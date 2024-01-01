النقاط الرئيسية في سياسة الخصوصية

تحترم شركة LG Electronics Inc. (“LGE”), هي وفروعها والشركات التابعة (“مجموعة LG“, “نحن“, “خاصتنا” أو “نحن”) خصوصيتك. تسري سياسة الخصوصية هذه على المعلومات الشخصية التي نتعامل معها من خلال موقع ويب lg.com (“موقع الويب”), ومواقع الويب الأخرى المقدمة من خلال مجموعة LG, وحسابات LG, وخدمات SmartHome خاصتنا المقدمة من خلال تطبيق ThinQ App خاصتنا (إجمالاً, “الخدمات”). كما تسري على أي معلومات شخصية أخرى تقدمها أنت لعضو مجموعة LG المحلي.

بالنسبة لمستخدمي LG Smart TV أو منتج الوسائط الذكي من, يرجى الإطلاع على سياسة خصوصية عضوية منتج الوسائط الذكي المنفصلة للحصول على التفاصيل حول كيفية تعامل شركة LGE مع المعلومات الشخصية في إطار تقديم خدمة Smart TV / منتج الوسائط. لا تسري سياسة الخصوصية هذه على التعامل المغطى بسياسة خصوصية عضوية منتج الوسائط الذكي, على الرغم من أن مجموعة LG قد تستخدم أيضًا المعلومات الشخصية المجموعة من خلال خدمة Smart TV / منتج الوسائط كما هو مبين في سياسة الخصوصية, وربما تستخدم LGE المعلومات الشخصية المجموعة من خلال الخدمات كما هو موضح في سياسة خصوصية عضوية منتج الوسائط الذكي. لمزيد من المعلومات؛ يرجى الرجوع إلى سياسة خصوصية عضوية منتج الوسائط الذكي الموجودة في قائمة إدارة الحساب أو قائمة حساب LG من الإعدادات الخاصة بـ Smart TV / منتج الوسائط.

عرض سياسة الخصوصية

في سياسة الخصوصية هذه, نوضح أنواع المعلومات الشخصية التي نجمعها من خلال خدماتنا, وكيفية استخدامنا لهذه المعلومات, والمدة التي نحتفظ بها خلالها, والجهات التي نتشاركها معها. كما نشرح الخيارات والحقوق التي تمتلكها أنت بما يتعلق باستخدام معلوماتك, وتشمل حق الاعتراض على بعض التعاملات التي نجريها على المعلومات (إذا كان هذا الحق ممنوحًا في القانون المعمول به). المزيد من المعلومات المتعلقة بحقوقك, وكيفية ممارستها, موضحة في قسم “ حقوقك ”. كما نقدم تفاصيل الاتصال بنا؛ بحيث يمكنك الاتصال بنا إذا كانت لديك أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه وممارساتنا بما له صلة بالخصوصية.

سياسة الخصوصية

آخر تحديث تم في: 10 / 07 / 2024

1. مَن المسؤول عن معلوماتك الشخصية?

كيان LG المحلي الذي تتبعه هو المسؤول عن تشغيل موقع الويب أو مواقع ويب مجموعة LG الأخرى الموجودة في بلدك, وعن المعلومات المتعلقة بك المجموعة من خلال موقع الويب. كيان LG المحلي الذي تتبعه هو أيضًا المسؤول عن أي معلومات شخصية تقدمها أنت له مباشرةً, على سبيل المثال: أثناء مكالمات خدمة العملاء أو بطاقات تسجيل المنتج. LGE مسؤول عن تشغيل كل الخدمات, وعن المعلومات التي تخصك المجموعة خلال تلك الخدمات أو بما له صلة بها.

اسم وتفاصيل الاتصال بكيان LG المحلي الذي تتبعه وLGE يمكن العثور عليها في قسم ‘الاتصال بنا’ الوارد أدناه.

2. المعلومات الشخصية التي نجمعها

يتم جمع الأنواع التالية من المعلومات الشخصية بما له صلة بخدماتنا:

معلومات تقدمها أنت مباشرةً لنا أو للجهات الأخرى

تمكنا بعض الخدمات من جمع المعلومات منك مباشرةً أو من الشركات الأخرى التي لك علاقة بها. على سبل المثال:

• عند استخدام خدماتنا (على سبيل المثال، عند إنشاء حساب LG، أو تسجيل جهاز أو منتج، أو إجراء عملية شراء، أو مراجعة منتج أو الاتصال بنا)، فإنك ستزودنا بمعلومات، مثل اسمك، وعنوان بريدك الإلكتروني، ورقم هاتفك، وتاريخ ميلادك، وجنسك، وصوت المتحدث، والصورة، ومقطع الفيديو، ومعلومات بطاقة الدفع، وعنوان الشحن (بما في ذلك الرمز البريدي)، ومعلومات الشراء، والتفاعلات مع الأجهزة الإلكترونية المتصلة.

