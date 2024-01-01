أدى هيكل المكثّف الذي يتخذ الشكل V إلى زيادة نطاق نقل الحرارة على العكس من الطراز التقليدي من النوع على شكل حرف W. كفاءة نقل الحرارة شهدت تحسّنًا كبيرًا مقارنةً بالمنتج التقليدي عن طريق استعمال الزعنفة ذات فتحات التهوية العريضة.