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تلفزيون LG QNED TV على خلفية داكنة ملونة. على الشاشة صورة مشبعة بشكل جميل لمختلف رذاذات الطلاء التي تسلط الضوء على قدرات اللون للتلفزيون. يظهر أيضًا شعار تلفزيون LG QNED evo AI الجديد كليا.

ما هو LG QNED evo AI؟

إعادة تعريف كل لون، تبدأ التجربة الجديدة مع LG QNED evo

* تم تجهيز كل من QNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات سلسلة الألوان الواسعة الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمية (Quantum Dot).

تقنية Dynamic QNED Color Pro للحصول على طيف ألوان أوسع

مع تقنية سلسلة الألوان الواسعة الجديدة والفريدة من نوعها من LG، شاهد ألوانًا نابضة بالحياة على شاشتك.

تلفزيون LG QNED TV مثبت على جدار غرفة معيشة جميلة وفاخرة. يوجد على التلفزيون صورة تجريدية تتميز بتدرج من درجات الألوان المختلفة التي تعرض كيف يمكن لتقنية Dynamic QNED Color Pro عرض مجموعة واسعة من الألوان.

شهادة Intertrek لنسبة 100% من حجم اللون إلى DCI-P3.

حجم ألوان معتمد بنسبة 100% مع LG QNED evo

* ينطبق لون Dynamic QNED Color Pro على QNED93.

تسلسل يوضح كيف يقدم MiniLED صورًا أفضل مقارنة بمصابيح LED التقليدية الأخرى. شاشة تلفزيون LG TV مع زهرة ثلاثية 3D مواجهة لخلفية داكنة. يوجد خلف التلفزيون تمثيل رسومي لكيفية وضع مصابيح LED التقليدية على الشاشة. مصابيح LED كبيرة وقليلة. الزهرة متعرجة ورمادية. انتقل إلى تقنية MiniLED حيث تكون الزهرة أكثر سطوعًا وتشبعًا وتتميز بتباين كبير. كما يعرض تمثيل رسومات MiniLED أضواء LED أصغر حجمًا بكمية أكبر على الشاشة.

شاشة MiniLED بتقنية التعتيم الدقيق (Precision Dimming)

تتميز تقنية MiniLED المدعومة بمعالج alpha AI Processor الجديد بتباين فائق الوضوح وتفاصيل نابضة بالحياة على جهاز LG QNED evo.

*قد تختلف المواصفات حسب البوصة والطراز والمنطقة.

أصبح عقد ابتكار LG OLED هو جوهر جودة صورة QNED evo

يتم تشغيل LG QNED evo بواسطة معالج LG OLED Processor الذي يتحكم في أكثر من 8.3 مليون بكسل، مما يؤدي إلى تحسين جودة الصورة من خلال التعرف على أنواع المحتوى لتحسين العمق والتفاصيل.

يضيء معالج alpha 8 AI Processor Gen2 باللون البرتقالي والوردي، وتنطلق منه آشعة ضوئية ملونة. يشير العنوان إلى كيفية تقديم المعالج لجودة 4K ولون مذهل وسطوع مذهل. يُظهر النص أن أداء وحدة المعالجة العصبية (NPU) زاد بمقدار 1.7 مرة، بينما أصبحت وحدة المعالجة المركزية (CPU) أسرع بمقدار 1.4 مرة.

*مقارنة بنفس بالمستوى البدائي للتلفزيون ذكي مع معالج alpha 7 AI Processor Gen8 استنادًا إلى مقارنة المواصفات الداخلية.

تتحرك الخطوط عبر صورة باهتة جدًا وشبه رمادية للببغاء في الغابة كما لو كان جهاز كمبيوتر فائق يقوم بتحليل العناصر في الإطار. يتتبع الليزر شكل الببغاء ثم يتم تحسينه ليكون أكثر إشراقًا ووضوحًا. تتحول الخلفية أيضًا من اليسار إلى اليمين، الآن مع تباين وعمق وألوان محسنة.

تقنية AI Picture Pro تجعل كل إطار ينبض بالحياة

يعمل AI Super Upscaling وDynamic Tone Mapping Pro على تحليل عناصر كل إطار لتحسين الدقة والسطوع والعمق والوضوح.

*لن تعمل ميزة AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق النشر على خدمات البث السحابي (OTT).

*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.

تلفزيون LG QNED TV على حامل في مساحة بيضاء في الغالب. يوجد على شاشة التلفزيون رشة ملونة من الطلاء توضح كيف يمكن لتلفزيونات QNED TV عرض مجموعة واسعة من الألوان النابضة بالحياة مع تباين مبهج. شعار LG QNED evo AI الجديد بالكامل موضوع فوق التلفزيون.

