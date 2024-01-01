شروط استخدام خدمة إل جي للإلكترونيات

ترحب شركة LG Electronics, Inc. (“LGE”) together هي وفروعها والشركات التابعة لها (“مجموعة LG”, “نحن”, “خاصتنا” أو “نحن”) بكم, المستخدم النهائي (“المستخدم (المستخدمين)” أو “أنت”), في خدمتنا.

توضح شروط الاستخدام هذه (“شروط الاستخدام”) المعلومات الضرورية للمستخدمين من أجل استخدام خدماتنا المتنوعة, مثل: التطبيقات المحمولة ومواقع الويب, التي نقدمها بما له صلة بمنتجاتنا وأجهزتنا الذكية (وتشمل الخدمات المخصصة وفقًا لما تفضله) المدرجة هنا (إجمالاً, “خدمات LGE”). تشمل شروط الاستخدام هذه, على سبيل المثال, ما يلي:

• كيفية استخدامك لخدمة إل جي وكيف نقدم خدمة إل جي إليك؛

• الحقوق والمسؤوليات والقواعد المنطبقة عليك وعلى شركة إل جي فيما يتعلق باستخدامك لخدمة إل جي؛

• حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالمحتويات والبرامج المتوفرة على خدمة إل جي؛ و

• الحقوق الأخرى التي تتمتع بها ذات الصلة باستخدام خدمة إل جي.

يجب أن توافق على شروط الاستخدام هذه ليتسنى لك استخدام خدمة إل جي، وقد يُطلب منك أيضًا إنشاء حساب كعضو (يُشار إليه أدناه بمصطلح "عضو (أعضاء)") لاستخدام خدمات محددة، واستخدام الأجهزة التي تصنعها الشركة، لذلك، يرجى قراءة شروط الاستخدام هذه بعناية. ونوصي أيضًا بقراءة السياسات الأخرى التي قد تنطبق على استخدامك لخدمة إل جي بعناية قبل استخدامك للخدمة، بما في ذلك سياسة الخصوصية، والتي يمكنك الاطلاع عليها في خدمة إل جي هنا .

تسري شروط الاستخدام هذه مبدئيًا على استخدامك لخدمة إل جي، ومع ذلك، فيما يتعلق باستخدامك لخدمات محددة، قد تخضع هذه الخدمة المعينة لشروط خاصة بالخدمة بالإضافة إلى شروط الاستخدام هذه. على سبيل المثال، عند شراء سلع من شركة إل جي والاستفادة من خدماتها، قد تُطبق شروط الشراء وأحكامه، وستُقدم إليك هذه الشروط التي يتعين عليك قراءتها وقبولها لإنهاء عملية الشراء. وفي حالة وجود أي تعارض أو تضارب بين هذه الاتفاقية وهذه الشروط الخاصة بالخدمة، تسود الشروط الخاصة بالخدمة ولكن فقط فيما يتعلق بتلك الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالخدمات المحددة، قد تُطبق سياسات وإرشادات وتوجيهات وإشعارات إضافية، وننصح بقراءتها بعناية قبل استخدامك لهذه الخدمات.

1. مقدم خدمة إل جي

يدخل الكيان التالي في شروط الاستخدام هذه معك لتقديم خدمة إل جي وفقًا لشروط الاستخدام هذه:

المدرجة هنا

2. استخدام خدمة إل جي والاشتراك فيها

معيار الاشتراك وإجراءاته

قد يُمنع القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا من الاشتراك في خدمة إل جي

يمكنك التقدم للاشتراك في خدمة إل جي بعد قراءة شروط الاستخدام هذه والموافقة عليها، والتي قد تتبعها عملية التحقق من البريد الإلكتروني، وستحصُل على حساب اشتراك في خدمة إل جي (يُشار إليه أدناه بمصطلح "الحساب") وعند التحقق الناجح من البيانات و/أو قبولنا لطلبك. قد نطلب منك التحقق من اسمك الحقيقي عند تسجيل الدخول لأول مرة أو أثناء استخدامك لخدمة إل جي.

عند الاشتراك كعضو واستخدام الحساب

• يجب عليك تقديم معلومات دقيقة وكاملة عند إنشاء الحساب

• يجب عليك تحديث أي تغييرات على هذه المعلومات دون تأخير

• يجب عليك التأكد من عدم الإفصاح عن كلمة المرور الخاصة بك أو مشاركتها مع الآخرين في استخدامك للحساب

• يجب عليك إخطار شركة إل جي على الفور إذا ارتابك شك في أنه قد تم الوصول إلى حسابك دون إذن

يقع على عاتقك مسؤولية استخدام حسابك، بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة بشكل معقول لحماية حسابك، وستتحمل المسؤولية عن أي عواقب تنشأ عن الأفعال المنسوبة إليك، بما في ذلك الإهمال في إدارة كلمة مرور حسابك، ولن تتحمل شركة إل جي المسؤولية عن هذه العواقب.

يجوز لنا رفض طلبك لإنشاء حساب في أي من الحالات التالية:

• إذا قدمت معلومات غير صحيحة وغير كاملة عند إنشاء الحساب؛

• إذا أنشأت حساب لاستخدام خدمة إل جي لأغراض تجارية أو غير قانونية؛

• إذا لم نتمكن من قبولك كعضو لأسباب تعود إليك، مثل الانتهاك المسبق لشروط الاستخدام هذه.

علاوة على ذلك، يجوز للمستخدمين تنزيل بعض المحتويات المجانية المتاحة على خدمة إل جي دون إنشاء حساب، إذا وافق المستخدم على مصادقة شركة إل جي لجهازه/جهازها بشركة إل جي لتحديد ما إذا كان يمكن السماح لهذا المستخدم بتنزيل المحتوى ذي الصلة.

