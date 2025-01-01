Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

alt

شعار LG AI

الذكاء المحب لك

 

في إل جي، تساءلنا: ما الغرض من وجود الذكاء الاصطناعي؟

بعد تأمل عميق، وجدنا إجابتنا.

 

بالنسبة لنا، الذكاء الاصطناعي يتجاوز مجرد الذكاء الاصطناعي: إنه الذكاء العاطفي.

 

مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى جزء من حياتنا اليومية، يجب أن يساعدنا في بناء الحياة الأفضل التي نستحقها جميعًا.

 

لهذا السبب، يبدأ الذكاء الاصطناعي من إل جي معك بكل ود، من خلال الاستشعار والفهم، والاهتمام بحياتك بشكل أكبر.

اكتشف كيف تكون الحياة رائعة مع الذكاء الاصطناعي من LG

أيقونة التمرير لأسفل

يفهم الذكاء الاصطناعي من LG حياتك ويُحسن التجارب ليملأ حياتك بلحظات ممتعة.

رجل وامرأة جالسان على الأريكة يشاهدان بثًا لمباراة كرة قدم على تلفزيون LG في غرفة المعيشة. تنتقل المشهد، ويحتضن الرجل والمرأة بعضهما. تُركّز الكاميرا على مكبر الصوت LG XBOOM بجانبهما.

من أجل حياتك الممتعة

يستشعر الذكاء الاصطناعي من LG احتياجاتك ويقدم الحلول
لتجعل حياتك تسير بسلاسة وفقًا لإيقاعك.

تستخدم أم وابنها غسالة LG AI معًا، ويديران المقبض لتفعيل وظيفة AI Wash. يظهر رجل يستخدم كمبيوتر LG gram في نفس المشهد.

من أجل حياة من غير جهد

يهتم الذكاء الاصطناعي من LG بك، وبمساحتك، وكوكبك ليجعل حياتك مُعَتنى بها، كما ترغب.

رجل يدخل المكتب وهو يمسك بسلسلة كلب. رجل في مقعد السائق يبدو حزينًا بينما تعرض له LG AI صورة عائلية. تُعرض شاشة السيارة في لقطة مقرّبة بينما تُظهر LG AI خريطة وتسترجع ذكرى.

من أجل حياتك المُعَتنى بها

LG AI TV logo

يتطور ليلبي كل احتياجاتك

   يتعلم تلفزيون LG AI تفضيلات المشاهدة الخاصة بك ويفهم نمط حياتك لتحسين كل جانب من جوانب تجربة التلفزيون الخاصة بك، مما يخلق الترفيه المثالي المخصص لك فقط.

فوق جهاز التحكم عن بعد LG Magic، يتم عرض ميزات مثل AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard.

تعرف على الجيل القادم من
تلفزيونات LG AI

تعرف على الجيل القادم من<br>تلفزيونات LG AI تعرف على المزيد
على شاشة تلفزيون LG OLED، تظهر الصفحة الرئيسية لنظام التشغيل webOS 25 مليئة بالتطبيقات ومحتوى الترفيه. بجوار التلفزيون، يوجد جهاز التحكم عن بُعد السحري LG AI، ويُبرز زر الذكاء الاصطناعي كما لو أنه يُفعّل بصوت المستخدم. بجانبه، تظهر فقاعة كلامية تقول: "اقترح فيلمًا يُعجبني".

AI Voice ID

شاشة تلفزيون OLED من LG تُظهر آلية عمل البحث بالذكاء الاصطناعي. نافذة دردشة صغيرة مفتوحة تُظهر كيف طلب المستخدم الألعاب الرياضية المتاحة. استجاب البحث بالذكاء الاصطناعي عبر الدردشة وعرض صور مصغّرة لمختلف المحتويات المتاحة. كما يُطلب منك سؤال Microsoft Copilot

AI Search

جهاز التحكم السحري LG AI قيد الاستخدام. بالضغط السريع على زر AI، يتم تفعيل مساعد AI على شاشة تلفزيون OLED، والذي يقترح كلمات رئيسية.

AI Concierge

عرض محتوى خيال علمي على شاشة تلفزيون OLED من LG. على يسار الشاشة، تظهر واجهة روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي. يُرسل المستخدم رسالة إلى روبوت الدردشة يُخبره فيها بأن الشاشة مُظلمة جدًا، فيُقدم روبوت الدردشة حلولًا للطلب.

