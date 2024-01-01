About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

لافتة LED

مجموعة واسعة من لافتات LED الداخلية والخارجية لخلق تجارب رائعة مع تقنية وأداء رائدين في المجال.

لافتة LED

استكشف LG Digital Connect

إذا كنت تبحث حاليًا عن طرق لإضفاء الحيوية على مكانك، فلا حاجة إلى المزيد من البحث!

استكشف

المنتج

LG MAGNIT

LG Magnit >

لافتات LED للأماكن المغلقة

لافتات LED للأماكن المغلقة >

لافتات LED الخارجية

لافتات LED الخارجية >

LG MAGNIT

          LG Magnit

                                 إن شاشة LG MAGNIT عبارة عن شاشة Micro LED  تُرضي خيالك                                                   مستوى جديد كليًا من الانغماس في اللون الأسود اللامتناهي والألوان الأصيلة.

          LG Magnit اكتشف المزيد

لافتات LED للأماكن المغلقة

تشكيلة كاملة من الموديلات، تتراوح بين درجة الدقة الفائقة والدقة الداخلية القياسية للتطبيقات الداخلية المتنوعة.

اكتشف المزيد

لافتات LED للأماكن المغلقة1

لافتات LED الخارجية

تتوافر موديلات متنوعة في مجموعة من التصميمات للتطبيقات الخارجية بما في ذلك الملاعب والإعلانات الخارجية والعروض العامة.

اكتشف المزيد

"لافتات LED للأماكن المغلقة "1

LG LED Signage Visual Planner



تقديم تجربة محاكاة الواقع المعزز والاقتراح الآلي

<br><br> تنزيل الآن
دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 