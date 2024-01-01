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تشير أجهزة التلفزيون LG AI TV إلى التلفزيونات المستندة إلى نظام التشغيل webOS المزودة بميزات الذكاء الاصطناعي مثل توصيات المحتوى أو AI picture أو AI sound، مع معالج alpha 5 AI Processor المُدمج أو الإصدارات الأعلى. يلزم الاتصال بالشبكة لاستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي، باستثناء AI Picture Pro وAI Sound Pro.
*صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
**قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد وهي عرضة للتغيير.
تلفزيون AI TV، مخصص لك
تلفزيونك يُحسِّن من مساحتك
يوفر تلفزيون LG AI TV السطوع والصوت المثاليين، المصممين خصيصًا لمحيطك.
*صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
**تستخدم ميزات الذكاء الاصطناعي من LG خوارزميات مدربة قائمة على التعلم العميق لترقية الصور في الوقت الحقيقي ومزج الصوت.
*** تتميز جميع أجهزة تلفزيون LG webOS 24 TV بوظائف تخصيص الذكاء الاصطناعي (AI Customization)، باستثناء تلك التي لا تحتوي على مستشعرات إضاءة.
ضبط كل إطار بدقة متناهية
يقوم الذكاء الاصطناعي بمعالجة المحتوى في الوقت الفعلي لزيادة الوضوح إلى أقصى حد والتوافق مع مقصد المبدع بشكل أقرب.
*صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
**يقتصر توافر ميزة AI Picture Pro على أجهزة تلفزيون LG TV المزوّدة بمعالج alpha 7 AI Processor أو الإصدرات الأعلى.
تتم ترقية كل صوت بذكاء
يعمل تلفزيون LG AI TV على مزج الصوت حتى 11.1.2 قناة ويعيد مزج الصوت بحيث تكون الأصوات واضحة تمامًا دائمًا.
*صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
**يتوفر النظام الصوتي Virtual 11.1.2ch Surround وميزة إعادة إتقان الصوت بالذكاء الاصطناعي (AI Voice Remastering) على معالج alpha 11 AI Processor فقط.
***يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.
****قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
*****تقتصر ميزة AI Sound Pro على أجهزة تلفزيون LG TV المزودة بمعالج alpha 5 AI Processor أو الإصدارات الأعلى.
حل رائع مصمم خصيصًا لأسلوب حياتك
استمتع بخدمات مخصصة تجعل تجربة تلفزيون LG AI TV أسهل وأكثر متعة.
webOS Re:New Program
نصدر كل عام تلفزيونًا جديدًا بترقيات على مدار 5 سنوات
إنه دائمًا جديد، حتى عندما نضيف ميزات جديدة وملائمة.
"شعار webOS يحوم في المنتصف على خلفية سوداء، والمساحة أدناه مضاءة بألوان الشعار الأحمر والبرتقالي والأصفر. توجد عبارة ""webOS Re:New Program"" أسفل الشعار. هناك خمسة مستطيلات بألوان مختلفة متداخلة إلى أعلى، كل منها يحمل سنة من ""webOS 24"" إلى ""webOS 28"". توجد أسهم تشير إلى الأعلى بين المستطيلات التي تحمل علامات من ""ترقية 1"" إلى ""ترقية 4""."
*يدعم webOS Re:New Program ما مجموعه أربع ترقيات على مدى خمس سنوات، والحد هو الإصدار المثبت مسبقاً من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.
** قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.
*** تشمل الترقيات المتوفرة لعام 2023 الطرازات فائقة الوضوح (UHD) وما فوقها.
*تستثني حماية التثبيت عمليات تثبيت التطبيقات من مصادر غير اعتيادية بخلاف تطبيقات LG، إلخ.
** يلزم إجراء تحديثات منتظمة للبرنامج للحماية المستمرة لمدة 5 سنوات.
***حماية البيانات وتشفيرها مؤمنة في ظل الاستخدام العادي.
*صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
** قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.
***10 ملفات تعريف يمكن إنشاؤها وعرضها على الشاشة الرئيسية.
****لاستخدام خدمة من خدمات البث السحابي (OTT) أو تطبيق متاح على التلفزيون، يجب أن يكون لدى المستخدم اشتراك في خدمة البث السحابي (OTT) هذه أو هذا تطبيق.
* يتوفر معالج AI Picture Wizard على OLED M4 وOLED G4 وOLED C4 وOLED CS4 وOLED B4 وQNED99 وQNED90 وQNED89 وQNED85 و86NANO80.
**يستخدم معالج AI Picture Wizard خوارزميات مدربة قائمة على التعلم العميق لترقية الصور في الوقت الحقيقي.
*يقتصر توافر ميزة "For you" في خدمة AI Concierge على البلدان التي تدعم مُعالجة اللغة الطبيعية (NLP) بلغتها الأم.
**توصيات الكلمات الرئيسية تستند إلى سجل البحث وتختلف وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم.
AI Magic Remote
أذكى جهاز تحكم عن بُعد في انتظار أوامرك
حرّر نفسك من الأزرار القديمة بنقرة بسيطة أو تمرير جهاز التحكم عن بُعد الذكي LG AI Magic Remote.
لقطة مقرّبة لجهاز التحكم عن بُعد LG Magic Remote والدوائر البيضاء المنبعثة من أسفله.
*قد يختلف دعم جهاز التحكم Magic Remote ووظائفه وميزاته حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.
**يلزم الاتصال بالإنترنت.
***لا تتوفر AI Voice recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.
AI Chatbot
يجعل AI Chatbot التلفزيون في متناول الجميع
تلفزيون LG AI TV متاح للجميع بفضل المساعدة الذكية من AI Chatbot المدمج وقوائم الوصول السريع التي تتيح لك التحكم في جميع إعدادات إمكانية الوصول إلى التلفزيون بسهولة.
تظهر نافذة دردشة AI Help Desk أعلى صورة لرجل وامرأة على الشاطئ. توجد فقاعة كلام أمام الشاشة تحتوي على رسم ميكروفون وعبارة "ضبط سطوع الشاشة".
*صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
**قد تختلف الخدمة حسب المنطقة والبلد.
***لا تتوفر ميزة AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بلغتها الأم.