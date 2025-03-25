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ثلاجة من ال جي, 2 باب 423 لتر, Instaview,اسود

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

من أين أشتريه

الدعم

ثلاجة من ال جي, 2 باب 423 لتر, Instaview,اسود

GC-X22FFQRB

ثلاجة من ال جي, 2 باب 423 لتر, Instaview,اسود

()
  • Front view
  • Front open with food
  • Top perspective
  • Perspective
  • Tap view
  • Top open view
  • Bottom open view
  • Right view
  • Left view
  • Life style 1
  • Life style 2
  • Life style 3
  • Life style 4
  • Life style 5
  • Dimension view
Front view
Front open with food
Top perspective
Perspective
Tap view
Top open view
Bottom open view
Right view
Left view
Life style 1
Life style 2
Life style 3
Life style 4
Life style 5
Dimension view

الميزات الرئيسية

  • ™InstaView Door-in-door
  • ™LINEAR Cooling
  • +Door Cooling
  • نقاء صحي
  • توازن النضارة
  • تدفق
المزيد

تصميم جديد، ابتكار جديد

باب مسطح عصري Flat Door

ترقية عصرية للمطبخ

ثلاجة بتقنية InstaView™ وزجاج أسود

انقر مرتين لمشاهدة ما بالداخل

UVnano™

استمتع دائمًا بالمياه النظيفة

LG ThinQ™

ابقَ على اتصال في أي مكان

تصميم بباب مسطح لإضفاء أجواء عصرية

إعادة تعريف الأناقة المعاصرة لمطبخك

يُضفي الباب المسطح ومقبض الجيب لمسة من الأناقة على مطبخك بكل سهولة.

تصميم داخلي عصري للمطبخ مع ثلاجة InstaView.

سهولة الوصول

انقر مرتين، شاهد ما بالداخل

انقر مرتين على باب InstaView™ ذي الزجاج الأسود والمصمم حديثًا، وسيسمح لك برؤية ما بالداخل من دون فتح الباب.

سهولة الوصول والبقاء منتعشًا

يتيح لك نظام Door-in-Door™ الوصول بسهولة إلى الأطعمة المفضلة لديك، بينما تعمل لوحة ColdSaver™ على حماية الهواء البارد عن طريق الاحتفاظ به بالداخل.

صورة أمامية لثلاجة InstaView ذات الزجاج الأسود. البابان مفتوحان. توجد شاشة صغيرة تُوضّح مكان زر الفتح المخفي لفتح الباب.

النضارة

تحافظ على نضارة الطبيعة

تحافظ تقنية التبريد المتقدمة في الثلاجة الفاخرة الجديدة ذات الباب الفرنسي على منتجاتك في قمة نضارتها.

الجزء العلوي من الصورة هو حصاد الخس من الحقل. الجزء السفلي من الصورة هو سلطة طازجة في طبق دائري. الخضروات في هاتين الصورتين متصلة بشكل طبيعي كما لو كانت صورة واحدة.

حافظ على الطعام طازجًا لمدة تصل إلى 7 أيام**

تعمل تقنية LinearCooling™ على تقليل تقلبات درجات الحرارة إلى ±0.5 درجة***.

هناك رسم بياني أمام الخضروات الطازجة.

تحفظ الطعام طازجاً بسرعة وتساوٍ

تحافظ فتحات التهوية DoorCooling+™ الموجودة في مقدمة الثلاجة على برودة المشروبات ونضارة الأطعمة.

داخل الثلاجة المليئة بالمكونات، تظهر الأسهم الزرقاء، التي تعني البرودة، في الأسفل، وعلى كلا الجانبين، وعلى كامل الثلاجة.

خالية من الروائح، نضارة طبيعية

يستخدم Hygiene Fresh+ نظام ترشيح الكربون للحفاظ على الجزء الداخلي من الثلاجة خاليًا من الروائح، ونظيفًا، ومنعشًا.

يعني Hygiene Fresh+ المميز والسهم الرمادي، امتصاص الرائحة الكريهة في Hygiene Fresh+، وانتشار الهواء البارد النظيف.

*صورة المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

**استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل تقليل الوزن 5% من خضار pak choi على رف تخزين الطعام الطازج في طراز LGE LinearCooling™. الطرزات المنطبقة فقط. قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.

***استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لقياس متوسط ​​التقلب في درجات الحرارة من الذروة إلى الذروة في حجرة الطعام الطازج عند إعداد درجة الحرارة في المصنع في حالة عدم التحميل. الطرزات المنطبقة فقط. قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي. 

اتصال Wi-Fi

استمتع بتجربة حياة ذكية: ابقَ على اتصال مع LG ThinQ™

قم بإدارة ثلاجتك بسهولة وتلقِّي أحدث التنبيهات من أي مكان باستخدام تطبيق LG ThinQ™.

توجد ثلاجة وهاتف محمول.

قم بربط ثلاجتك بهاتفك الذكي

يمنحك تطبيق LG ThinQ™ مراقبة ذكية للثلاجة ويسمح لك بتنشيط ميزة "التجميد السريع" بضغطة زر واحدة.

