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ساوند بار

ما الذي يجعل أجهزة التلفزيون لدينا رائعة جدًا؟

لافتة ترويجية لميزات تلفزيون LG AI TV. يظهر جهاز التحكم عن بُعد AI Magic Remote على اليسار. على اليمين، تظهر صِور متعددة: غرفة معيشة مع ميزة تخصيص الذكاء الاصطناعي (AI Customization)، وصورة امرأة تحمل كلبًا تُمثِّل ميزة صورة الذكاء الاصطناعي (AI Picture)، ومغنية مع سماعات رأس توضح ميزة صوت الذكاء الاصطناعي (AI Sound)، وواجهة تلفزيون مع تطبيقات البث التي تبرز ميزة تجربة الذكاء الاصطناعي (AI Experience). يتم إبراز مُعالج LG alpha 11 4K AI Processor مع تأثيرات نيون وأنماط دائرية.

الجيل التالي من تلفزيون LG AI TV المدعوم بالذكاء الاصطناعي

شعار webOS Re:New Program.

ترقيات webOS مجانية

رسم لـ LG OLED TV وSoundbar والسماعات الخلفية.

تطابق تام مع LG Soundbar

*الحد الأدنى للترقية ذات الخمس سنوات لنظام التشغيل webOS Re:New Program هو الإطلاق العالمي لمنتج جديد. 

**الميزات عرضة للتغيير وقد تختلف بعض تحديثات الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز. 

***تتوفر الترقيات لنماذج إصدار 2022 بما في ذلك جميع شاشات OLED و8K QNED، وتتضمن الطُرز التي تم إصدارها بعد عام 2023 ما يلي: UHD وNanoCell وQNED وOLED.

لماذا LG OLED evo؟

منظر علوي لرجل وامرأة يشاهدان حفلاً موسيقيًا على OLED TV كبير في شقة حديثة. يوجد شعار "OLED TV رقم 1 في العالم لمدة 11 عامًا" في الصورة. نص إخلاء المسؤولية كالتالي: “المصدر: Omdia. شحنات الوحدات 2013-2023. النتائج لا تعتبر مصادقة من LG Electronics. أي اعتماد على هذه النتائج يكون على مسؤولية الطرف الخارجي. يرجى زيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.”

LG OLED evo G4

نُقدّر تحفة
قيّمة تم صقلها بمرور الوقت

نُقدّر تحفة<br>قيّمة تم صقلها بمرور الوقت تعرف على المزيد نُقدّر تحفة<br>قيّمة تم صقلها بمرور الوقت اشترِ الآن
معالج α 11 AI من LG بدقة 4K بأعلى اللوحة الأم، ينبعث منه إشارات من الضوء باللونين الأرجواني والزهري.

معالج alpha 11 AI

11 عامًا من الخبرة تتركز في شريحة واحدة

صورة لدولفين يقفز من الماء أمام سماء الليل المرصعة بالنجوم. تظهر فوق الحوت توجد عبارة "أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 150%".

Brightness Booster Max

السطوع، الآن أصبح أكبر بنسبة 150%

صورة لـ LG OLED Care+ وشعار ضمان اللوحة لمدة 5 سنوات على خلفية سوداء.

OLED care+

ستنعم براحة البال

لماذا تختار تلفزيونات LG QNED؟

صورة لعائلة تشاهد مشهدًا مائيًا ساطعًا على LG QNED TV ومكبر صوت LG Soundbar في غرفة معيشة مشرقة وطبيعية.

LG QNED MiniLED

تعرّف على كل ما يتعلق
بتلفزيونات QNED الجديدة

تعرّف على كل ما يتعلق<br>بتلفزيونات QNED الجديدة تعرف على المزيد تعرّف على كل ما يتعلق<br>بتلفزيونات QNED الجديدة اشترِ الآن
صورة لمعالج α8 AI بأعلى اللوحة الأم، ينبعث منه إشارات من الضوء البرتقالي والأصفر.

معالج Alpha 8 AI بدقة 4K

يعمل ذكاء QNED AI الحصري على تحويل وجهة نظرك

صورة بزاوية تكشف شاشة LG QNED والإضاءة الخلفية.

التعتيم الدقيق

تكشف الإضاءة الخلفية الدقيقة عن درجة السطوع العالية السوداء

منظر علوي بزاوية لـ LG QNED TV مع عمل فني تجريدي ملون على الشاشة.

لون QNED

شاهد الألوان الزاهية وألوان النباتات المورقة تنبض بالحياة

لماذا مكبر الصوت LG Soundbar؟

منظر علوي لمكبر الصوت المركزي في LG Soundbar.

LG soundbar 

تعرّف على soundbar عالية المستوى
التي يستحقها LG TV

تعرّف على soundbar عالية المستوى<br>التي يستحقها LG TV تعرف على المزيد
صورة لـ LG TV وLG Soundbar في غرفة سوداء أثناء تشغيل عرض موسيقي. تنطلق قطرات بيضاء تمثل موجات صوتية إلى أعلى وإلى الأمام من soundbar كشلال مائي.

قناة مركزية لتوجيه الصوت لأعلى

تضعك المشاهد الصوتية في مركز الحدث

صورة لـ LG TV وLG Soundbar في غرفة المعيشة أثناء تشغيل عرض موسيقي. تنطلق موجات صوتية بيضاء مكونة من قطرات من soundbar، وتحيط بالأريكة وغرفة المعيشة لترسم الصوت المحيطي.

صوت محيطي بقناة 9.1.5

صوت ساحر يملأ المكان

صورة لـ LG TV وLG Soundbar في غرفة المعيشة أثناء تشغيل عرض موسيقي. تُصدر القطرات البيضاء موجات من الصوت تنطلق لأعلى وناحية الأمام من soundbar وتعرض من التلفزيون، لتصور لوحات الألوان الفريدة لـ soundbar ومكبرات الصوت في التلفزيون معًا.

WOW Orchestra

تناغم مثالي مع صوت LG TV

تعرف على المزيد حول LG التليفزيونات

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تصفح سلسلة التليفزيونات من LG

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