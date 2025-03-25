ثلاجة من ال جي, 2 باب 423 لتر, Instaview,اسود

*صورة المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

**استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل تقليل الوزن 5% من خضار pak choi على رف تخزين الطعام الطازج في طراز LGE LinearCooling™. الطرزات المنطبقة فقط. قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.

***استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لقياس متوسط ​​التقلب في درجات الحرارة من الذروة إلى الذروة في حجرة الطعام الطازج عند إعداد درجة الحرارة في المصنع في حالة عدم التحميل. الطرزات المنطبقة فقط. قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.