يجوز لنا تعليق حساباتك أو حذفها في حالة وجود حسابات متعددة لخدمتنا تحت عنوان بريد إلكتروني واحد أو لأسباب تجارية ضرورية. في حالة تعليق حساباتك أو حذفها، سنحاول أن نعلمك بذلك قبل 30 يومًا من وقفها أو حذفها بعنوان البريد الإلكتروني المسجل بحسابك. في الحالات المذكورة آنفًا، يجوز لنا إنهاء خدمتنا بتعليق الحساب أو حذفه.

3. حقوق المستخدمين والتزاماتهم

حقوقك القانونية

لا تقيد شروط الاستخدام هذه حقوقك القانونية أو تحرمك منها ولا سيما حقوقك القانونية فيما يلي: (1) جودة محددة للخدمة و (2) قرارات في حالة حدوث أي مشاكل، على سبيل المثال، إذا كنت مستهلكًا تشتري المنتجات عبر خدمة إل جي، فيمكنك التمتع بجميع الحقوق الممنوحة لك بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.

التزاماتك

يجب عليك الالتزام بما يلي عند استخدام خدمة إل جي:

• الامتثال لشروط الاستخدام هذه والقوانين واللوائح المعمول بها؛

• احترام حقوق الآخرين، بما في ذلك حقوق البيانات الشخصية والخصوصية والملكية الفكرية؛

• الامتناع عن أي سلوك ينتهك حقوق الآخرين أو يُشهّر بهم، أو يضر بأي شكل آخر بمصالح أي شخص آخر، بما في ذلك شركة إل جي؛ و

• الامتناع عن التصرفات التي قد تؤدي إلى إساءة استخدام خدمة إل جي أو تتعارض معها أو تعلّقها أو تضر بها.

تبذل شركة إل جي قصارى جهدها للحفاظ على أمن جميع المستخدمين وسلامتهم والسماح للمستخدمين بالوصول بحرية إلى خدمة إل جي، وتحقيقًا لهذه الغاية، يرجى عدم استخدام خدمة إل جي، أو المحتويات المقدمة من خلال خدمة إل جي (يُشار إليها أدناه بمصطلح "محتوى إل جي")، بأي من الطرق التالية:

• محاولة اكتشاف كود المصدر أو الخوارزمية الخاصة بخدمة إل جي أو محتوى إل جي من خلال المشاركة، على سبيل المثال، في الهندسة العكسية للبرنامج؛

• محاولة تعديل أو إلغاء تنشيط وظائف معينة لخدمة إل جي أو محتوى إل جي بشكل تعسفي؛

• إنشاء أعمال مشتقة بناءً على خدمة إل جي أو محتوى إل جي؛

• المشاركة في خدمات مثل التأجير أو الترخيص الفرعي أو الاستضافة، باستخدام خدمة إل جي أو محتوى إل جي؛

• انتهاك حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر الخاصة بالآخرين بما في ذلك شركة إل جي، ذات الصلة باستخدام خدمة إل جي أو محتوى إل جي؛

• استخدام خدمة إل جي أو محتوى إل جي لأغراض غير قانونية أو بوسائل غير قانونية، بما ينتهك شروط الاستخدام هذه أو القوانين واللوائح المعمول بها؛

• استخدام خدمة إل جي أو محتوى إل جي بطريقة ضارة أو مؤذية (على سبيل المثال، الاختراق أو توزيع الرموز الضارة بما في ذلك الفيروسات وأي بيانات ضارة)؛

• استخدام خدمة إل جي أو محتوى إل جي بطريقة تعيق المستخدمين الآخرين أو تتسبب في تلف خدمة إل جي أو زيادة التحميل على خوادمها أو تؤدي إلى تدهورها أو تزيد من تعرض خدمة إل جي للمخاطر الأمنية؛ أو

• محاولة فك تشفير الإشارات المنقولة بين خدمة إل جي وخوادمها، أو جمع البيانات أو المعلومات من خدمة إل جي أو نظامها.

يجوز لنا في حالة عدم امتثالك للالتزامات المذكورة أعلاه تعليق وصولك إلى خدمة إل جي لفترة معينة، وفي هذه الحالة، سنتحمل المسؤولية عن إثبات عدم امتثالك؛ ومع ذلك، سنُلغي أي تعليق من هذا القبيل إذا أثبت عدم تعمدك أو عدم إهمالك فيما يتعلق بعدم الالتزام بهذا، ويجوز لنا إلغاء حسابك إذا لم يتم حل مشكلة عدم الامتثال التي تسببت في تعليق حسابك خلال فترة زمنية معقولة معينة.

مسؤولياتك

توافق بموجب هذا (إلى أقصى حد يسمح به القانون) على الدفاع عنا وتعويضنا وإبراء ذمتنا نحن ومديرينا ومسؤولينا وموظفينا والشركات التابعة لنا ووكلائنا من وضد أي وجميع الدعاوى الناشئة عن خرقك لهذه الشروط والأحكام، وانتهاكك للقوانين واللوائح المعمول بها، أو استخدامك لخدمة إل جي، أو استخدامك لخدمات أي طرف آخر (على النحو المحدد أدناه).

4. الترخيص

ترخيص خدمة إل جي

تمنحك شركة إل جي ترخيصًا لاستخدام خدمة إل جي ليتسنى لك استخدام خدمة إل جي بحرية، ومع ذلك، يُقدّم الترخيص على أساس محدود وغير قابل للتحويل وقابل للإلغاء وغير حصري، ويمكنك استخدام خدمة إل جي ومحتوى إل جي للأغراض الشخصية فقط وغير التجارية. يتضمن الترخيص الممنوح البرامج والبيانات الأخرى اللازمة لتوفير خدمة إل جي ومحتوى إل جي، بالإضافة إلى التحديثات والترقيات والتحسينات والتعديلات والتغييرات والإضافات المعمول بها. وستُمنح عند الموافقة على شروط الاستخدام هذه ترخيص استخدام خدمة إل جي ومحتوى إل جي فقط ضمن الشروط المنصوص عليها في شروط الاستخدام هذه واتفاقية ترخيص المستخدم النهائي المعمول بها (يُشار إليها أدناه بمصطلح "اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي") لمحتوى إل جي، إن وجدت. لن تكتسب أي حقوق ملكية فكرية أو حقوق ملكية أخرى ذات صلة بخدمة إل جي ومحتوى إل جي، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذه الوثيقة أو في اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي المعمول بها. علاوة على ذلك، قد تختلف تفاصيل الترخيص ونطاقه، بما في ذلك منطقة الترخيص، وفقًا للبلد ونوع جهازك ونوع نظام التشغيل والسياسات الداخلية لشركة إل جي وشركائها التجاريين والمتطلبات التشغيلية أو الفنية الأخرى، وتوافق بموجب هذا على أننا لا نتحمل أي مسؤولية تجاهك عن أي عدم قابلية للتشغيل التبادلي بين محتوى إل جي الذي تقوم بتنزيله وجهاز هاتفك المحمول، وأي أضرار ناتجة عن إدخالك الخاطئ للمعلومات المتعلقة بالجهاز الخاص بك.

