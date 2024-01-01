تخلص من متاعب غسل الأطباق باستخدام غسالات أطباق LG.

من السهل التحكم في غسالات أطباق من LG، كما أنها تملك أنظمة أرفف مرنة لسعات التحميل الكبيرة. سيزداد لمعان أطباقك بكل تأكيد بفضل تقنية غسيل أطباق القوية من LG.

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