تعرّف على QNED93، جهاز QNED evo الأكثر روعة لدينا

واجه قوة العرض الأكبر

عائلة في غرفة معيشتها. تحتوي على تلفزيون LG TV مثبت على الحائط مع شاشة كبيرة للغاية تكاد تكون ضخمة مثل الجدار بأكمله. إنهم يشاهدون مباراة كرة قدم مثيرة على الشاشة الكبيرة والغامرة.

شاهد كل التفاصيل على نطاق كبير يصل إلى 100 بوصة

شاهد الأفلام والرياضة والألعاب المفضلة لديك على تلفزيون LG TV الكبير جدًا. تعمل خوارزميات الارتقاء الفائق بالذكاء الاصطناعي والتعلم العميق على تحسين محتواك، مما يوفر وضوحًا مذهلاً حتى على شاشة 100 بوصة.

*يتوفر الطراز QNED85 بحد أقصى 100 بوصة وقد يختلف المقاس حسب المنطقة.

تلفزيون LG QNED TV كبير ومكبر الصوت LG Soundbar مثبتان على الحائط. فتاة صغيرة وكلبها يشاهدان مشهدًا تحت الماء على التلفزيون. يجعل الحجم الهائل للتلفزيون المحتوى أكثر انغماسًا.

شاهد العالم على نطاق واسع مع شاشة QNED85 مقاس 100 بوصة

الجيل التالي من تلفزيون LG AI TV المدعوم بالذكاء الاصطناعي

جهاز التحكم LG AI Magic Remote مع تمييز زر AI. يوجد تمثيل رسومي لواجهة المستخدم مع رموز توضح كيف يتيح زر الذكاء الاصطناعي (AI) للمستخدمين الوصول إلى وظائف الذكاء الاصطناعي المختلفة. تشمل الخدمات AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard. يتم بعد ذلك عرض الوظائف عندما يظهر المؤشر على الواجهة، مما يوضح كيفية استخدام الكاميرا البعيدة مثل الماوس الهوائي للإشارة والنقر فقط.

أكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI Experience) باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote الذي يتميز بزر الذكاء الاصطناعي المخصص

تحكم في تلفزيونك بسهولة باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote — لا حاجة إلى جهاز إضافي! باستخدام مستشعر الحركة وعجلة التمرير، يمكنك الإشارة والنقر لاستخدامها مثل الماوس الهوائي أو ببساطة يمكنك التحدث لتفعيل ميزة الأوامر الصوتية.

*قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.

*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت. 

*لا تتوفر ميزة AI Voice Recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.

*قد يتطلب جهاز التحكم AI Magic Remote عملية شراء منفصلة حسب حجم التلفزيون وطرازه والمنطقة.

واجهة LG webOS مع AI Magic Remote في المقدمة. تعرض الصور المصغرة الموجودة على واجهة المستخدم توصيات محتوى مخصصة من AI Voice ID.
صورة مقربة من شاشة تلفزيون LG QNED TV توضح كيفية عمل البحث عن الذكاء الاصطناعي (AI Search). نافذة دردشة صغيرة مفتوحة توضح كيف سأل المستخدم عن الألعاب الرياضية المتاحة. استجاب بحث الذكاء الاصطناعي (AI search) عبر الدردشة وعرض صور مصغرة للمحتويات المتاحة. هناك أيضًا مطالبة بسؤال لـ Microsoft Copilot.
يتم تشغيل محتوى خيال علمي على شاشة تلفزيون LG QNED TV. على الشاشة توجد واجهة AI Chatbot. أرسل المستخدم رسالة إلى روبوت الدردشة قائلاً إن الشاشة مظلمة للغاية. قدم روبوت الدردشة حلولاً للطلب. المشهد بأكمله منقسم إلى نصفين. أحد الجانبين أغمق، والجانب الآخر أكثر سطوعًا، مما يوضح كيف حل AI Chatbot المشكلة للمستخدم تلقائيًا.
عائلة مكونة من أربعة أفراد تجتمع حول تلفزيون LG AI TV. تظهر دائرة حول الشخص الذي يمسك بجهاز التحكم ويظهر اسمه. يعرض ذلك كيف تتعرف ميزة AI Voice ID على التوقيع الصوتي لكل مستخدم. ثم تعرض واجهة webOS بعد ذلك كيف يبدل الذكاء الاصطناعي الحساب تلقائياً ويوصي بمحتوى مخصص.
صورة مقربة من شاشة تلفزيون LG QNED TV توضح كيفية عمل البحث عن الذكاء الاصطناعي (AI Search). نافذة دردشة صغيرة مفتوحة توضح كيف سأل المستخدم عن الألعاب الرياضية المتاحة. استجاب بحث الذكاء الاصطناعي (AI search) عبر الدردشة وعرض صور مصغرة للمحتويات المتاحة. هناك أيضًا مطالبة بسؤال لـ Microsoft Copilot.
يتم تشغيل محتوى خيال علمي على شاشة تلفزيون LG QNED TV. على الشاشة توجد واجهة AI Chatbot. أرسل المستخدم رسالة إلى روبوت الدردشة قائلاً إن الشاشة مظلمة للغاية. قدم روبوت الدردشة حلولاً للطلب. المشهد بأكمله منقسم إلى نصفين. أحد الجانبين أغمق، والجانب الآخر أكثر سطوعًا، مما يوضح كيف حل AI Chatbot المشكلة للمستخدم تلقائيًا.