AI Chatbot

امرأة تغني في ميكروفون وهي ترتدي سماعات رأس، ويبرز تأثير تحسين الصوت عبر معالج LG α11 AI.

AI Picture/Sound Wizard

مشهدان متصلان مع جهاز LG AI Magic Remote أمام التلفاز — الأول يعرض مشهد خيال علمي، والثاني يعرض الشاشة الرئيسية مع محتوى مخصص.

AI Magic Remote

* تستخدم ميزات الذكاء الاصطناعي من إل جي خوارزميات مُدرّبة قائمة على التعلم العميق لتحسين جودة الصورة ومزج الصوت في الوقت الفعلي.

LG AI Audio logo

الصوت الصحيح الفريد

يحلل جهاز LG xBoom AI الصوت ويضبطه ليتناسب مع النوع والمكان. مع الإضاءة الذكية التي تعزز الأجواء وتتناغم مع موسيقاك، يمكنك الاستمتاع بالصوت والمزاج بشكل صحيح وفريد.

امرأة ورجل يعانقان في غرفة المعيشة، مع تشغيل سماعة XBOOM بجانبهما.

استمتع بتجربة صوتية جديدة
مع LG XBOOM AI

مكبر صوت LG XBOOM مزوّد بأنماط صوتية ذكية تشمل Bass Boost، وVoice Enhance، وStandard.

AI Sound

مكبر صوت LG XBOOM مزوّد بإضاءة AI تتكيف مع الصوت، والإضاءة المحيطة، وأنماط الحفلات.

AI Lighting

مكبر صوت LG XBOOM موضوع على طاولة في غرفة بدرجات اللون الأحمر، بجدران بنمط شبكي وأثاث عصري.

AI Calibration

blank

*هذا المنتج غير متوفر بعد.

LG AI appliances logo

يخفف عنك كل عبء

يستشعر LG WashTower AI ما تغسله لتوفير غسيل مثالي للعناية بالأقمشة الحساسة، مما يضمن لك إتقان كل حمولة بكل سهولة وفي كل مرة.

غسالة ومجفف LG مدمجان فوق بعضهما في غرفة غسيل حديثة تحتوي على خزائن خشبية ومقاعد.

اكتشف أسلوب حياة جديدًا
مع تقنية LG AI Core

يد تقوم بضبط دورة AI Wash على غسالة LG باستخدام مقبض تحكم ذكي.

AI Wash

مستخدم يختار دورة AI Dry على مجفف LG باستخدام مقبض تحكم رقمي.

AI Dry

blank

blank

* سيتم طرح هذا المنتج تدريجيًا في دول مختارة.

**يتم تفعيل خاصية استشعار الذكاء الاصطناعي عندما يكون وزن الغسيل أقل من 6 كجم.

***يُنصح باستخدام خاصية AI Wash فقط مع أنواع أقمشة مماثلة (لا يتم اكتشاف جميع الأقمشة) ومنظف مناسب.

****خاصية AI Dry متاحة فقط للغسيل الذي يقل وزنه عن 5 كجم مع أقمشة بنفس مستويات امتصاص الرطوبة.نفس مستويات امتصاص الرطوبة.

LG AI Air Conditioning logo

الراحة مع تبريد مضبوط بشكل مثالي

يهتم مكيف LG DUALCOOL AI بتوفير هواء مثالي، مما يضمن راحتك مع تحسين كفاءة الطاقة لتوفير التكاليف. مع LG AI Air، استمتع بتبريد مثالي يناسب راحتك.

يقوم مكيف الهواء LG DUAL Inverter بتبريد غرفة المعيشة الحديثة المطلة على المحيط، بفضل تقنية ThinQ AI.

اختبر راحة مثالية
مع LG AI Air

امرأة تسترخي في غرفة معيشة ذكية بينما يقوم مكيف LG AI بضبط درجة الحرارة وتدفق الهواء والرطوبة تلقائيًا.

AI Air

واجهة هاتف ذكي تعرض رسمًا بيانيًا لاستهلاك الطاقة أمام مكيف LG، مع تسليط الضوء على ميزة AI kW Manager لمراقبة الطاقة بكفاءة.

AI kW Manager

blank

blank

يمكن تشغيل جهاز AI Air عن بُعد وتطبيق ThinQ.

**يتوفر جهاز AI Air بوضعي التبريد والتدفئة.

***أثناء استخدام AI Air، يتم ضبط كمية الهواء واتجاه الرياح تلقائيًا حسب الحالة، ويتم إيقاف تشغيل AI Air عند تغيير اتجاه الرياح.

