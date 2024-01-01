"شعار webOS يحوم في المنتصف على خلفية سوداء، والمساحة أدناه مضاءة بألوان الشعار الأحمر والبرتقالي والأصفر. توجد عبارة ""webOS Re:New Program"" أسفل الشعار. هناك خمسة مستطيلات بألوان مختلفة متداخلة إلى أعلى، كل منها يحمل سنة من ""webOS 24"" إلى ""webOS 28"". توجد أسهم تشير إلى الأعلى بين المستطيلات التي تحمل علامات من ""ترقية 1"" إلى ""ترقية 4""."