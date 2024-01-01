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متجر التجزئة الأكثر موثوقية من إل جي
تعد متاجر إل جي براند شوب متاجر البيع بالتجزئة المعتمدة من إل جي وأفضل مكان لتجربة أحدث وأروع منتجات إل جي. جرب أحدث ابتكاراتنا واحصل على مشورة جديرة بالثقة من خبراء إل جي.
*قد يختلف توافر المنتجات استناداً إلى المنطقة.
*قد يختلف توافر المنتجات استناداً إلى المنطقة.
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خدمة العملاء والدعم الفني
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البريد الإلكتروني
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الهاتف
تواصل مع أحد مسئول خدمة عملاء ال جي على الرقم 19960 من السبت إلي الخميس من 9:00 ص إلى 5:30 م ويوم الجمعة اجازه رسمية.
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للتواصل عبر الواتساب
الآن يمكنك الدردشة مع خدمات العملاء بسهولة من خلال الواتس اب على الرقم 01229307777 طول الأسبوع من الساعة 9:00 ص إلى 9:00 م