ترخيص المحتويات التي أنشأها المستخدم

يجوز لك (في بعض خدمات إل جي المحددة) تحميل آراءك وتقييماتك ومنشوراتك وصورك ورسائلك ووثائقك ومحتوياتك أخرى (يُشار إليها أدناه بمصطلح "المحتويات التي أنشأها المستخدم") أو إرسالها أو تخزينها أو نقلها أو تلقيها أو مشاركتها، والتي تمتلك حقوق الطبع والنشر لها، وتمتلك حقوق الطبع والنشر للمحتويات التي أنشأها المستخدم، ولا يلزمك تقديم هذه المحتويات إلى خدمة إل جي، ولا نقدم إليك أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بدقة المحتويات التي أنشأها المستخدم أو اكتمالها.

ستمنح بتحميلك المحتويات التي أنشأها المستخدم أو مشاركتها على خدمة إل جي، شركة إل جي ترخيصًا عالميًا غير حصري ومجاني وقابل للإلغاء وقابل للنقل وقابل للترخيص الفرعي لنسخ المحتويات التي أنشأها المستخدم وتعديلها وتوزيعها وترجمتها ورقمنتها ونشرها وتنفيذيها والإشارة إليها وتبديلها وإنشاء أعمال مشتقة منها بالقدر اللازم لتشغيل خدمة إل جي والترويج لها وتحسينها.

علاوة على ذلك، قد ترخّص شركة إل جي الترخيص المذكور أعلاه بشكل فرعي للأطراف التالية:

- المستخدمون الآخرون لضمان عمل خدمة إل جي على النحو المصمم في الأصل (على سبيل المثال، مشاركة المنشورات مع أشخاص مختارين)؛

- مقدمو الخدمات الخارجيين الذين لديهم علاقة تعاقدية مع شركة إل جي، لغرض محدود وهو السماح لشركة إل جي بتقديم خدمة إل جي وفقًا لشروط الاستخدام هذه.

مع عدم الإخلال بما ذُكِر أعلاه، تحتفظ شركة إل جي بترخيص المحتويات التي أنشأها المستخدم فقط إلى الحد الذي تسمح به القوانين واللوائح المعمول بها، ولا تُمنح أي حق يتجاوز هذا الحد.

5. تقييد استخدام خدمة إل جي وحذف المحتويات التي أنشأها المستخدم

الإجراءات الممكنة في حالة وجود مشاكل

نحتفظ في أي من الأحداث التالية بالحق في تعليق استخدامك لخدمة إل جي أو إنهاءه أو حذف حسابك أو المحتويات التي أنشأها المستخدم:

• في حالة انتهاكك أو انتهاك المحتويات التي أنشأها المستخدم بشكل مادي أو متكرر لشروط الاستخدام هذه، أو الشروط الإضافية التي قد تنطبق على استخدامك لخدمة إل جي أو سياسات إل جي الأخرى أو القوانين واللوائح المعمول بها؛

• إذا أشرت صراحة إلى عدم نيتك بالالتزام بشروط الاستخدام هذه والشروط الإضافية التي قد تنطبق على استخدامك لخدمة إل جي؛

• إذا كان هذا الإجراء ضروريًا للامتثال للالتزامات القانونية أو أوامر المحكمة؛

• في حالة اعتبار سلوكك أو المحتويات التي أنشأها المستخدم على أنها تسبب ضررًا للآخرين أو تنشئ مسؤولية من جانبهم، بما في ذلك المستخدمين الآخرين وشركة إل جي (على سبيل المثال، الاختراق والتصيد الاحتيالي والمضايقة ونقل البريد العشوائي والسلوك المضلل والمعلومات الخاطئة وانتهاك خصوصية الآخرين أو التشهير بهم أو العرض غير المصرح به للمحتويات التي لا تخص المستخدم)؛ أو

• إذا انتهكت إرشادات شركة إل جي التفصيلية ذات الصلة بنشر المحتويات.

الإخطار

سنُخطرك قبل اتخاذ الإجراءات السابقة (إن أمكن ذلك بصورة معقولة معقول) بأسبابنا ومبرراتنا المنطقية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات لمنحك فرصة لتصحيح المشكلة المحددة. ومع ذلك، قد نقرر في الحالات التالية عدم إخطارك إذا كان الإخطار:

• يتسبب في ضرر أو إنشاء مسؤولية من جانب مستخدمين آخرين أو أطراف أخرى أو شركة إل جي؛

• ينتهك القوانين واللوائح المعمول بها أو أوامر أي سلطة تنظيمية؛

• يتعارض مع التحقيق الذي تجريه السلطات التنظيمية؛ أو

• يقوض عمليات خدمة إل جي أو سلامتها أو أمنها.

