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فقط على تلفزيون LG True Wireless TV —Wireless Freedom، أداء سلكي

طباعة ضخمة، True Wireless. تُعرض غرفة معيشة بها تلفزيون TV مثبت على الحائط. يوجد أسفل التلفزيون عرض فوضوي للأسلاك والأجهزة المتصلة به. تختفي هذه الأجهزة لإظهار الميزة اللاسلكية لتلفزيون LG True Wireless TV وتُستبدل هذه الأسلاك والأجهزة بمكبر صوت LG Soundbar نظيف دون أي توصيلات. يتم عرض بقية غرفة المعيشة ويمكن رؤية صندوق Zero Connect Box والأجهزة الأخرى مطوية بشكل أنيق أسفل طاولة جانبية.

*تعتمد تقنية True Wireless على التحقق من NVIDIA G-Sync compatible لتقليل التقطيع وانخفاض تأخر الإدخال والأداء الخالي من الوميض (flicker-free).

التلفزيون الأول من نوعه على مستوى العالم بخاصية True Wireless مع إمكانية نقل الصوت والفيديو لاسلكيًا بدقة 4K 144Hz

صندوق Zero Connect Box يبث جودة صورة لا تفقدها العين بدقة 4K مع زمن انتقال منخفض. تخلص من فوضى الأسلاك واستمتع بمحتوى مختلف دون إزعاج الإعدادات السلكية المعقدة.

تتميز غرف المعيشة المختلفة بتلفزيون LG True Wireless المثبت على الحائط. في كل من هذه المساحات، يكون الإعداد أنيقًا ومرتبًا. يتم ثني صندوق Zero Connect Box تحت طاولة جانبية. يتم عرض المحتوى المعروض على الشاشات بتعريف شبيه بجودة 4K يسلط الضوء على نقل الفيديو والصوت بسرعة 144Hz لمحتويات مختلفة مثل الأفلام والموسيقى والألعاب.

*التلفزيون الأول من نوعه في العالم موضوع على التلفزيونات التقليدية التي تحتوي على موالف للبث.

*تسري ميزات 4K 144Hz على تلفزيون OLED M5 مقاس 83/77/65 بوصة وQNED9M. تتميز طرازات True Wireless الأخرى بمعدل تحديث 120Hz.

*يشير تلفزيون Wireless OLED TV اللاسلكي إلى إمكانية الاتصال بين صندوق Zero Connect Box والشاشة. 

*قد يؤدي وضع صندوق Zero Connect Box في الخزانة إلى تداخل الإشارة بناءً على مادة وسُمك الخزانة.

استمتع بالتفاصيل البصرية الواضحة وجودة الصورة مثل التلفزيون السلكي

شاهد المحتوى دون تأخير أو سوء في الجودة. يوفر نقل الفيديو والصوت اللاسلكي الحديث نفس الصور الخلابة والمشاهد الصوتية الغنية مثل التلفزيون السلكي.

منظور من داخل الكهف، مع النظر إلى المدخل. يبدو الكهف سرياليًا مع تكوينات صخرية وكريستالية مفصلة للغاية. يسلط المشهد الضوء على جودة الصورة التي لا تفقدها العين على تلفزيونات LG True Wireless TV.

*بدون فقدان بصري من نتائج الاختبار الداخلي مع ISO/IEC 29170-2 مع الأداء الفعلي حسب الإعدادات وظروف البيئة والاستخدام.

استمتع باللعب بسلاسة مع الألعاب اللاسلكية شديدة انخفاض زمن الاستجابة

إن نقلنا الخالي من التأخير والمتوافق مع Nvidia G-Sync compatible ومعتمد من AMD FreeSync، مما يضمن الألعاب الغامرة حتى من خلال النقل اللاسلكي. تشغيل متواصل بسرعة تصل إلى 144Hz بدقة 4K.

غرفة معيشة بها تلفزيون LG True Wireless TV مثبت على الحائط. تظهر على الشاشة لعبة سباق بدقة 4K. يتم تكبير المشهد في اللعبة لتسليط الضوء على الجودة الغامرة للتلفزيون. مع تسارع السيارة عبر مسار السباق، يتم عرض معدل التحديث 144Hz واللعب السلس.
كما يمكن رؤية شهادات Nvidia G-Sync وAMD FreeSync Premium وغيرها من الشهادات المتعلقة بالألعاب.

*تتميز تقنية OLED M5 بتقنية NVIDIA G-Sync وFreeSync Premium وGeForce NOW وGame Portal وVRR وALLM وeARC وHGiG.

*يعتمد التحقق من Nvidia G-Sync وAMD FreeSync على تأخير الإدخال المنخفض وتقليل التقطع والأداء الخالي من الوميض.

