقة المنخفضة التكلفة خلال الليل، يتم تقليل تكلفة التشغيل، ويمكنه بسهولة التعامل مع مشكلة حمل الطاقة في الصيف.