مسؤولية المستخدمين ذات الصلة بإجراءات مثل تقييد الاستخدام

سيتحمل المستخدم ذي الصلة (وليست شركة إل جي) المسؤولية عن أي ضرر وخسارة (بما في ذلك ذات الصلة بالبيانات والمحتويات) التي قد تنشأ عن تنفيذ الإجراءات وفقًا لشروط الاستخدام هذه، مثل تقييد استخدام المستخدم لخدمة إل جي أو إنهاء الحسابات الخاصة به، ولتجنب أي فقدان للبيانات، يرجى إنشاء نسخ احتياطية أو تخزين البيانات والمحتويات المخزنة عبر خدمة إل جي في مواقع أخرى، باستخدام خدمات النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت على سبيل المثال.

6. تغيير خدمة إل جي أو تعليقها أو إنهائها

تغيير خدمة إل جي

يجوز لنا تغيير خدمة إل جي من حين لآخر على النحو التالي:

• تغيير وظائف خدمة إل جي أو إضافة وظائف جديدة لها أو حذف عناصر منها، على سبيل المثال، لتوفير وظائف محسّنة وأمان الأداء وإصلاحات الأخطاء وتحسين الخدمة؛

• تعليق استخدام خدمة إل جي أو تقييد الوصول إليها، بما في ذلك الوصول إلى الحسابات؛

• فحص أي محتوى إل جي أو الإبلاغ عنه أو تعديله أو رفض نشره أو حظر الوصول إليه

• تعطيل الوصول إلى أي محتوى إل جي تم تنزيله مسبقًا من خدمة إل جي إلى جهازك أو حظره أو تعديله عن بُعد، إذا اعتبرت شركة إل جي هذه الإجراءات ضرورية أو مناسبة وفقًا لتقديرها الخاص نتيجة لالتزامات تعاقدية أو تغييرات في القانون أو بموجب أمر محكمة أو بأي سبب من الأسباب أخرى.

إذا حذف شركة إل جي أي محتوى إل جي أو عطلت الوصول إليه أو منعتك بطريقة أخرى من الوصول إلى أي محتوى إل جي، فستحتاج إلى الاتصال بمقدم خدمة محتوى إل جي ذي الصلة.

تعليق خدمة إل جي أو إنهائها

يجوز لشركة إل جي تعليق خدمة إل جي أو إنهائها بالكامل أو أي جزء منها في أي حالة من الحالات التالية في أي وقت:

• لتشغيل خدمة إل جي أو تحسينها أو الامتثال للالتزامات بموجب القوانين المعمول بها؛

• إذا قرر الشركاء التجاريين المتعاملين مع شركة إل جي الذين يزودون شركة إل جي بعناصر خدمة إل جي إنهاء توفير عناصر خدمة إل جي بالكامل أو أي جزء من هذه العناصر؛ أو

• في حالة الصيانة أو الفحص أو الاستبدال أو فشل مرافق المعلومات والاتصالات (مثل أجهزة الكمبيوتر والخوادم وشبكات الاتصالات)، وزيادة الزيارات على الموقع، وانقطاع الاتصال، وغيرها من الأسباب المعقولة التي تجعل من الصعب الاستمرار في تشغيل خدمة إل جي.

قد تعلق LGE أو تنهي كل خدمات LGE أو جزء منها في أي وقت ولأي سبب تجاري من خلال تقديم إخطار مكتوب مسبق لك قبل 30 يومًا على الأقل من هذا التعليق أو الإنهاء.

الإخطار والتعويض والمسؤولية في حالة التغيير أو التعليق أو الإنهاء

سيتم إخطار المستخدمين مسبقًا بتغيير المواد وتعليقها وإنهائها الذي يؤثر سلبًا على استخدام خدمة إل جي وسيكون الإخطار عبر البريد الإلكتروني المسجل في الحساب أو بطرق أخرى معقولة، بما في ذلك النشر على خدمة إل جي، ومع ذلك، قد تسري التغييرات على الفور دون إخطار مسبق إذا كان الإخطار المسبق يعتبر غير عملي بشكل معقول، أو عند تنفيذ الوظائف التي تكون إما مفيدة للمستخدمين أو يلزم بها القانون.

لن يحق للمستخدمين الحصول على أي تعويض فيما يتعلق بتغيير خدمة إل جي أو تعليقها أو إنهائها بالكامل أو أي جزء منها، ما لم يُلزم بخلاف ذلك بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.

تظل حقوق والتزامات المستخدم وشركة إل جي بموجب شروط الاستخدام هذه سارية بعد إنهاء خدمة إل جي أو حساب المستخدم.

7. مسؤولية شركة إل جي وضماناتها

المسؤولية

لا تتحمل شركة إل جي تحت بأي حال من الأحوال (إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به) أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو الشركات التابعة لها أو وكلاءها أو مقاوليها أو مديروها أو مانحي الترخيص المسؤولية عن أي أضرار عرضية أو تبعية أو غير مباشرة أو خاصة أو تأديبية من أي نوع أو المسؤولية عن فقدان المعلومات أو البيانات، وفقدان الإيرادات، وخسارة الأعمال أو غيرها من الخسائر المالية الناشئة عن استخدام خدمة إل جي أو محتوى إل جي أو ذات صلة بهما، سواء كان ذلك استنادًا إلى العقد أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو المسؤولية المطلقة عن المنتج أو أي فرضية أخرى، حتى لو أُخطِرت شركة إل جي بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار وحتى في حالة اعتبار أي إصلاح محدود قد فشل في تحقيق الغرض الأساسي منه. ولن تتحمل شركة إل جي بأي حال من الأحوال (إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به) المسؤولية تجاهك أو تجاه أي طرف آخر عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تأديبية أو زجرية أو عرضية أو خاصة أو تبعية تنشأ عن أي تطبيق أو برنامج مفتوح المصدر، حتى في حالة إخطار شركة إل جي بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار أو الخسائر.

قد يتطلب استخدام خدمة إل جي ومحتوى إل جي الوصول إلى الإنترنت، ويرجى العلم أنه بناءً على باقة خدمة الاتصالات الخاصة بك، قد يتم تطبيق رسوم إضافية على وصول هاتفك المحمول إلى الإنترنت الخاص، ولا نتحمل المسؤولية عن الاتصال بالإنترنت أو سرعة خدمة الإنترنت الخاصة بك.

