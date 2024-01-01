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ما الذي يجعل أجهزة التلفزيون لدينا رائعة جدًا؟
*الحد الأدنى للترقية ذات الخمس سنوات لنظام التشغيل webOS Re:New Program هو الإطلاق العالمي لمنتج جديد.
**الميزات عرضة للتغيير وقد تختلف بعض تحديثات الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز.
***تتوفر الترقيات لنماذج إصدار 2022 بما في ذلك جميع شاشات OLED و8K QNED، وتتضمن الطُرز التي تم إصدارها بعد عام 2023 ما يلي: UHD وNanoCell وQNED وOLED.
لماذا LG OLED evo؟
معالج alpha 11 AI
11 عامًا من الخبرة تتركز في شريحة واحدة
Brightness Booster Max
السطوع، الآن أصبح أكبر بنسبة 150%
OLED care+
ستنعم براحة البال
لماذا تختار تلفزيونات LG QNED؟
معالج Alpha 8 AI بدقة 4K
يعمل ذكاء QNED AI الحصري على تحويل وجهة نظرك
التعتيم الدقيق
تكشف الإضاءة الخلفية الدقيقة عن درجة السطوع العالية السوداء
لون QNED
شاهد الألوان الزاهية وألوان النباتات المورقة تنبض بالحياة
لماذا مكبر الصوت LG Soundbar؟
قناة مركزية لتوجيه الصوت لأعلى
تضعك المشاهد الصوتية في مركز الحدث
صوت محيطي بقناة 9.1.5
صوت ساحر يملأ المكان
WOW Orchestra
تناغم مثالي مع صوت LG TV
تعرف على المزيد حول LG التليفزيونات
إكتشف عالم إل جي من تليفزيونات وأجهزة صوت وإلكترونيات منزلية. أضف بعداً جديدا إلى غرفتك مع السينما ثلاثية اﻷبعاد، واختبر التليفزيونات الذكية، أو تأمل روعة أنظمة الترفيه المنزلي، وشاهد كيف تصبح الصور نابضة بالحياة في غرفة المعيشة في بيتك.
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