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مبرد بالماء ذو ضاغط لولبي
اكتشف المبرد الذي يبرد بالماء (مكيف ثلج) من ال جي ، نظام تخزين ثلجي فائق الكفاءة. زر موقعنا وتعرف على المزيد.
جهاز تبخير يتسم بكفاءة تحميل فائقة
يتم استرداد الزيت الذي يتم توفيره أثناء التدوير عالي السرعة للضاغط عبر نظام فصل ثلاثي المراحل. عند تحريك المبرّد، يمنع الأوساخ من الدخول ويحسن كفاءة التبريد. وعن طريق استمرار توفير الزيت واسترداده، يمكن تفادي نقص الزيت.
تقليل الضوضاء
قلل المنتج الخلل في فتحة السحب وتقليل الشعور بعدم الارتياح الناتج عن الضوضاء عن طريق منع الارتشاح.
يتم استعمال نظام تخزين ثلجي فائق الكفاءة
يبرّد نظام التخزين الثلجي المنطقة الداخلية أثناء النهار وينتج ثلجًا على مدار الليل. هذا الحل التطبيقي يسمح بتركيب المنتج واستهلاكه للطاقة على نحو أكثر كفاءة.
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