الضمانات

يقتصر ضمان شركة إل جي ذي الصلة بخدمة إل جي (بما في ذلك محتويات خدمة إل جي ووظائف خدمة إل جي والجدارة بالثقة والتوافر والوفاء باحتياجات المستخدمين) ومحتوى إل جي على ما يلي: (1) الأمور التي توفرها شروط الاستخدام هذه والشروط الإضافية التي قد تنطبق على استخدامك لخدمة إل جي ومحتوى إل جي، أو (2) المدى المسموح به بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، ولا تُقدم الشركة أي ضمان آخر فيما يتعلق بخدمة إل جي ومحتوى إل جي. وعلى وجه الخصوص، يمكن فصل جهاز ذكي متصل بخدمة إل جي ومحتوى إل جي عن الخدمة أو المحتوى أو يصبح غير قابل للاستخدام، بسبب ضعف اتصال الشبكة أو تحديث خدمة إل جي.

يتم تقديم خدمة إل جي ومحتوى إل جي "كما هي" أو "على النحو المتاح" (إلى أقصى حد تسمح به القوانين المعمول بها) وبدون أي ضمان من أي نوع، سواء صريحًا أو ضمنيًا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، القابلية للتسويق والحفاظ على الجودة الجيدة، والمعالجة الماهرة للأجهزة، والملاءمة لغرض معين، والسلامة، والكفاية، وتوفير بيئة هادئة وخالية من الفيروسات، وعدم الانتهاك فيما يتعلق بخدمة إل جي ومحتوى إل جي.

يرجى العلم أنه لا تسمح بعض الاختصاصات القضائية باستبعاد أو تقييد الضمانات الضمنية أو الشروط أو الأحكام أو تقييد الأضرار العرضية أو التبعية، لذلك قد تكون القيود والاستثناءات المذكورة أعلاه محدودة في تطبيقها عليك، وللمزيد من المعلومات حول حقوقك القانونية، يرجى الاتصال بالسلطة المحلية أو إدارة المعايير التجارية أو مكتب استشارات المواطنين أو ما يعادلها.

8. الخدمة الخاصة بالأطراف الأخرى

نتعاون مع شركاء تجاريين من جميع أنحاء العالم لتوفير محتويات مفيدة عبر خدمة إل جي، لذلك قد تتضمن خدمة إل جي محتويات (على سبيل المثال، معلومات وروابط وإعلانات) ومنتجات وخدمات وتطبيقات ومواد أخرى مقدمة من طرف آخر (يُشار إليها أدناه بمصطلح "خدمة الطرف الآخر"). يمكنك التمتع بمزايا مختلفة من خلال استخدام خدمة الطرف الآخر، ومع ذلك، لا يُمكننا التحكم في خدمة الطرف الآخر، وبالتالي فإننا لا نتحمل المسؤولية عن أي ضرر أو خسارة تنشأ عن استخدامك لخدمة الطرف الآخر، ولا نقدم أي تعهدات أو ضمانات ذات صلة بخدمة الطرف الآخر، ولا نقبل تحمل أي مسؤولية ذات صلة بخدمة الطرف الآخر، وتوافق بموجب هذا على أن استخدامك لخدمة الطرف الآخر سيكون على مسؤوليتك الشخصية بمفردك، ولن نتحمل أي مسؤولية تجاهك نتيجة تعرضك لخدمة الطرف الآخر.

9. الإعلان

نقدم العديد من خدمات إل جي مجانًا، ولهذا الغرض قد تتضمن بعض خدمات إل جي إعلانات (مخصصة)، والتي قد يتم تقديمها بناءً على تفضيلات مستخدمين محددين، وقد تتضمن خدمة إل جي إعلانات ومعلومات تسويقية مقدمة من قبلنا أو من قبل أي جهة خارجية، وبالنسبة لتلك الإعلانات والمعلومات التسويقية التي يقدمها المعلنين من الجهات الخارجية، لا يمكننا التحكم في أهمية هذه المعلومات أو دقتها أو اكتمالها. وبناء عليه، لن نتحمل المسؤولية عن أي تبعات تنشأ عن هذه الإعلانات والتواصل أو المعاملة بينك وبين هذا المعلن (ما لم يُنسب إلينا ذلك)، بما في ذلك أي ضرر قد ينشأ عن أي اعتماد من جانبك على هذه الإعلانات.

10. إجراءات حل النزاعات

باستثناء الحد الذي يحظره القانون المحلي، يُحال أي نزاع ينشأ عن شروط الاستخدام هذه أو فيما يتعلق بها، بما في ذلك أي سؤال يتعلق بوجودها أو صلاحيتها أو إنهائها، ويتم حله نهائيًا عن طريق التحكيم على النحو التالي: (1) بموجب قواعد مجلس التحكيم التجاري الكوري (الذي تعتبر قواعده مدمجة بالإشارة إلى هذا البند)، و(2) ويكون عدد المحكّمين محكّم واحد، و(3) ويكون مقر التحكيم أو المكان القانوني للتحكيم هو سيول، جمهورية كوريا، و(4) وتكون اللغة التي سيتم استخدامها في إجراءات التحكيم هي اللغة الإنجليزية و (5) ويكون القانون الحاكم للعقد هو القانون الموضوعي لجمهورية كوريا.

تعتبر الإشارة إلى قواعد مجلس التحكيم التجاري الكوري في شرط التحكيم الأول(1) المذكور أعلاه بمثابة الإشارة إلى قواعد هيئة التحكيم الأبرز ("قواعد التحكيم المحلية") في بلدك، وتعتبر الإشارة إلى سيول، جمهورية كوريا في شرط التحكيم الثالث (3) المذكور أعلاه بمثابة الإشارة إلى عاصمة بلدك، (وذلك إلى الحد الذي يُلزم به القانون المحلي من أجل أن يكون التحكيم ساريًا وفعالًا من الناحية القانونية كوسيلة لتسوية النزاعات، بما في ذلك النزاعات ضد المستهلك.