*تحمل شاشة QNED9M شهادة AMD FreeSync Premium.

*تسري ميزة 144Hz على OLED M5 مقاس 83/77/65 بوصة وQNED9M.

*يعمل معدل التحديث 144Hz فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 144Hz.

*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات من صناعات الألعاب وشاشات التلفزيون التي تجتمع لتحديد المبادئ التوجيهية العامة وإتاحتها لتحسين تجارب الألعاب للعملاء بتقنية HDR.

*قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.

*clearMR هو برنامج اعتماد من VESA لتقييم أداء عدم وضوح الحركة على الشاشة.

تحرر من حدود التلفزيون السلكي

لا يشغل مساحة

سهولة تثبيت صندوق Zero Connect Box. دون الحاجة إلى اتصال مباشر بالتلفزيون، يمكنك تصميم مساحتك بحرية.

خالٍ من الفوضى

حوّل مساحتك لتكون ممتعة بصريًا قدر الإمكان. حافظ على كل شيء نظيفًا وأنيقًا دون فوضى في الأسلاك.

خالية من المتاعب

وصِّل جميع أجهزتك بصندوق Zero Connect Box بدلاً من التلفزيون وقم بإنشاء إعداد الترفيه المثالي.

تبسيط التركيب
على الجدار للتنظيف باستخدام Zero Connect Box

قم بتركيب التلفزيون على الحائط دون عناء. نظرًا لأن صندوق Zero Connect Box يتصل لاسلكيًا بأجهزة أخرى بالتلفزيون، فليست هناك حاجة لتعديلات إضافية على الحائط قد تتكبد تكاليف إضافية.

مقارنة بتركيب التلفزيون السلكي وتلفزيون LG True Wireless TV. على جانب التلفزيون السلكي، يبدو أن هناك حاجة إلى إنشاء إضافي لمحاولة إخفاء جميع الأجهزة الأخرى خلف التلفزيون. لا يزال من الممكن رؤية الإعداد الفوضوي والأسلاك من خلال الفجوات. الملصق: التركيب على الحائط يكون بتكلفة إضافية. على جانب LG True Wireless، يتم تثبيت التلفزيون على الحائط بشكل نظيف. لا توجد أسلاك أو أجهزة مرئية. الملصق: دون متاعب، تثبيت بدون تكلفة.

اكتشف البساطة والراحة التي توفرها تقنية True Wireless

شقة فارهة راقية. يظهر أفق المدينة في النوافذ الممتدة من الأرضية إلى السقف بغرفة المعيشة. تلفزيون LG True Wireless TV ومكبر الصوت LG Soundbar مثبتان على الحائط. تصميم المساحة متطور ومرتب للغاية. لا يمكن رؤية صندوق Zero Connect Box تحت أحد الطاولات الجانبية.
مشاهد توضح كيف يجعل صندوق Zero Connect Box كل شيء بسيطًا ومريحًا. في مشهد واحد، يتم توصيل الأجهزة الأخرى بصندوق Zero Connect Box الموجود أسفل طاولة جانبية. في المشهد الآخر، يوضح كيف يمكن إخفاء صندوق Zero Connect Box بسهولة في خزانة طاولة جانبية ذات أبواب.

*يجب تثبيت Zero Connect Box على مستوى أقل من جهاز الاستقبال اللاسلكي الخاص بالتلفزيون.

*يجب توصيل الأجهزة عبر سلك بـ Zero Connect Box.

*يلزم توصيل كابل الطاقة بكل من شاشة التلفزيون وZero Connect Box.

*عند الشراء، سيتلقى العملاء إما صندوق LG OLED evo أو صندوق LG OLED Signature Zero Connect Box.

استكشف تلفزيونات LG True Wireless TV

LG OLED evo AI M4

تلفزيون True Wireless الأول من نوعه بدقة 4k 144Hz

تلفزيون OLED TV الأول من نوعه على مستوى العالم بخاصية True Wireless مع إمكانية نقل الصوت والفيديو لاسلكيًا بدقة 4K 144Hz.

*تتم محاكاة جميع الصور أعلاه.

*M4: أول تلفزيون لاسلكي 144Hz Wireless TV في العالم مقارنة بالتلفزيونات التقليدية التي تحتوي على موالف للبث.

تنويه هام:

نود إعلامكم بأن الشاشت الى تعمل بخاصية Ture wireless غير متاح حاليًا في السوق المصري. نحن نعمل بجد لتقديم هذا المنتج لكم في أقرب وقت ممكن، وسنحرص على تحديث هذه الصفحة فور توفره.

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