• عندما تسجل دخولك إلى حساب أو ملف تعريف يخص جهة خارجية, سنتمكن من الوصول إلى معلومات, مثل: اسمك, وعنوان بريدك الإلكتروني وعلامات تبويب الوسائط الاجتماعية.

• عندما تتواصل مع أحد موظفينا بخدمة العملاء أو موظفي مجموعة LG الأخرين, سنتعامل مع هذه الاتصالات والمعلومات الأخرى المطلوبة لنرد على تساؤولاتك ونلبي طلباتك.

المعلومات حول استخدامك لخدماتنا

بالإضافة إلى المعلومات التي تقدمها, سنجمع معلومات حول استخدامك لخدماتنا من خلال البرنامج الموجود على جهازك وبالوسائل الإلكترونية الأخرى (مثل: استخدام ملفات تعريف الارتباط والمستشعرات). سنجمع:

• معلومات الجهاز: اسم جهازك، رقم IMEI (الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة)، رقم UUID (المعرف الفريد العالمي)، إصدار نظام التشغيل، البلد، الموقع، اللغة، عنوان IP، عنوان mac، معلومات المودم المتصل، معلومات جهاز توجيه الإنترنت، معرف إعلان الهاتف المحمول وإعدادات الأجهزة.

• معلومات المنتج: اسم الطراز ورقم الشركة المصنعة وتاريخ الشراء ومكانه وصورة الاستلام

• معلومات السجل: معلومات الاستخدام, مثل: رابط URL, وابط URL المعاد توجيهه, توقيت الأداء, المرجع, نوع الشبكة, معلومات الشبكة, حالة الشحن, معلومات حجب الإعلانات, تفاعلك مع الخدمات, ويشمل: سجل الزيارة, التطبيقات, الخدمات والمزايا التي تستخدمها وملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط من أجل خدماتنا؛ يرجى الاطلاع على سياسة ملفات تعريف الارتباط المتعلقة بالخدمات التي تستخدمها.

• معلومات الموقع: سنتعامل مع معلومات الموقع خاصتك وفقًا لموافقتك أو حينما يكون ذلك ضروريًا لتقديم الخدمة التي طلبتها (على سبيل المثال: أن نطلب منك معلومات الموقع لنزودك بالاتجاهات).

• المعلومات الأخرى حول استخدامك لخدماتنا، مثل مواقع الويب التي تزورها وأنماط الكتابة (التعبئة التلقائية)، وسلوك الجهاز المتصل وسجل الاستخدام، وقوة الجهاز المتصل ومعلومات استخدام الطاقة وكيفية تفاعلك مع المحتوى المقدم من خلال خدماتنا.

المعلومات الأخرى التي نجمعها

عندما نطلب موافقتك, سنشرح في وقت الحصول على الموافقة منك المعلومات التي سنجمعها وكيف سنستخدمها.

في بعض الأحيان نتلقى معلومات عنك من الجهات الخارجية وتشمل من بين الشركات الأخرى مثل: Facebook, Google, Amazon أو Line. على سبيل المثال: قد نتلقى معلوماتك من مقدمي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بجهات خارجية إذا وافقت على الاتصال بخدماتنا باستخدام حسابك على شبكة التواصل الاجتماعي.

نتأكد من معلومات معينة تقدمها أنت للجهات الخارجية, على سبيل المثال: تحديد هوية مقدمي المصادقات؛ للحماية من الاحتيال.

كما نستخدم أيضًا المعلومات الشخصية المجموعة في المقام الأول من خلال خدمة Smart TV / منتج الوسائط الخاصة بشركة LGE للأغراض الموضحة في سياسة الخصوصية هذه. يرجى الرجوع لسياسة خصوصية عضوية منتج الوسائط الذكي المنفصلة الخاصة بشركة LGE لمزيد من التفاصيل.

ونجمع أيضًا معلومات عنك من الجهات الخارجية, مثل: شركات التسويق ووسطاء توفير البيانات, لفهم اهتماماتك بشكل أفضل ولنقدم لك خدمات وإعلانات أكثر تخصيصًا. عل سبيل المثال: نحن نتلقى معلومات مجمعة عن نمط الحياة وأنماط الشراء الخاص بمجموعات سكانية معينة لنفهم اهتماماتك المحتملة بشكل أفضل.

كما أننا قد نجمع معلومات أخرى عنك, أو عن أجهزتك, أو عن استخدامك لخدماتنا حيثما يتطلب القانون ذلك (مثل: حيثما نفوض بواسطة القانون لجمع سجلات البحث على الإنترنت) أو بموافقتك.