لا يجوز لك حل النزاعات معنا إلا على أساس شخصي، وليس كمدعي أو عضو فئة في أي دعوى جماعية أو تمثيلية مزعومة.

11. تعديل شروط الاستخدام هذه

يجوز لشركة إل جي من حين لآخر تعديل شروط الاستخدام هذه والشروط الإضافية التي قد تنطبق على استخدامك لخدمة إل جي، وذلك إلى الحد المسموح به بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، وسيتم

سيشكل استخدام خدمة إل جي بعد دخول شروط الاستخدام المعدلة حيز التنفيذ موافقتك على هذا التعديل، ويمكنك إلغاء موافقتك على شروط الاستخدام هذه عن طريق إنهاء حسابك في أي وقت، حيث لن تخضع لتطبيق شروط الاستخدام المعدلة.

12. أمور عامة

• تتمتع بحقوق قانونية محددة خاصة بك والتي لا يجوز تقييدها بشروط الاستخدام هذه، ولا يوجد في شروط الاستخدام هذه ما يقيد هذه الحقوق القانونية.

• تحدد شروط الاستخدام هذه العلاقة بينك وبين شركة إل جي، وفي حالة استفادة طرف آخر من العلاقة بينك وبين إل جي، فلن يسري أي حق قانوني لهذا الطرف الآخر.

• في حالة وجود أي تعارض بين شروط الاستخدام هذه والشروط الإضافية الخاصة بالخدمة التي قد تنطبق على استخدامك لخدمة إل جي، تسود الشروط الإضافية فيما يتعلق بخدمة إل جي ذات الصلة.

• في حال تبيّن أن أي بند من شروط الاستخدام هذه غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فإن صلاحية تنفيذ أي من الأحكام المتبقية وشرعيتها وقابلية تنفيذها لن تتأثر أو تتعطل بأي شكل من الأشكال.

• تحدد شروط الاستخدام هذه (بما في ذلك جميع الوثائق المدمجة أو المشار إليها) الاتفاق الكامل بينك وبيننا، وتحل محل جميع الاتفاقيات السابقة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، مع عدم الإخلال بشروط أو أحكام أي اتفاقيات سابقة من هذا القبيل، وفي حال عدم قدرتنا على إنفاذ أي حق أو حكم في شروط الاستخدام هذه، فإن هذا الإخفاق لن يشكل تنازلاً عن هذا الحق أو الحكم.

• قد نوفر لك في سياق تقديم خدمة إل جي إليك معلومات مختلفة عبر إشعار داخل خدمة إل جي أو عبر البريد أو البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو رسائل الوسائط المتعددة، وما إلى ذلك، ومع ذلك، إذا أشرت صراحةً إلى أنك لا ترغب في تلقي مثل هذه المعلومات، لن تتلقى مثل هذه المعلومات بعد ذلك، ولن تتحمل شركة إل جي المسؤولية عن أي ضرر قد تواجهه بسبب اختيارك لهذا الاستثناء.

• تُجرى أي ترجمة لشروط الاستخدام هذه للامتثال للمتطلبات المحلية وفي حالة وجود تناقض بين النسخة الصادرة باللغة الإنجليزية وأي إصدارات أخرى بغير اللغة الإنجليزية، تسود النسخة الصادرة باللغة الإنجليزية من شروط الاستخدام هذه، وذلك إلى الحد الذي لا يحظره القانون المحلي في الاختصاص القضائي.

• يجوز لنا التنازل عن أي حق من حقوقنا والتزاماتنا بموجب شروط الاستخدام هذه بشكل جزئي أو التنازل عن كامل هذه الحقوق والالتزامات أو إبرام تعاقد فرعي عليها أو نقلها إلى أي شركة أو مؤسسة أو شخص، ولا يمكننا القيام بذلك إلا إذا كان ذلك لا يؤثر ماديًا على حقوقك بموجب شروط الاستخدام هذه. ولا يجوز لك التنازل عن حقوقك أو التزاماتك بموجب شروط الاستخدام هذه أو إبرام تعاقد فرعي عليها أو نقلها بأي طريقة أخرى إلى أي شخص آخر ما لم ترسل هذا الطلب أولاً إلى شركة إل جي كتابيًا وتوصل الطرفان إلى اتفاق.

• لا نتحمل المسؤولية أو الالتزام فيما يتعلق بالتأخير في الأداء، أو أي إخفاق في أداء أي من التزاماتنا بموجب شروط الاستخدام هذه بسبب أحداث خارجة عن سيطرتنا المعقولة (يُشار إليها أدناه بمصطلح "القوة القاهرة")، وعلى وجه الخصوص (على سبيل المثال لا الحصر) (أ) القوانين أو المراسيم أو التشريعات أو اللوائح أو القيود الخاصة بأية حكومة؛ (ب) عدم توفر شبكات اتصالات عامة أو خاصة؛ أو (ج) الإضرابات أو الإغلاق أو الإضرابات الصناعية الأخرى أو الاضطرابات المدنية أو الشغب أو الغزو أو الهجمات الإرهابية أو التهديد بهجمات إرهابية أو الحرب (سواء تم الإعلان عنها أم لا) أو أي كارثة طبيعية. ويعتبر أداؤنا بموجب شروط الاستخدام هذه متوقفًا على الفترة التي تستمر فيها القوة القاهرة، وسيجوز لنا تمديد وقت الأداء طوال تلك الفترة، وسنبذل جهودنا المعقولة لإنهاء هذه القوة القاهرة أو لإيجاد حل يمكن من خلاله تنفيذ التزاماتنا بموجب شروط الاستخدام هذه على الرغم من القوة القاهرة.

