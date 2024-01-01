تناغم بين الأصالة والحداثة، هذا ما توصّلت إليه آخر مجموعة من الثلاّجات العلوية الكلاسيكية من إل جي. بفضل خصائصها الجديدة المبتكرة كالمفاصل المخفية والأبواب المنحنية، إليك من إل جي الثلاجة المثالية التي ستشغل حتماً مكانة مميزة في منزلك. تعرف على المزيد.