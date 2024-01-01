سواء كنت تقوم بترقية أو استبدال أدوات المطبخ أو تبحث فقط عن شراء جهاز جديد، فإن الثلاجات الأنيقة والمتطورة من LG مصممة لتناسب نمط حياتك.

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