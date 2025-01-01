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الذكاء المحب لك
في إل جي، تساءلنا: ما الغرض من وجود الذكاء الاصطناعي؟
بعد تأمل عميق، وجدنا إجابتنا.
بالنسبة لنا، الذكاء الاصطناعي يتجاوز مجرد الذكاء الاصطناعي: إنه الذكاء العاطفي.
مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى جزء من حياتنا اليومية، يجب أن يساعدنا في بناء الحياة الأفضل التي نستحقها جميعًا.
لهذا السبب، يبدأ الذكاء الاصطناعي من إل جي معك بكل ود، من خلال الاستشعار والفهم، والاهتمام بحياتك بشكل أكبر.
اكتشف كيف تكون الحياة رائعة مع الذكاء الاصطناعي من LG
- التلفاز
- الصوت
- الأجهزة المنزلية
- تكييف الهواء
- الحوسبة
يتطور ليلبي كل احتياجاتك
يتعلم تلفزيون LG AI تفضيلات المشاهدة الخاصة بك ويفهم نمط حياتك لتحسين كل جانب من جوانب تجربة التلفزيون الخاصة بك، مما يخلق الترفيه المثالي المخصص لك فقط.
AI Voice ID
AI Search
AI Concierge
AI Chatbot
AI Picture/Sound Wizard
AI Magic Remote
* تستخدم ميزات الذكاء الاصطناعي من إل جي خوارزميات مُدرّبة قائمة على التعلم العميق لتحسين جودة الصورة ومزج الصوت في الوقت الفعلي.
الصوت الصحيح الفريد
يحلل جهاز LG xBoom AI الصوت ويضبطه ليتناسب مع النوع والمكان. مع الإضاءة الذكية التي تعزز الأجواء وتتناغم مع موسيقاك، يمكنك الاستمتاع بالصوت والمزاج بشكل صحيح وفريد.
AI Sound
AI Lighting
AI Calibration
*هذا المنتج غير متوفر بعد.
يخفف عنك كل عبء
يستشعر LG WashTower AI ما تغسله لتوفير غسيل مثالي للعناية بالأقمشة الحساسة، مما يضمن لك إتقان كل حمولة بكل سهولة وفي كل مرة.
AI Wash
AI Dry
* سيتم طرح هذا المنتج تدريجيًا في دول مختارة.
**يتم تفعيل خاصية استشعار الذكاء الاصطناعي عندما يكون وزن الغسيل أقل من 6 كجم.
***يُنصح باستخدام خاصية AI Wash فقط مع أنواع أقمشة مماثلة (لا يتم اكتشاف جميع الأقمشة) ومنظف مناسب.
****خاصية AI Dry متاحة فقط للغسيل الذي يقل وزنه عن 5 كجم مع أقمشة بنفس مستويات امتصاص الرطوبة.نفس مستويات امتصاص الرطوبة.
الراحة مع تبريد مضبوط بشكل مثالي
يهتم مكيف LG DUALCOOL AI بتوفير هواء مثالي، مما يضمن راحتك مع تحسين كفاءة الطاقة لتوفير التكاليف. مع LG AI Air، استمتع بتبريد مثالي يناسب راحتك.
AI Air
AI kW Manager
يمكن تشغيل جهاز AI Air عن بُعد وتطبيق ThinQ.
**يتوفر جهاز AI Air بوضعي التبريد والتدفئة.
***أثناء استخدام AI Air، يتم ضبط كمية الهواء واتجاه الرياح تلقائيًا حسب الحالة، ويتم إيقاف تشغيل AI Air عند تغيير اتجاه الرياح.
****عند تفعيل AI Air، يكتشف مستشعر الرادار موقع الشخص ويفعّل تلقائيًا الرياح المباشرة/غير المباشرة.
****تصل مسافة استشعار مستشعر الرادار إلى 5 أمتار، وقد تختلف هذه المسافة حسب بيئة التركيب والاستخدام.
******تعمل هذه الوظيفة فقط مع الطُرز المزوّدة بمستشعرات رادار.****** تعمل هذه الوظيفة فقط مع الطرز المجهزة بمستشعرات رادار.
تدعم كل ما تفعله
تُعزز LG gram AI عملك سواء عبر الإنترنت أو بدون اتصال. اعثر على الملفات وقم بتلخيصها بأمان أثناء العمل دون اتصال باستخدام Gram Chat على الجهاز، وزيِّن إنتاجيتك عبر الإنترنت باستخدام Gram Chat Cloud المدعوم بـ GPT-4o.
gram Chat On-Device
gram Chat Cloud
* في المراحل الأولى من استخدام المنتج، قد لا تعمل بعض الميزات بسلاسة. ويرجع ذلك إلى طبيعة الذكاء الاصطناعي المُدمج في الجهاز، والذي يتطلب وقتًا للتدريب المسبق للتكيف مع المستخدم.
* يتطلب تطبيق Gram Chat على الجهاز مهام فهرسة لتحديد موقع المحتوى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن طريق دمج الكلمات مع البيانات، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق النتائج المرجوة.
ThinQ® يساعد في جعل الحياة أسهل
منصة لأجهزتك الذكية من LG، يوفر ThinQ التحكم والراحة بين يديك، لمساعدتك على تبسيط الحياة والاستمتاع براحة المنزل.
فل لجهاز LG الخاص بك بما تحتاجه بالضبط بمجرد قول ذلك، وسوف يستمع مكبر الصوت AI ويتحقق من الدورة لإعلامك بذلك.
صيانة فعّالة للمنتجات
من خلال تطبيق LG ThinQ، يمكنك التحقق من جهاز LG الخاص بك، وتنزيل دورات جديدة، ومراقبة استخدام الدورات، وغير ذلك الكثير.