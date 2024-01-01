هنالك العديد من التقنيات التي تعتمدها شركة إل جي عند صناعة التلفزيون واليوم تقدم لكم شركة إل جي مصر أحدث ما توصل له العلم من تقنيات وهي مجموعة تلفزيونات ذكية فل اتش دي التي ستنقل مستوى الوضوح والنقاء بالصورة لمستويات عالية جداً لم تعهدهوا من قبل. تفضلوا بزيارة إل جي مصر