روابط لمواقع ويب, أجهزة, تطبقات ومزايا أخرى

قد تمكنك خدماتنا من الاتصال بمواقع ويب أخرى, أجهزة, تطبيقات ومزايا أخرى قد تعمل بشكل مستقل عنا ولها سياساتها وإشعاراتها المتعلقة بالخصوصية الخاصة بها والتي ننصحك بشدة بمراجعتها والاطلاع عليها. كلما كان أي موقع ويب أو جهاز أو تطبيق أو خاصية أخرى متصلة غير مملوك لنا وليس لنا سيطرة عليه, فنحن غير مسؤولين عن محتواه أو استخدامه أو ممارسات الخصوصية خاصته.

3. كيفية استخدامنا لهذه المعلومات

في حالة استخدامك لأكثر من خدمة من خدماتنا, وتشمل خدمة Smart TV / منتج الوسائط خاصتنا, سنمزج المعلومات الشخصية التي نجمعها منك بما له صلة بكل خدمة من هذه الخدمات وسنستخدمها للأغراض الموضحة أدناه أو كما هو موضح في سياسة الخصوصية السارية على الخدمات التي تستخدمها. على سبيل المثال: سيمنعك هذا من استخدام عمليات تسجيل دخول مختلفة للخدمات المختلفة.

شرط الخدمات وفقًا لعلاقتك التعاقدية معنا

نحن نتعامل مع معلوماتك الشخصية عندما يكون ذلك ضروريًا حسب تعاقدنا معك, ويشمل:

• تزويدك بخدماتنا والخواص المعينة التي تختارها عندما تستخدم خدماتنا, والتي قد تتطلب تخصيص محتوى خدماتنا.

• التعامل مع الطلبات والمدفوعات وأن نسلم لك منتجاتنا ومنتجات الجهات الخارجية التي تشتريها من خلال خدماتنا وأن نتيح لك ممارسة حقوق الضمان أو أي حقوق أخرى لك بموجب تعاقدك.

• تحديد هويتك ومصادقتك بحيث تتمكن من استخدام خدمات بعينها من خدماتنا.

تيسير عمليات التثبيت والتسجيل, حل المشاكل التقنية, تزويدك بدعم العناية بالعملاء وإرسال المعلومات الضرورية لك المتعلقة بالخدمات.

المصالح القانونية لمجموعة LG و/أو الجهات الخارجية

نحن نتعامل مع معلوماتك الشخصية للحد الذي يقتضيه الوفاء بمصالحنا القانونية (أو مصالح الجهات الخارجية) والتي تشمل مصالحنا لـ:

• إدارة علاقتنا بكفاءة مع عملائنا, وتشمل بالتواصل معك والرد على استفساراتك,

• إجراء الأنشطة التسويقية المباشرة (نحن غير مطالبين قانونًا بالحصول على موافقتك), تتضمن من خلال إرسال مراسلات تسويقية لك عبر البريد الإلكتروني, المكالمات الهاتفية, المنشورات, الرسائل النصية, قنوات التواصل الاجتماعي, أو عبر الإشعارات المنبثقة بواسطة تطبيقاتنا المحمولة, تقديم إعلانات إلكترونية لك سواء عبر خدماتنا أو على مواقع ويب الجهات الخارجية, إنشاء ملفات تعريف تسويقية وإطفاء طابع شخصي على التوصيات والمحتوى التسويقي الذي نقدمه لك نحن والآخرون, إجراء العروض الترويجية, والمسابقات وعمليات السحب على الجوائز.

• حماية عملياتنا التجارية من الاحتيال وكشف هويته ومنعه وغيره من الأنشطة غير القانونية أو الأنشطة المحظورة بموجب شروط الاستخدام خاصتنا.

• حماية سلامة خدماتنا وأنظمة المعلومات وإتاحتها ونزاهتها, وتتضمن بواسطة استخدام آليات التوثيق وغيرها من تدابير السلامة, مراقبة أنظمتنا لحمايتها من التهديدات الأمنية, الاحتفاظ بنسخ احتياطية, تشفير البيانات, وإجراء خدمات صيانة النظام.