• الترخيص أو الاستخدام من قبل حكومة الولايات المتحدة: إذا استُخدمت خدمة إل جي بواسطة حكومة الولايات المتحدة أو رُخِصت لها، فسيتم تطبيق ما يلي: تُعرّف خدمة إل جي المرخصة بموجب شروط الاستخدام هذه على أنها "برنامج حاسوب تجاري" على النحو الموضح في المصطلح 48 قانون اللوائح الفدرالية 252.227-7014 (أ) (1). وفي حال تم الحصول عليها من قبل وكالة مدنية أو نيابة عنها، فإن حكومة الولايات المتحدة تحصل على برنامج الحاسوب التجاري هذا و/أو وثائق برامج الحاسوب التجارية الخاضعة لشروط شروط الاستخدام هذه على النحو المحدد في 48 قانون اللوائح الفدرالية 12.212 (برامج الحاسوب) و48 قانون اللوائح الفدرالية 12.211(البيانات الفنية) من لوائح الاستحواذ الفيدرالية وما يتبعها. وفي حال تم الحصول على الخدمة من قبل أي وكالة داخل وزارة الدفاع أو نيابة عنها، تحصل حكومة الولايات المتحدة على برنامج الحاسوب التجاري هذا و/أو وثائق برامج الحاسوب التجارية الخاضعة لشروط شروط الاستخدام هذه على النحو المحدد في 48 قانون اللوائح الفدرالية 227.7202-3 من ملحق وزارة الدفاع وملحق قانون اللوائح الفدرالية وما تلاه.

• قيود التصدير: توافق بموجب هذا على أنك لن تُصدّر أي من خدمات إل جي أو الوثائق المصاحبة (أو أي نسخ منها) أو تعُيد تصديرها بما ينتهك أي قوانين ولوائح سارية في الولايات المتحدة (إلى أقصى حد ممكن). وتوافق أيضًا على الامتثال لجميع قوانين التصدير الخاصة بالولايات المتحدة والدولية ولوائحها المعمول بها، وتتضمن هذه القوانين قيودًا على الوجهات والمستخدمين والاستخدام النهائي، وتقر بموجب هذا وتضمن أنك لست محظورًا من تلقي الصادرات أو الخدمات بموجب قوانين الولايات المتحدة أو غيرها من قوانين التصدير المعمول بها.

الملحق: الشروط الإضافية الخاصة بخدمة إل جي

اتفاقية ترخيص التطبيق

تسري البنود والشروط التالية على استخدامك لكل تطبيق تقوم بتنزيله من خدمة إل جي (يُشار إلى كل منها بمصطلح "التطبيق") وتُكمّل شروط الاستخدام، لذلك يرجى قراءة هذه الاتفاقية بعناية قبل استخدام أي تطبيق.

تقر بموجب هذا بأن الترخيص الممنوح لك أدناه ممنوح لك من قبل مقدم التطبيق (يُشار إليه أدناه باسم "مقدم التطبيق") وليس من قبل شركة إل جي المحدودة للإلكترونيات (يُشار إليها أدناه باسم "شركة إل جي")، وإذا قدم موفر التطبيق اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي مع التطبيق، فإن هذه الشروط تكمل اتفاقية ترخيص التطبيق هذه، وفي العلاقة بينك وبين مقدم التطبيق، يكون لأي شروط إضافية أو مختلفة في اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه الأسبقية على الشروط الواردة في اتفاقية ترخيص التطبيق هذه.

تقر بموجب هذا وتوافق على أن تعتبر شركة إل جي كطرف ثالث مستفيد من اتفاقية ترخيص التطبيق هذه وأي اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي، إذا تم توفيرها، وتقر وتوافق على أنه سيحق لشركة إل جي (وسيتم اعتبار أنك قد قبلت الحق) لفرض هذا الترخيص عليك كطرف ثالث مستفيد من هذه الاتفاقيات.

1. منح الترخيص: يمنحك مقدم التطبيق بموجب هذا ترخيصًا محدودًا وغير قابل للتحويل لاستخدام التطبيق على أي منتج جهاز هاتف محمول تصنعه شركة إل جي و/أو الشركات التابعة لها ("جهاز الهاتف المحمول من إل جي") وبالطريقة المنصوص عليها في شروط الاستخدام الخاصة بشركة إل جي. ولا يجوز لك تأجير التطبيق أو إقراضه أو بيعه أو إعادة توزيعه أو ترخيصه من الباطن، ولا يجوز لك إجراء هندسة عكسية للتطبيق أو إلغاء تجميعه أو تفكيكه، إلا إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به صراحةً بهذا النشاط، وتعد أي محاولة للقيام بذلك انتهاكًا لحقوق مقدم التطبيق، وقد تتعرض للمقاضاة أو المطالبة بالتعويضات إذا انتهكت هذه القيود. ستحكم شروط الترخيص أي ترقيات يقدمها مقدم التطبيق والتي تحل محل و/أو تكمّل التطبيق الأصلي، ما لم تكن هذه الترقية مصحوبة بترخيص منفصل، وفي هذه الحالة ستحكم شروط ذلك الترخيص، ويحتفظ مقدم التطبيق بجميع الحقوق في التطبيق غير الممنوحة لك صراحةً بموجب اتفاقية ترخيص التطبيق هذه.

2. الموافقة على استخدام البيانات: توافق بموجب هذا على أنه يجوز لمقدم التطبيق جمع المعلومات الفنية ذات الصلة واستخدامها، والتي تم جمعها بأي طريقة، كجزء من خدمات دعم المنتج ذات الصلة بالتطبيق، ويجوز لمقدم التطبيق استخدام هذه المعلومات فقط لتحسين منتجاته أو لتقديم خدمات أو تقنيات مخصصة لك، ويجوز أيضًا لمقدم التطبيق الإفصاح عن هذه المعلومات للآخرين، ولكن ليس بطريقة يمكن أن تحدد هويتك الشخصية، ولا تقع أنشطة معالجة البيانات الشخصية لمقدم التطبيق ضمن نطاق هذا الملحق ولا تتحمل شركة إل جي أي مسؤولية ذات صلة بامتثال مقدم التطبيق لقوانين حماية البيانات الشخصية المعمول بها.

