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مبرد التخزين الحراري للثلج
المبرد اللولبي للتخزين الحراري للثلج من إل جي هو تقنية تعمل على تبريد المنطقة الداخلية عن طريق إذابة الجليد الناتج خلال الليل.
مبخر التحميل العالي الكفاءة
من خلال تطبيق نظام توزيع المبرد من النوع الذي يعمل بالجاذبية، يتم توفير تشغيل موثوق، ويتم تحسين كفاءة التبخر عن طريق تحسين ترتيب أنبوب المزيل والمبخر.
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