• حماية حقوقنا القانونية وسلامة المستخدمين النهائيين, وتتضمن من خلال التعامل مع الشكاوى, الحصول على المشورة القانونية ورفع دعاوى قانونية ومباشرتها والدفاع فيها المتعلقة بنا أو بالشركات الأخرى في مجموعتنا وخدمتنا,

• تحسين تجربتك كمستخدم, يتضمن من خلال تقديم وظائف مخصصة لك, مثل: وظيفة الملء التلقائي, وظيفة البحث السريع بناءً على صفحات الويب التي تزورها أكثر من غيرها والمحتويات الإضافية المخصصة لتناسب اهتماماتك,

• تحسين خدماتنا والعناية بالعملاء, ويتضمن من خلال طلب تعقيبك وإجراء استطلاعات رأي وبحوث تسويقية, القيام بتحليلات البيانات حول استخدام خدماتنا, تحليل سلوكيات العميل, تأسيس أنماط استخدام للعميل وملفات تعريف لتحديد نزعات المستخدم الإقليمي والعالمي وتحسين عروضنا للعملاء على المستوى العالمي,

• إدارة أعمالنا التجارية بكفاءة, وتتضمن عن طريق إنشاء تقارير وتحليل أداء خدماتنا (من خلال استخدام المعلومات المجمعة), مراجعة عملياتنا التجارية, استخدام الاحصائيات لاتخاذ قرارات تجارية مستنيرة.

حيثما نعتمد على مصالحنا القانونية, نجري اختبارًا متوازنًا لنقدر مدى تأثير معاملة البيانات على الأفراد ولنحدد إذا ما كانت مصالح الأفراد تفوق مصالحنا في المعاملة المجراة. يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات اختبار التوازن هذا من خلال استخدام تفاصيل الاتصال في نهاية سياسة الخصوصية هذه.

موافقتك

نطلب موافقتك على التعامل مع معلوماتك الشخصية, عندما نعتبر أنها ملائمة أو عندما تكون مطلوبة بموجب القانون. نستخدم موافقتك لـ:

• وضع ملفات تعريف الارتباط واستخدام التقنيات المشابهة بما يتوافق مع سياسات ملفات تعريف الارتباط والمعلومات المقدمة لك عندما تكون هذه التقنيات مستخدمة. لمزيد من المعلومات؛ اطلع على سياسة ملفات تعريف الارتباط المتعلقة بالخدمة التي تستخدمها.

• إرسال اتصالات تسويقية لك (حيثما يكون ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو حيثما نختار أن نعتمد على الموافقة).

• تزويدك بالتوصيات والإعلانات المخصصة للمحتوى، والمنتجات والخدمات التي نعتقد نحن أو الآخرون أنك ستعجب بها، من خلال تحليل المعلومات المتعلقة باستخدامك للخدمات والمجمعة مع معلومات متنوعة تقدمها أنت لنا من خلال وسائل أخرى، من أجل الأغراض المتوافقة مع سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط هذه. قد يتضمن ذلك تسليم التسويق عبر القنوات المختلفة التي تشمل من خلال البريد الإلكتروني، أو من خلال حساب LG، أو على مواقع الويب خاصتنا أو على منصات الجهات الخارجية (وتشمل شبكات التواصل الاجتماعي).

في المناسبات الأخرى التي نطلب فيها موافقتك, سنستخدم البيانات للغرض المشروح لك في ذلك الوقت.

حينما نعول على موافقتك, لديك الحق دائمًا لسحب موافقتك في أي وقت. ولن يؤثر على قانونية أي تعامل نجريه قبل سحبك لموافقتك. لممارسة هذا الحق؛ يرجى الاطلاع على قسم “حقوقك” أدناه.

الالتزامات القانونية

نعالج المعلومات الشخصية للحد الضروري لـ:

• الامتثال للمتطلبات القانونية خاصتنا بموجب القوانين المعمول بها (مثل: الالتزامات الضريبية والمحاسبية, الالتزامات المتعلقة بسلامة المنتج, الضمانات وحماية المستهلك).

• الامتثال لطلبات المحكمة ومذكرات الإحضار, والاستجابة للطلبات الملزمة قانونًا من الحكومة, الهيئات المكلفة بتطبيق القانون, والمنظمات و/أو السلطات العامة.

حيثما نحتاج لمعلوماتك لنبرم عقدنا معك أو لنمتثل لالتزاماتنا القانونية, فأنت مطالب بتقديم هذه المعلومات لنا. بعبارة أخرى, أنت غير مطالب بتقديم المعلومات الشخصية, ومع ذلك, فعدم القيام بذلك قد يؤثر على طريقة استخدامك لخدماتنا.

4. مشاركة المعلومات

نحن ننقل المعلومات الشخصية عنك أو نفصح عنها أو نجعلها متاحة للجهات الخارجية كما هو موضح أدناه:

• مجموعة LG والموظفون : نحن نشارك المعلومات الشخصية بين أعضاء مجموعة LG ومع موظفينا, ويشملون المتعاقدين والوكلاء, والشركات الأخرى في مجموعتنا, للحد الذي يقتضيه أو يتناسب مع تقديم خدماتنا وللوفاء بالأغراض المبينة في القسم 3 أعلاه أو المبينة في سياسات الخصوصية المتعلقة بخدماتنا الأخرى. على سبيل المثال, نحن نشارك معلوماتك الشخصية مع LGE لتطوير المنتج ولأغراض التحسين, ومع عضو مجموعة LG المحلي لأغراض تسويقية.