Al Voice ID

يعرف LG AI Voice ID البصمة الصوتية الفريدة لكل مستخدم ويقدم توصيات مخصصة في اللحظة التي تتحدث فيها.

AI Search

اسأل تلفزيونك أي شيء. يتعرف الذكاء الاصطناعي المدمج على صوتك ويقدم توصيات مخصصة لطلباتك بسرعة. يمكنك أيضًا الحصول على نتائج وحلول إضافية مع Microsoft Copilot.

AI Chatbot

تفاعل مع AI Chatbot من خلال جهاز التحكم AI Magic Remote وعالج جميع المخاوف بدءًا من تكوين الإعدادات إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها. يمكن للذكاء الاصطناعي فهم قصد المستخدم وتوفير حلول فورية.

*قد يعرض AI Voice ID محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة. 

*قد يختلف دعم Voice ID حسب المنطقة والبلد ويتوفر على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.

*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.

*يتوفر البحث بالذكاء الاصطناعي (AI Search) على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا. 

*في الولايات المتحدة وكوريا، تستخدم AI Search النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).

*لا تتوفر ميزة AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بلغتها الأم.

*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.

*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.

جهاز التحكم عن بعد LG AI Magic Remote أمام شاشة تلفزيون LG TV. يوجد على الشاشة تحية مخصصة من LG AI مع كلمات رئيسية مخصصة بناءً على بحث المستخدم وسجل المشاهدة. من خلال جهاز التحكم يوجد رمز وملصق يوضح أنه يمكن الوصول بسهولة إلى وظيفة AI Concierge بضغطة واحدة قصيرة على زر AI.
شاشة لمستخدم يمر بعملية تخصيص معالج الصور AI Picture Wizard. يتم تمييز أحد الخيارات كما لو كان المستخدم قد اختار بالفعل.
شاشة لمستخدم يمر بعملية تخصيص معالج الصوت AI Sound Wizard. شبكة من رموز مقاطع الصوت المختلفة. يتم تمييز أحد الخيارات كما لو كان المستخدم قد اختار بالفعل.
جهاز التحكم عن بعد LG AI Magic Remote أمام شاشة تلفزيون LG TV. يوجد على الشاشة تحية مخصصة من LG AI مع كلمات رئيسية مخصصة بناءً على بحث المستخدم وسجل المشاهدة. من خلال جهاز التحكم يوجد رمز وملصق يوضح أنه يمكن الوصول بسهولة إلى وظيفة AI Concierge بضغطة واحدة قصيرة على زر AI.
شاشة لمستخدم يمر بعملية تخصيص معالج الصور AI Picture Wizard. يتم عرض سلسلة من الصور مع تمييز اختيارات المستخدم. يظهر رمز تحميل وتظهر صورة أفقية محسنة من اليسار إلى اليمين.
شاشة لمستخدم يمر بعملية تخصيص معالج الصوت AI Sound Wizard. يتم تحديد سلسلة من رموز مقاطع الصوت. يتم عرض مغنية جاز وعازف ساكسفون، وتُمثّل الموجات الصوتية الصوت المخصص عبر الصورة المرئية.

AI Concierge

يؤدي الضغط مرة واحدة على زر الذكاء الاصطناعي الموجود بجهاز التحكم عن بُعد إلى فتح تطبيق AI Concierge الذي يوفر كلمات رئيسية وتوصيات مخصصة بناءً على سجل البحث والمشاهدة.  

AI Picture Wizard

تتعرف الخوارزميات المتقدمة على تفضيلاتك من خلال استعراض 1.6 مليار إمكانية صورة. بناءً على اختياراتك، ينشئ التلفزيون صورة مخصصة لك.

AI Sound Wizard

اختر الصوت الذي تريده من مجموعة مختارة من مقاطع الصوت. من 40 مليون معلمة، ينشئ الذكاء الاصطناعي ملفًا صوتيًا مخصصًا يتناسب مع تفضيلاتك.

*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة في AI Concierge حسب البلد.
*قد تختلف شاشات قوائم AI Concierge عند الإصدار.
*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية في AI Concierge وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم.

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