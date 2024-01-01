استمتع بتجفيف مثالي وملابس أكثر نظافة من التجربة الأولى بفضل مستشعر التجفيف، حيث يعمل مستشعر الرطوبة على تحسين وقت التجفيف تلقائيًا وتعمل مرشحات الوبر على التخلص من الوبر والغبار على خلاف التجفيف الطبيعي. لا تحتاج مجففات إل جي إلى منافذ تهوية خارجية ولذلك يمكنك وضعها بأي مكان داخل منزلك.