• مقدمو الخدمات . نحن ننقل معلوماتك أو نفصح عنها لنختار بعناية الشركات والأفراد الذين يقدمون الخدمات لنا, مثل: الشركات التي تساعدنا على تطوير الأنظمة وتشغيلها من أجل خدماتنا, ومقدمي خدمات IT, السلامة, الاستضافة, صيانة موقع الويب, التحليلات وصيانة البيانات, الاتصالات والعناية بالعملاء, معالجة الطلبات والوفاء بها, المراسلات عبر البريد, الفوترة, خدمات التسويق والأبحاث التسويقية, مراكز الإصلاح والخدمة المرخصة, الخدمات الإدارية الأخرى, والشركات التي تدير المسابقات, السحوبات والعروض الترويجية الأخرى نيابةً عنا. هذه الكيانات هي فقط المرخص لها بالوصول إلى معلوماتك الشخصية واستخدامها للحد الضروري لهم ليقدموا لنا خدماتهم ويكونوا مقيدين بالتزامات تعاقدية تهدف إلى, من بين أشياء أخرى, منعهم من استخدام معلوماتك لأغراض أخرى. يوجد بعض مقدمي الخدمة لدينا في جمهورية كوريا أو في بلدان أخرى خارج أوروبا.

• مقدمو IoT من الجهات الخارجية : عندما تنشط خواص اتصال جهة خارجية, مثل: عندما توصل أجهزة IoT منزلية بخدماتنا, سنشارك المعلومات الشخصية مع مقدمي أجهزة IoT هذه لنمكنك من استخدام الخواص ذات الصلة في خدماتنا.

• بائعو التجزئة المرخص لهم . في بلدان معينة, يتم بيع المنتجات غلى موقع الويب خاصتنا من خلال بائعي التجزئة المرخص لهم من قِبلنا. عندما تشتري منتجات من موقع الويب الخاص بنا في هذه البلاد, سنشارك معلوماتك الشخصية مع بائعي التجزئة هؤلاء.

• شركاء الدعايا والإعلان . نشارك المعلومات الشخصية التي تشمل كيفية تفاعلك مع خدماتنا, والإعلانات التي تشاهدها وعمليات الشراء التي تجريها على شبكات التواصل الاجتماعي وشركاء الدعايا والإعلان الآخرين لقياس مدى كفاءة إعلاناتنا, وتحسين ممارساتنا التسويقية ومساعدتنا على تقديم إعلانات أكثر صلة لك. وفقًا لتفضيلاتك التسويقية, ربما نشارك أيضًا بياناتك الشخصية مع الجهات الخارجية التي تقدم منتجات أو خدمات نعتقد أنها قد تهمك أو التي بخلاف ذلك تجري أبحاثًا وتحليلات تسويقية. قد تستخدم هذه الجهات معلوماتك الشخصية للاتصال بك من أجل العروض أو الإعلانات.

• شركاء الأعمال الآخرين . سنفصح عن معلوماتك الشخصية لشركاء الأعمال الآخرين عندما يقتضي الأمر ذلك لنمكنك من الوصول إلى الخدمات التي طلبتها من خلال خدماتنا أو المواد الترويجية المتعلقة بخدماتنا.

• زوار موقع الويب خاصتنا . الرسائل التي تنشرها على بعض مناطق موقع الويب, وتشمل لوحات التعقيب على المنتج, غرف الدردشة, المنتديات أو مناطق النشر العامة الأخرى يمكن أن يراها الزوار الآخرون على موقع الويب خاصتنا. [يكون الأمر واضح بخصوص الأماكن التي تكون المعلومات التي تنشرها مرئية للآخرين.]

• مستشارو الأعمال : مثل: محامينا, محاسبينا, المستشارين التجاريين, القائمين بأعمال التأمين, المدققين, للحد الضروري بالنسبة لهم ليقدموا لنا خدماتهم.