3. الإنهاء: يسري الترخيص حتى يتم إنهاؤه بواسطتك أو بواسطة مقدم التطبيق، وستنتهي حقوقك بموجب هذا الترخيص تلقائيًا دون إخطار من مقدم التطبيق إذا أخفقت في الامتثال لأي شرط (شروط) من هذا الترخيص. ويلزم عند إنهاء الترخيص أن تتوقف عن استخدام التطبيق بالكامل، وإتلاف جميع نسخ التطبيق (الكاملة أو الجزئية)، بما في ذلك أي وثائق مصاحبة.

4. مواد الجهات الخارجية؛ المحتوى غير المقبول: تدرك بموجب هذا وتقر وتوافق على أن بعض التطبيقات قد تتيح الوصول إلى المنتجات أو الخدمات أو محتوى الويب أو مواد أخرى تابعة لجهات خارجية وأنه لا تتحمل شركة إل جي المسؤولية عن محتوى الجهات الخارجية، وتوافق بموجبه على أنه لا تتحمل شركة إل جي المسؤولية عن فحص محتوى الجهات الخارجية أو تقييمه أو دقة هذا المحتوى، ولا تقدم شركة إل جي أي تعهدات أو ضمانات ذات صلة بمحتوى الجهات الخارجية ولا تتحمل أي مسؤولية ذات صلة به.

تدرك بموجب هذا وتقر وتوافق على أنه من خلال الوصول إلى التطبيقات وتنزيلها من خدمة إل جي، قد تصادفك مواد قد تعتبرها فاضحة أو مسيئة أو غير لائقة أو مرفوضة بالنسبة لك، وأنه قد لا يتم تحذيرك بشأن هذه المواد مسبقًا، وتوافق على أن تنزيلك واستخدامك لجميع التطبيقات سيكون على مسؤوليتك وحدك، ولن تتحمل شركة إل جي أي مسؤولية تجاهك نتيجة أي تعرض من خلال هذه التطبيقات.

5. عدم الضمان: تقر بموجب هذا وتوافق صراحة على أنك تتحمل المسؤولية بمفردك عن استخدام التطبيق وأن الوصول إلى التطبيق متاح لك على أساس "كما هو" و "على النحو المتاح" وبدون أي ضمان من أي نوع، ولا يضمن مقدم التطبيق أن استخدام التطبيق سيكون بلا انقطاع أو خالي من الأخطاء، ويُخلي مقدم التطبيق مسؤوليته صراحةً (إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به) عن أي أحكام تشريعية أو شروط أو ضمانات ضمنية أو قانونية، بما في ذلك ضمانات القابلية للتسويق، والملاءمة لأي شرط جزئي، ولا يقدم مقدم التطبيق أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحًا أم ضمنيًا، فيما يتعلق بأي برنامج خاص بأي طرف آخر أو برنامج مفتوح المصدر.

6. حدود المسؤولية: لا يتحمل مقدم التطبيق المسؤولية (إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به) عن الأضرار العرضية أو التبعية أو غير المباشرة أو الخاصة أو التأديبية من أي نوع أو فقدان المعلومات أو البيانات الخسائر المالية الأخرى الناشئة عن ترخيص التطبيق أو استخدامه أو ذات صلة به، سواء كان ذلك استنادًا إلى العقد أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو المسؤولية المطلقة عن المنتج أو أي فرضية أخرى، حتى لو أُخطِر مقدم التطبيق بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار وحتى في حالة اعتبار أي إصلاح محدود قد فشل في تحقيق الغرض الأساسي منه. وتقتصر المسؤولية الكاملة لمقدم التطبيق (إلى أقصى حد يسمح به القانون) على استبدال التطبيق أو إصلاحه أو استرداد سعر شراءه المدفوع (إن وجد)، في خيارات مقدم التطبيق، ولن يتحمل مقدم التطبيق بأي حال من الأحوال المسؤولية تجاهك أو تجاه أي طرف آخر عن أي تطبيق مباشر أو غير مباشر أو تأديبي أو ردعي أو عرضي أو خاص أو تبعي ينشأ عن أي برنامج تابع لطرف آخر أو أي برنامج مفتوح المصدر، حتى لو أُخطِر مقدم التطبيق بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار.

لا تسمح بعض الاختصاصات القضائية باستثناء الضمانات الضمنية أو تقييدها أو تقييد الأضرار العرضية أو التبعية، لذلك قد تكون القيود والاستثناءات المذكورة أعلاه محدودة في تطبيقها عليك.

7. توافق بموجب هذا على أنك لن تُصدّر التطبيق أو الوثائق المصاحبة (أو أي نسخ منها) أو تُعيد تصديرها بما ينتهك أي قوانين أو لوائح معمول بها، وتوافق أيضًا على الامتثال لجميع قوانين التصدير المطبقة والقوانين الدولية المعمول بها ولوائحها، وتتضمن هذه القوانين قيودًا على الوجهات والمستخدمين والاستخدام النهائي، وتقر بموجب هذا وتضمن أنك لست محظورًا من تلقي الصادرات أو الخدمات بموجب قوانين التصدير المعمول بها.

8. تخضع اتفاقية ترخيص التطبيق هذه لقوانين ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية والقوانين الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية، باستثناء تعارضها مع أحكام القوانين.

9. توافق بقبولك اتفاقية ترخيص التطبيق هذه على أن هذه الاتفاقية (بما في ذلك جميع الوثائق المدمجة أو المشار إليها) تُمثل الاتفاق الكامل بينك وبين مقدم التطبيق، وتحل محل جميع الاتفاقيات السابقة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، ذات صلة بالتطبيق، مع عدم الإخلال بشروط أي من هذه الاتفاقيات السابقة وأحكامها، وفي حالة إخفاق مقدم التطبيق في إنفاذ أي حق أو حكم في اتفاقية ترخيص التطبيق هذه، فإن هذا الإخفاق لن يشكل تنازلاً عن هذا الحق أو الحكم.

يجب أن تسري هذه الشروط والأحكام بدءًا من 07 / 10 / 2024.

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