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حل التهوية (ERV)
LG Ventilation Solution ERV هو حل فعال للهواء الداخلي النقي. تتيح لك مجموعة متنوعة من التقنيات الموفرة للطاقة وفلاتر تنقية الهواء تنفس هواء أكثر صحة.
صورة حل التهوية الذي يتم صنعه في المبنى.
لماذا LG ERV؟
يمكن أن تؤدي التهوية الطبيعية إلى إهدار الطاقة، ولكن LG ERV يوفر الهواء النقي من الخارج ويقلل من تلوث الهواء الداخلي. يوفر ERV الطاقة من خلال المبادل الحراري، والذي لا يفقد فعليًا أي طاقة تدفئة أو تبريد.
التشابك مع نظام تكييف الهواء لتوفير الطاقة
يعمل ERV جنبًا إلى جنب مع وحدة داخلية لتوفير الطاقة من خلال التشغيل بكفاءة أكبر من نظام التهوية وحده.
صورة لنظام تهوية موفر للطاقة وفعال في المبنى.
تقنيات توفير الطاقة
يقدم ERV العديد من التقنيات الموفرة للطاقة. يوفر المبادل الحراري ما يصل إلى 24٪ من الطاقة أكثر من التهوية الطبيعية، ويعمل مع ميزات أخرى لتوفير إجمالي الطاقة بنسبة تصل إلى 40٪.
*"التشغيل الموسمي الآلي" على جهاز التحكم عن بُعد.
* وظيفة "تبريد حرّ ليلي" بجهاز التحكم عن بُعد.
تشغيل تلقائي CO2
يقلل LG ERV من فقد الطاقة بنسبة 4.6٪ سنويًا من خلال التحكم التلقائي في سرعة المروحة الذي يتكيف مع مستويات ثاني أكسيد الكربون.
* وظيفة "التشغيل المعلق" بجهاز التحكم عن بُعد.
*استنادًا إلى محاكاة داخلية من LGE لمكيف هواء LG و LG ERV يعملان معًا، يوفر المبادل الحراري ما يصل إلى 24٪ من الطاقة أكثر من التهوية الطبيعية ويعمل مع ميزات LG ERV الأخرى لتوفير إجمالي توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 40٪. قد تختلف النتائج حسب البيئة. شروط المحاكاة: بناءً على ERV (1,000CMH) + Multi V 5 (12hp) / مساحة مكتب 455 مترًا مكعبًا، تبريد 26 مئوية / تدفئة 21 مئوية، e Quest 3.65 / التشغيل اليومي في ظروف الشتاء.
راقب مستويات ثاني أكسيد الكربون في أي وقت
يراقب مستشعر ثاني أكسيد الكربون مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغرفة. يتم عرض مستوى ثاني أكسيد الكربون باستمرار على شاشة جهاز التحكم عن بعد السلكي، ويظهر مؤشر إنذار عندما تتجاوز المستويات 900 جزء في المليون. يستخدم ERV هذه المعلومات للتحكم تلقائيًا في سرعات المروحة.
صورة لمراقبة مستويات ثاني أكسيد الكربون في الداخل.
فلترة الهواء
بمرشحات متعددة
من خلال تركيب مرشح أساسي في مقدمة المبادل الحراري الكلي ومرشح بدرجة ISO خلف المبادل الحراري الكلي، يتم تقليل تدفق الغبار الناعم والملوثات من الخارج.
*مرشح الهواء بتصنيف ISO اختياري.
*مرشح الهواء بتصنيف ISO اختياري. تصنيف ISO بحسب ISO 16890:2016.
*مرشح الهواء (رقم الموديل : AHFT035H0) من خلال اختبار ISO 16890-1: 2016 لمرشح الهواء باستخدام رذاذ DEHS و KCl مع حالة معدل تدفق الهواء 0.278 متر مكعب / ثانية ودرجة حرارة الهواء 23-24 درجة مئوية والرطوبة النسبية 44-49 ٪. كانت النتيجة تصنيف ISO لـ ePM1 75٪. قد تختلف النتائج حسب البيئة.
تحكم في رطوبة مساحتك
يتميز LG ERV DX بوظائف الترطيب وإزالة الرطوبة، مما يجعله مناسبًا للمساحات التي تحتاج فيها إلى التحكم في درجة الحرارة والرطوبة. يمكن أيضًا مراقبة الرطوبة من خلال جهاز التحكم عن بعد السلكي.
صورة لكيفية إدارة الرطوبة في الأماكن المغلقة.
مرشح إنذار التلوث
في حالة انسداد المرشح بالغبار، يظهر إنذار على شاشة جهاز التحكم عن بعد يخبرك بأن الفلتر ملوث. يمكنك بعد ذلك استبدال المرشح بناءً على مستويات التلوث الفعلية.
صورة من إنذار تلوث المرشح.
عرض ERV
صورة لعرض ERV.
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|نوع المصدر
|العنوان
|الحجم
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Catalog
|0321_LG AHU_ctlg (2).pdf
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المدد : 61,502K
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