• السلطات الحكومية, السلطات القضائية,المنظمين أو الجهات الخارجية الأخرى متى اقتضى الأمر ذلك : سنفصح عن المعلومات الشخصية للسلطات الحكومية والسلطات القضائية والمنظمين أو الجهات الخارجية الأخرى عندما يكون هناك مطلب قانوني للقيام بذلك أو عندما نعتقد أن ذلك ضروري:

- للامتثال للقانون أو للاستجابة للتعاملات القانونية الاجبارية (مثل: طلب ضمان, مذكرة استدعاء أو أمر محكمة)

- للتأكد أو فرض الامتثال للشروط والسياسات الحاكمة لخدمتنا وللتحقيق في الاحتيال ومنعه أو نشاط غير قانوني آخر يتعلق باستخدام خدماتنا أو يؤثر على أعمالنا, للحد المسموح به مثل هذا الافصاح بموجب قوانين حماية البيانات السارية, و

- لحماية حقوقنا وممتلكاتنا والدفاع عنها, وسلامة أو أمن عملياتنا التجارية وتلك الخاصة بأي من الشركات التابعة لنا ذات الصلة, طاقم العمل, شركاء الأعمال, عملائنا أو أعضاء الجمهور.

• معاملات الشركة . قد نفصح عن معلوماتك الشخصية لجهة خارجية (ومستشاريها التجاريين) كجزء من عملية دمج أو نقل, إعادة تنظيم, استحواذ أو بيع (تشمل في سياق المفاوضات), حل أو معاملة دمج, أو في حالة الإفلاس.

• الجهات الخارجية بموافقتك أو بناءَ على طلبك . علاوة على عمليات الإفصاح المبينة في سياسة الخصوصية هذه, قد نشارك معلومات عنك مع جهات خارجية عندما توافق بشكل مستقل على مثل هذه المشاركة او بناءً على طلبك.

• التحليلات . قد نجمع معلومات شخصية حول أنشطتك عبر الإنترنت على مواقع الويب والأجهزة المتصلة بمرور الوقت وعبر مواقع الويب والأجهزة والتطبيقات التابعة لجهات خارجية والميزات والخدمات الأخرى عبر الإنترنت. يجوز لنا استخدام خدمات تحليلات الأطراف الخارجية، مثل Google Analytics وFirebase وغيرهما ( انظر المزيد ). قد يتم الكشف عن المعلومات التي نحصل عليها أو قد يتم جمعها مباشرةً من قِبل هؤلاء المزودين وغيرهم من الأطراف الخارجية ذات الصلة والذين يستخدمون المعلومات، على سبيل المثال: لتقييم استخدام الخدمات. على سبيل المثال، لمعرفة المزيد حول Google Analytics؛ يُرجى زيارة "الطرق التي يتبعها Google لاستخدام البيانات عند استخدام مواقع شركائنا أو تطبيقاتهم" (الموجودة على https://www.google.com/policies/privacy/partners/ )، و"حماية بياناتك "(الموجود على https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy= ) و"وظيفة المتصفح الإضافية لتعطيل التتبع في Google Analytics" (الموجودة على https://tools.google.com/dlpage/gaoptout )).

5. الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية

نتخذ خطوات مناسبة لضمان تعاملنا مع المعلومات والاحتفاظ بها وفقًا للمبادئ التالية:

• على الأقل أثناء الفترة التي نستخدم طوالها المعلومات لنقدم لك خدماتنا,

• حسبما يتطلب الأمر ذلك بموجب القانون, أو عقد ما, أو بمراعاة لوائحنا التشريعية (مثل: قوانين الضرائب), أو

• فقط طوال المدة التي تقتضي ذلك للهدف التي جمعت من أجله هذه المعلومات, أو تمت معالجتها, أو لمدة أطول إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب أي عقد, أو بموجب القانون المعمول به, أو, في صورة مجهولة الهوية, لأغراض إحصائية, بمقتضى الإجراءات الوقائية. على سبيل المثال: في حالة نشوب نزاع بينك ومجموعة LG أو في حالة عدم تمكنك من الدفع مقابل خدماتنا, فقد نحتفظ بالمعلومات ذات الصلة حتى يتم حل هذا النزاع أو حتى يتم الدفع بالتتابع. إذا حذفت حساب LG الخاص بك بالكامل, سيتم الاحتفاظ بمعلوماتك لمدة ثلاثة أشهر وسيتم تدميرها على الفور بعد هذه المدة, ما لم ينص القانون المعمول به على خلاف ذلك.

• عندما نعالج معلوماتك, نقوم بمعالجة البيانات حتى تطلب منا التوقف ولمدة قصيرة بعد ذلك (للسماح لنا بتنفيذ طلباتك). كما نحتفظ بسجل من معلومة طلبتك منا عدم إرسال تسويق مباشر لك أو معالجة بياناتك بشكل غير محدد؛ حتى نتمكن من احترام طلبك مستقبلاً.

6. اختياراتك

يجوز لنا الاتصال بك عبر البريد الإلكتروني, المكالمات الهاتفية, الرسائل النصية أو الإشعارات المنبثقة من خلال تطبيقاتنا المحمولة عندما يكون ذلك مسموحًا به. لإرسال طلب يتعلق بإستلام مثل هذه الاتصالات منا؛ يرجى الاتصال بنا مستخدمًا المعلومات المخصصة في قسم “ الاتصال بنا ” أداناه.

