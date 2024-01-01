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Air-cooled Screw Chiller
اكتشف مكيفات شيلر ذات ضواغط لولبية مبردة بالهواء من ال جي . زر موقعنا هنا وتعرف على المزيد.
*درجة حموضة تبلغ 2.8 ~ 3.0 في اختبار رش حمض الخليك في مياه البحر
*يتم فحص الزعنفة وإجراء اختبار التسرب 4.5 ميجا باسكال بعد 1000 ساعة، مع استخدام مروحة ذات مستوى مناسب من تدفق الهواء. يجب أن تتمتع المروحة بقوة مناسبة لتحقيق سرعة الدوران المطلوبة مع إجراء اختبار التوازن للتحقق من الثبات.
تقليل الضوضاء
قلل المنتج الخلل في فتحة السحب وتقليل الشعور بعدم الارتياح الناتج عن الضوضاء عن طريق منع الارتشاح.
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