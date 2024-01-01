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نظام مبرد الأمتصاص متعدد مصادر الحرارة
يعتمد المبرّد الامتصاصي المركب من إل جي على امتصاص الطاقة من الحرارة بديلاً عن الكهرباء، وهو أمر مستحسن للغاية للمناطق التي تعاني من نقص في الطاقة الكهربائية. وهو منتج اقتصادي وفعال بسبب قدرته على استخدام العديد من مصادر الحرارة وفقًا لبيئة التركيب واحتياجاتها.
فحص الضغط الرقمي
يستخدم مقياس الضغط الرقمي لمراقبة الضغط داخل المبرد في الوقت الحقيقي. يتم ضبط معدل الفراغ وحفظه تلقائيًا. يمكن استخدام البيانات المحفوظة لمراقبة التسرب وتشخيصه بدقة وسرعة.
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