يمكنك إلغاء اشتراكك من الاتصالات التسويقية خاصتنا في أي وقت من خلال النقر على رابط "إلغاء الاشتراك" المضمن أسفل رسائل البريد الإلكتروني أو من خلال الاتصال بنا مباشرةً (اطلع على قسم “الاتصال بنا” أدناه).

يرجى ملاحظة أنك إذا ألغيت اشتراكك من اتصالاتنا التسويقية, فسنتعامل مع إلغاء اشتراكك هذا بأسرع ما يمكن, ولكن يرجى العلم أنه في بعض الأحوال قد تستمر في تلقي رسائل تسويقية لفترة قصيرة أثناء تعاملنا مع طلبك. كما سنظل نرسل لك رسائل الخدمة لنمدك بالمعلومات الضرورية المتعلقة بعقدك وبالخدمة التي تستخدمها (مثل: لنعطيك تحديثًا حول التغييرات التي طرأت على شروط الاستخدام خاصتنا).

7. حقوقك

يمكنك طلب نسخة من المعلومات الشخصية التي نحتفظ بها عنك من عضو مجموعة LG المحلي, للحد الذي يوفره القانون المعمول به. كما يمكنك أن تطلب منا حذف المعلومات الشخصية أو تصحيح أي أخطاء, أو تقييد التعامل مع معلوماتك الشخصية أو الحد منه, أو سحب موافقتك وأن نزودك بالمعلومات الشخصية التي قدمتها لنا من أجل عقد ما أو بموافقتك في صيغة منظمة وآلية وقابلة للقراءة, وأن تطلب منا مشاركة (وصول) هذه البيانات مع جهة متحكمة أخرى.

علاوة على ذلك, للحد الذي يسمح به القانون الساري, يمكنك رفض معالجة بياناتك الشخصية في بعض الظروف (خصوصًا عندما لا نضطر لمعالجة البيانات للوفاء بمتطلب تعاقدي أو قانوني آخر).

ومع ذلك, قد تكون هذه الحقوق محدودة, مثل: إذا كان إتمام طلبك سيكشف بيانات شخصية عن شخص آخر, أو عندما تنتهك حقوق جهة خارجية (وتشمل حقوقنا) أو إذا طلبت منا حذف معلومات مطلوبة بموجب القانون للحفاظ على المصالح القانونية. الإستثناءات ذات الصلة مضمنة في GDPR وفي القوانين الوطنية. سنعلمك بالإستثناءات المتعلقة التي نعول عليها عندما نرد على أي طلب تتقدم به. لتقديم طلب يتعلق بحقوقك أو استفسار؛ استخدم تفاصيل الاتصال الموجودة أسفل قسم “ الاتصال بنا ” أدناه. في بعض الحالات يمكنك أيضًا ممارسة حقوقك مباشرة من خلال موقع الويب.

8. كيف نحمي المعلومات الشخصية

نتعامل مع أمر حماية معلوماتك بحزم ونتخذ تدابير وقائية مصممة لحماية المعلومات التي نجمعها من خلال خدماتنا. ومع ذلك, يرجى ملاحظة أنه بالرغم من اتخاذنا خطوات معقولة لحماية معلوماتك, فلا يوجد موقع ويب أو مراسلة إلكترونية أو نظام حاسوبي أو اتصال لاسلكي آمن تمامًا.

9. النقل الدولي للمعلومات

سيتضمن استخدامك لخدماتنا نقل معلوماتك الشخصية وتخزينها ومعالجتها داخل بلد إقامتك وخارجها، بما يتوافق مع سياسة الخصوصية هذه. سيتم نقل معلوماتك الشخصية إلى جمهورية كوريا والولايات المتحدة. يرجى ملاحظة أن قوانين حماية البيانات وغيرها من قوانين البلدان التي قد يتم نقل معلوماتك إليها قد لا تكون قوانين شاملة مثل تلك الموجودة في بلدك.

[بالنسبة للمقيمين الأوروبيين]

إذا كنت في EEA (المنطقة الاقتصادية الأوروبية, الموجودة في الاتحاد الأوروبي وأيسلندا, ليتشتينشتاين, والنرويج), المملكة المتحدة أو سويسرا, سننقل معلوماتك الشخصية للبلدان الأخرى خارج EEA أو المملكة المتحدة أو سويسرا, وتشمل جمهورية كوريا والولايات المتحدة. يقر قانون الاتحاد الأوروبي بأن جمهورية كوريا تحمي المعلومات الشخصية بشكل ملائم. ومع ذلك, عندما ننقل معلوماتك الشخصية لولاية قضائية لا تعتبر ملائمة وفقًا للقانون الساري, سنتخذ التدابير المناسبة, بما يتفق مع القوانين المطبقة, لضمان الحفاظ على معلوماتك الشخصية محمية. تشمل هذه التدابير على سبيل المثال استخدام البنود النموذجية المصدق عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا. في بعض الأمثلة, سنعول على موافقتك الصريحة عندما يكون ذلك ملائمًا. لطلب المزيد من المعلومات أو الحصول على نسخة من الاتفاقات التعاقدية أو غيرها من التدابير الوقائية الموضوعة؛ استخدم التفاصيل الموضحة في قسم “ الاتصال بنا ” أدناه.

