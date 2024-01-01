* وظيفة "التشغيل المعلق" بجهاز التحكم عن بُعد.

*استنادًا إلى محاكاة داخلية من LGE لمكيف هواء LG و LG ERV يعملان معًا، يوفر المبادل الحراري ما يصل إلى 24٪ من الطاقة أكثر من التهوية الطبيعية ويعمل مع ميزات LG ERV الأخرى لتوفير إجمالي توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 40٪. قد تختلف النتائج حسب البيئة. شروط المحاكاة: بناءً على ERV (1,000CMH) + Multi V 5 (12hp) / مساحة مكتب 455 مترًا مكعبًا، تبريد 26 مئوية / تدفئة 21 مئوية، e Quest 3.65 / التشغيل اليومي في ظروف الشتاء.