تُظهر الصورة الموجودة على اليمين امرأة تحمل سلة تسوق وتنظر إلى هاتفها المحمول. تُظهر الصورة الموجودة على اليسار الجانب الأمامي للثلاجة. يوجد في وسط الصور أيقونة لإظهار الاتصال بين الهاتف والثلاجة.

تحكّم في ثلاجتك بسهولة من أي مكان

هل نسيت إغلاق باب الثلاجة؟ لا داعي للقلق. سيقوم تطبيق LG ThinQ™ بإرسال إشعار إلى هاتفك لتنبيهك. 

تُظهر الصورة الموجودة على اليسار المرأة وهي تنظر إلى الهاتف الذكي. تُظهر الصورة الموجودة على اليمين أن باب الثلاجة قد تُرك مفتوحًا. في مقدمة الصورتين توجد شاشة الهاتف التي تعرض إشعارات تطبيق LG ThinQ وأيقونة Wi-Fi أعلى الهاتف.

أصبحت ثلاجتك أكثر ذكاءً

يتعلم Smart Learner أنماطك لتحسين التبريد، واستخدام الطاقة، واستخدام الثلج. فهو يبرد لمدة ساعتين قبل الاستخدام المرتفع لمنع إهدار الطاقة. وخلال فترات عدم النشاط أو الاستخدام المنخفض، فإنه يقلل من إهدار الطاقة عن طريق الحد من حركات الضاغط.

تُظهر الصورة الموجودة على اليسار زوجين يحملان كأسين أثناء النهار أمام ثلاجة مفتوحة. جانب واحد فقط من الثلاجة مفتوح، ويتدفق الهواء البارد الأزرق من الثلاجة. توجد أيقونة مقياس الحرارة، والتي تعني الهواء البارد، أسفل الصورة. تُظهر الصورة الموجودة على اليمين الثلاجة في المطبخ في ليلة مظلمة. يوجد أسفل الصورة أيقونة كهربائية تعني توفير الطاقة.

*قد تختلف وظائف ThinQ حسب المنتج والبلد. تحقّق من ذلك عبر بائع التجزئة المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توافر الخدمة.

تصميم وظيفي بلمسة فاخرة

على اليسار تم وضع رف داخل الثلاجة ووضع حاوية طعام منخفضة، وعلى اليمين تم طي الرف بنفس الوضع ووضع زجاجة مرتفعة.

رف قابل للسحب

داخل الثلاجة، يتم تمييز صانع الثلج الداخلي الرفيع باللون الأزرق والثلاجة مليئة بالمكونات

رف قابل للسحب

صورة قُطرية للرف مع الألواح المعدنية على الجزء الداخلي من الثلاجة.

Slim SpacePlus™ Ice System

صورة مقربة لملصق Metal Fresh داخل الثلاجة.

Metal Fresh™

FAQs

ما هي فوائد ثلاجة InstaView™؟

بفضل تقنية InstaView™ المبتكرة من LG، لن تحتاج إلى فتح باب ثلاجة LG الخاصة بك لمعرفة ما بداخلها. ما عليك سوى النقر مرتين على لوحة الزجاج الملون حتى تضيء لتُتيح لك التحقق من محتوياتها. لماذا؟ تمنع فقدان الهواء البارد، وتحافظ على درجة حرارة الثلاجة ثابتة، وتوفر الطاقة وتحافظ على طعامك طازجًا لفترة أطول.

إنها الطريقة البسيطة المُوفّرة للطاقة للتحقق من محتويات ثلاجة LG الخاصة بك دون الحاجة إلى فتح الباب.

ما هي مزايا ثلاجة Door-in-Door™؟

يوفر نظام Door-in-Door™ من LG إمكانية الوصول الفوري إلى الضروريات اليومية دون فتح باب الثلاجة بالكامل. قم بتخزين المشروبات والوجبات الخفيفة المُستخدمة بكثرة مثل الحليب، والعصير، والزبدة، والفواكه، والألبان في الحجرة سهلة الوصول، والمُصمّمة لتقليل فقدان الهواء البارد وبالتالي تقليل استخدام الطاقة في ثلاجتك الذكية من LG.

ما هي تقنية LG LinearCooling™؟

LinearCooling™ هي تقنية تحافظ على درجة حرارة الثلاجة ثابتة في حدود ℃±0.5 درجة من خلال ضبط إمداد الهواء البارد بعناية، ممّا يمنع فقدان الرطوبة في الطعام ويحافظ عليه طازجًا لفترة أطول.

ما هي تقنية LG DoorCooling+™؟

LinearCooling™ هي تقنية تعمل على توصيل الهواء البارد القوي إلى الأطعمة المُخزّنة في الباب من خلال فتحات التهوية الموجودة في مقدمة الثلاجة. تساعد هذه التقنية في الحفاظ على درجة الحرارة الباردة ونضارة أي شيء مُخزّن في باب الثلاجة.