****عند تفعيل AI Air، يكتشف مستشعر الرادار موقع الشخص ويفعّل تلقائيًا الرياح المباشرة/غير المباشرة.

****تصل مسافة استشعار مستشعر الرادار إلى 5 أمتار، وقد تختلف هذه المسافة حسب بيئة التركيب والاستخدام.

******تعمل هذه الوظيفة فقط مع الطُرز المزوّدة بمستشعرات رادار.****** تعمل هذه الوظيفة فقط مع الطرز المجهزة بمستشعرات رادار.

LG AI Computing logo

تدعم كل ما تفعله

تُعزز LG gram AI عملك سواء عبر الإنترنت أو بدون اتصال. اعثر على الملفات وقم بتلخيصها بأمان أثناء العمل دون اتصال باستخدام Gram Chat على الجهاز، وزيِّن إنتاجيتك عبر الإنترنت باستخدام Gram Chat Cloud المدعوم بـ GPT-4o.

امرأة تستخدم كمبيوتر LG gram المحمول مع إعداد شاشتين لمكالمات الفيديو وتعدد المهام في مكتبها المنزلي.

أطلق قدراتك الجديدة
بلا حدود مع LG gram AI

كمبيوتر LG gram المحمول مزوّد بذكاء اصطناعي على الجهاز مع واجهة مساعد ذكي على الشاشة.

gram Chat On-Device

كمبيوتر LG gram المحمول مزوّد بذكاء اصطناعي سحابي يعرض واجهة مساعد ذكي للدعم عبر الإنترنت وزيادة الإنتاجية.

gram Chat Cloud

blank

blank

* في المراحل الأولى من استخدام المنتج، قد لا تعمل بعض الميزات بسلاسة. ويرجع ذلك إلى طبيعة الذكاء الاصطناعي المُدمج في الجهاز، والذي يتطلب وقتًا للتدريب المسبق للتكيف مع المستخدم.

* يتطلب تطبيق Gram Chat على الجهاز مهام فهرسة لتحديد موقع المحتوى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن طريق دمج الكلمات مع البيانات، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق النتائج المرجوة.

ThinQ® يساعد في جعل الحياة أسهل

منصة لأجهزتك الذكية من LG، يوفر ThinQ التحكم والراحة بين يديك، لمساعدتك على تبسيط الحياة والاستمتاع براحة المنزل.

تعرف على المزيد

شخص يحمل هاتفًا ذكيًا مع تطبيق LG ThinQ مفتوحًا، ويدير أجهزة المنزل الذكية أثناء شرب القهوة.

https://www.youtube.com/embed/TvFhuqvQLYI
https://www.youtube.com/embed/iQyFMATSUDU
https://www.youtube.com/embed/W6pXClCE3P4
https://www.youtube.com/embed/oEuZqLxQrUY
https://www.youtube.com/embed/UFRyOs-6h5s
تحكم بسيط باستخدام مساعد الصوت

فل لجهاز LG الخاص بك بما تحتاجه بالضبط بمجرد قول ذلك، وسوف يستمع مكبر الصوت AI ويتحقق من الدورة لإعلامك بذلك.

صيانة فعّالة للمنتجات

من خلال تطبيق LG ThinQ، يمكنك التحقق من جهاز LG الخاص بك، وتنزيل دورات جديدة، ومراقبة استخدام الدورات، وغير ذلك الكثير.

المزيد عن الذكاء العاطفي من LG

‏مسؤول تنفيذي في LG Electronics يحمل شهادة اعتماد في الأمن السيبراني، وخلفه رسم بياني للأمان الرقمي.

‏إل جي تعزز ريادتها في مجال الأمن السيبراني من خلال اعتماد KOLAS لاختبارات أمن إنترنت الأشياء.

تعرف على المزيد
‏زوار يشاهدون شاشة LG LED المنحنية التي تعرض شعار 'Life's Good 24/7' في معرض تقني.

‏إل جي تعرض أحدث ابتكاراتها المدعومة بـ “Affectionate Intelligence” في معرض CES 2025.

تعرف على المزيد
‏متحدث يقدّم حلول B2B مدعومة بالذكاء الاصطناعي على المسرح في فعالية تابعة لـ LG.

‏إل جي تكشف عن "يوم في الحياة" مع “Affectionate Intelligence” خلال العرض العالمي الأول.

تعرف على المزيد
دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 