10. التحديثات في سياسة الخصوصية خاصتنا

يجوز تحديث سياسة الخصوصية هذه لتعكس التغييرات في ممارساتنا بخصوص المعلومات الشخصية بما له علاقة بخدماتنا, أو التغييرات في القوانين المطبقة.

11. الاتصال بنا

لممارسة حقوقك, أو لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لمعلوماتك الشخصية؛ يرجى الاتصال بنا.

للطلبات والاستفسارات حول المعلومات التي تخصك المجموعة عبر موقع الويب أو بخلاف ذلك بواسطة عضو مجموعة LG المحلي؛ يرجى الاتصال بعضو مجموعة LG المحلي خاصتك. اسم وتفاصيل الاتصال بعضو مجموعة LG المحلي الذي تتبعه يمكن العثور عليه هنا .

للطلبات والاستفسارات المتعلقة بالمعلومات التي تخصك المجموعة عبر كل خدماتنا, يرجى الاتصال بـ LGE على [ هنا ] أو عبر البريد [LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea]. اسم وتفاصيل الاتصال بعضو مجموعة LG المحلي الذي تتبعه يمكن العثور عليه هنا .

12. المعلومات الشخصية الخاصة بالأطفال

خدماتنا مصممة لعامة الجمهور وليست موجهة للأطفال. فيما يتصل بخدماتنا, لا نجمع عن عمد أو نحتفظ بالمعلومات الشخصية من أي شخص تحت سن 14 عامًا أو نتيح عمدًا لهؤلاء الأشخاص استخدام خدماتنا. يرجى عدم تقديم أي معلومات شخصية تتعلق بأشخاص أقل من 14 سنة لنا. إذا كنت تحت عمر الـ 14 سنة، يرجى ألا تحاول تسجيل اشتراكك في الخدمات أو تزويدنا بأي معلومات شخصية. إذا علمنا أن شخص تحت سن 14 سنة يزودنا بأي معلومات شخصية, سنحذف هذه المعلومات الشخصية على الفور. إذا كنت تعتقد أن هناك طفل تحت عمر 14 سنة قد يزودنا بمعلومات شخصية, يرجى الاتصال بنا باستخدام المعلومات المخصصة في قسم “ الاتصال بنا ” الوارد أعلاه.

في بعض الولايات القضائية, يجوز لنا أن نتبنى سياسة أكثر صرامة لتحديد السن. يرجى قراءة المعلومات الإضافية لولايتك القضائية أسفل سياسة الخصوصية هذه لمزيد من المعلومات.

كيانات LG

البلد كيان LG العنوان المسجل معلومات جهة الاتصال مصر LG Electronics Egypt S.A.E. LG Electronics Egypt A.E., القطعة رقم 2, منطقة المعارض, الطريق الدائري, التجمع الخامس, بجانب Bavarian Auto, مدينة القاهرة الجديدة, القاهرة, مصر. www.lg.com/eg_ar/support/email

الخدمات

الخدمة كيان LG العنوان المسجل معلومات جهة الاتصال ThinQ LG Electronics, Inc LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, سيوول, جمهورية كوريا thinq@lge.com www.lg.com/eg_ar

www.lg.com/eg_ar/promotions

www.lgstore360.com/eg/ar/ - أي مواقع ويب أخرى أو خدمات يتم التحكم فيها بواسطة LGEEG

- مكالمات خدمة العملاء إلى أو من LGEGF أو مركز اتصالات تابع لـ LGEGF (يمكن تضمين ذلك عبر المكالمات الهاتفية المسجلة)

- المعلومات المجموعة بواسطة بطاقات تسجيل المنتج LG Electronics Egypt S.A.E. LG Electronics Egypt A.E., القطعة رقم 2, منطقة المعارض, الطريق الدائري, التجمع الخامس, بجانب Bavarian Auto, مدينة القاهرة الجديدة, القاهرة, مصر. www.lg.com/eg_ar/support/email

بنود إضافية لسياسة الخصوصية: الاختصاص القضائي المحدد - مصر

أ. كيفية استخدامنا لهذه المعلومات