كيف يمكنني تغيير إعداد درجة الحرارة في ثلاجتي الفريزر من LG؟ 

استخدم لوحة التحكم الموجودة على الباب أو داخل الثلاجة لضبط أو تعديل درجة الحرارة في ثلاجتك أو الفريزر. استخدم تطبيق LG ThinQ™ لتغيير إعداد درجة الحرارة عن بُعد عبر هاتفك الذكي للطرازات المدعومة.

ما الذي يجب مراعاته عند شراء ثلاجة الفريزر؟

تُقدّم LG مجموعة واسعة من الثلاجات الفريزر الأنيقة والموفرة للطاقة مع ميزات ذكية متعددة. من الطراز الأمريكي الفسيح ومتعدد الأبواب المريح، إلى تقنية InstaView™ Door-in-Door™، وموديلات Combi وSlim، تُقدّم LG ثلاجة الفريزر المثالية لكل منزل. إذا كنت تقوم بتصميم مطبخ من الصفر، فمن السهل دمج جهاز أحلامك؛ إذا كان لديك فجوة موجودة تحتاج إلى ملئها، فقد تجد أن اختيارك يعتمد على المساحة. بمجرد أن تُقرّر شراء الثلاجة الفريزر الأنسب لنمط حياتك، انظر إلى مساحة التخزين وتقنيات التبريد المبتكرة التي تحافظ على الأطعمة طازجة لفترة أطول والميزات المريحة مثل Total No Frost، وموزع المياه والثلج الذي يقوم بالتنظيف التلقائي UVnano، والأرفف القابلة للطي، ونظام الأدراج FRESHBalancer™. لا تنسَ التحقق من كفاءة الطاقة وضمان المنتج. 

ما هو حجم الثلاجة الفريزر الذي أحتاجه؟

على الرغم من أن ذلك يعتمد على نمط حياتك، إلا أنه من أجل قاعدة عامة جيدة: عادةً ما تكون الثلاجة الفريزر LG Combi (السعة: 340-384 لترًا) كافية لأسرة صغيرة مكونة من 1-2 شخص؛ أما الموديلات الرفيعة متعددة الأبواب (506-508 لترًا) فتُناسب عائلة مكونة من 3-4 أفراد؛ أما بالنسبة للعائلات الأكبر حجمًا، فنوصي بالموديلات الواسعة متعددة الأبواب أو الطراز الأمريكي (السعة 625-705 لترًا). تُوفّر الطرازات متعددة الأبواب مساحة واسعة جدًا لتخزين العناصر مثل الصواني أو الأطباق. في LG نريد أن يحصل كل عميل على الثلاجة الفريزر الأنسب له، لذلك نُقدّم مجموعة مختارة من الأحجام ضمن كل نطاق. 

ما هو الفرق بين الثلاجة المزودة بأنابيب وبدون أنابيب؟

توفر لك LG حرية مطلقة في تحديد مكان الثلاجة الفريزر، حيث تقدم طرازات مزودة بأنابيب وبدون أنابيب. تتصل الثلاجة المزودة بأنابيب مباشرة بمصدر المياه لتغذية موزع الثلج والمياه. تحتوي الثلاجة بدون أنابيب على خزان مياه مدمج قابل لإعادة التعبئة متصل بالموزع المُثبّت على الباب. ما عليك سوى إبقاء الخزان ممتلئًا للاستمتاع برفاهية المياه المبردة من الصنبور.

الملخص

طباعة

الأبعاد

gc-x22ffqrb

المواصفات الأساسية

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎835 x 1787 x 730 ‎

  • نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

  • اللمسة النهائية (الباب)

    أسود مط

جميع المواصفات

المواصفات الأساسية

  • نوع المنتج

    أبواب متعددة

الأبعاد والوزن

  • وزن التغليف (كجم)

    142

  • وزن المنتج (كجم)

    132

  • العمق بدون الباب (مم)

    610

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎835 x 1787 x 730 ‎

الميزات

  • ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

    نعم

  • باب داخل الباب

    InstaView باب داخل باب (زجاج ملون)

  • ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

    نعم

  • مزيل روائح

    نعم

  • InstaView

    نعم

ICE & WATER SYSTEM

  • صانع الثلج الآلي

    نعم (سليم سبيس بلس)

  • وعاء ثلج ومياه

    ثلج مجروش ومكعبات

  • السباكة

    أعمال السباكة مطلوبة

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    أسود مط

الأداء

  • نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

حجيرة الثلاجة

  • ضوء الثلاجة

    إضاءة LED العلوية

  • الرف_زجاج مقوى

    2

  • Hygiene Fresh+‎

    نعم

  • صندوق خضراوات

    نعم (2)

  • الرف_قابل للطي

    طي بدرجة واحدة

  • مساحة إضافية

    لا

التقنية الذكية

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

حجيرة المجمد

  • ضوء الفريزر

    إضاءة LED العلوية

  • الرف_زجاج مقوى

    لا

  • تدفق هواء متعدد

    لا

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