صورة لتلفزيون LG OLED evo G4 مع عمل فني تجريدى ملون على الشاشة على خلفية سوداء مع دوامات دقيقة من الألوان. يشع الضوء من الشاشة، ويلقي ظلالاً ملونة. يوجد معالج α 11 AI 4K في الزاوية اليمنى السفلية من شاشة التلفزيون. يوجد شعار ""OLED TV رقم 1 في العالم لمدة 11 عامًا"" في الصورة. نص إخلاء المسؤولية كالتالي: “المصدر: Omdia. شحنات الوحدات 2013-2023. النتائج لا تعتبر مصادقة من LG Electronics. أي اعتماد على هذه النتائج يكون على مسؤولية الطرف الخارجي. يرجى زيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.”