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مُكيّف لغرفة واحدة

نظام المُكيّف لغرفة واحدة هو الخيار الأمثل للمتاجر المختلفة التي تعمل بنظام البيع بالتجزئة. توافق نظام المكيف مع مجموعة كبيرة من الوحدات الداخلية يزيد من الراحة في المكان ويوفر كفاءة للطاقة مثالية وأداءً موثوقًا به.

 

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من زواية سفلية تظهر صورة لمقهى تتوسطه الكراسي والطاولات والنباتات، بينما يتم عرض مكيف LG round cassette المستدير معلقًا في السقف.

ما هو نظام المُكيّف لغرفة واحدة؟ الميزات الرئيسية المنتجات المطروحة الأسئلة الشائعة
ما هو نظام المُكيّف لغرفة واحدة؟
استعلام للدفع

ما هو نظام المُكيّف لغرفة واحدة؟

من زواية سفلية تظهر صورة لمقهى تتوسطه الكراسي والطاولات والنباتات، بينما يتم عرض مكيف LG round cassette المستدير معلقًا في السقف.

مُكيّف لغرفة واحدة

يتميز المُكيّف لغرفة واحدة، المزود بشكل خاص بوحدة داخلية واحدة ووحدة خارجية واحدة، كما أنه متكامل ولا يُصدر أي ضجيج. تتيح هذه التركيبة الفعالة توفير أمثل للطاقة وتحكم مثالي في المناخ في أي مساحة.

 

الميزات الرئيسية

توجد الوحدة الخارجية LG Smart Inverter على اليسار، بينما يتم تركيب الوحدة الداخلية LG Floor Standing في منطقة تناول الطعام على اليمين.

توافق مرن

تتصل وحدة خارجية واحدة بسلاسة بمجموعة كبيرة من الوحدات الداخلية، مما يسمح بمجموعة متنوعة من خيارات التصميم الجمالية التي تعزز جاذبية الفريدة للمساحة والجو المريح.

تُعرض الوحدة الخارجية LG Smart Inverter بشكل مكبر في المنتصف، مما يكشف عن التصميم الداخلي المعقد للضاغط Smart Inverter.

توفير الطاقة

على عكس الضواغط التقليدية، يقوم الضاغط العاكس LG Smart Inverter بضبط تدفق الهواء بذكاء لتوفير الراحة المثلى وتوفير الطاقة بغض النظر عن الظروف الخارجية.

 

يخرج من المصانع ضباب دخاني داكن في الخلفية بينما تقف وحدة LG Smart Inverter المغطاة في صندوق شفاف بدرع معدني على اليمين.

الموثوقية

يتم الحفاظ على اتساق الأداء القوي لنظام Single Split حتى في ظل الظروف القاسية، مثل عدم انتظام إمداد الطاقة والطقس القاسي.

 

يوجد هاتف ذكي يعرض تطبيق LG ThinQ على اليسار، متصل بوحدة LG مثبتة على الحائط وموجودة في مخطط على اليمين عبر خط منقط.

LG ThinQ

استمتع بحرية إدارة المنزل عن بعد. يتيح تطبيق LG ThinQ™ التحكم في درجة الحرارة بسهولة، والأوامر الصوتية، ومراقبة استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي، وكل ذلك من أجل تحسين كفاءة المنزل.

LG ThinQ شاهد المزيد حول تطبيق LG THINQ

* يرجى الملاحظة أن مودم WiFi قد يكون ضروريًا، اعتمادًا على موقعك.

المنتجات المطروحة

Ceiling concealed duct
Ceiling Concealed Duct
وحدة FLOOR STANDING
وحدة Floor Standing
وحدة WALL MOUNTED
وحدة Wall Mounted

* يمكن أن تختلف المنتجات المطروحة حسب البلد.

الأسئلة الشائعة

س.

ما هو المُكيف العاكس وكيف يعمل؟

أ.

يمكن لمكيف الهواء العاكس ضبط سرعة محرك الضاغط لتنظيم درجة الحرارة. بالمقارنة مع الضاغط ذو السرعة الثابتة، فإن الضاغط المتغير السرعة معروف بكفاءة أعلى في استخدام الطاقة وانخفاض مستوى الضجيج.

س.

ما هي تقنية Fin وما أهميتها؟

أ.

تم تصميم تقنية Fin لتعزيز مقاومة التآكل، وحماية ملفات مكثف تكييف الهواء من التآكل والصدأ. تعمل التقنيات التالية على زيادة كفاءة التبريد وإطالة عمر مكيفات الهواء بشكل كبير.

- تقنية Gold Fin: يتم تطبيق الطلاء الذهبي الحصري المضاد للتآكل على زعنفة التبريد الخاصة بالمبادل الحراري. تضمن تقنية Gold Fin أن يكون المبادل الحراري أكثر متانة وأن السطح أكثر مقاومة للتآكل لفترة أطول.

- تقنية Black Fin: يتم تطبيق الطلاء الأسود مع راتنج الإيبوكسي المعززة على الوحدات الخارجية لمكيف الهواء لتوفير حماية قوية من مختلف الظروف الخارجية المسببة للتآكل، مثل التلوث الملحي وتلوث الهواء، بما في ذلك الأبخرة.

س.

هل يتطلب المُكيّف لغرفة واحدة صيانة؟

أ.

يتطلب المُكيّف لغرفة واحدة صيانة دورية. يتضمن ذلك تنظيفًا شاملاً للمرشح (الفلتر) كل عام لمساعدة التكييف على العمل بشكل أكثر كفاءة وخفض تكاليف التشغيل. تدعم تقنيات الضاغط المتفوقة من LG الأداء المستقر عبر نطاق واسع من درجات الحرارة.

س.

أين يجب أن أقوم بتركيب الوحدة الداخلية لنظام Single Split؟

أ.

يساعد موقع التثبيت المناسب لكل نوع من الوحدات الداخلية على تحقيق الأداء الأمثل.

أ. CEILING MOUNTED CASSETTE يوفر التكييف المثبت بالسقف ملاءمة ممتازة للاستخدام التجاري، بما في ذلك المقاهي والمخابز ومتاجر الملابس. للحصول على راحة بيئية مثالية، يوصى بتثبيت الوحدة في منتصف السقف.

ب. CEILING CONCEALED DUCT هذا التكييف يتيح التبريد المتزامن لغرف متعددة، مثل المكاتب أو الفنادق. من الأفضل تركيبه في مكان مرتفع على الحائط أو في السقف، بعيداً عن أي عوائق قد تسد فتحة التهوية.

ج. وحدة تكييف تقف على الأرضية (FLOOR STANDING) لضمان تدفق الهواء الأمثل، يجب أن يتم تركيب وحدة أرضية بشكل مثالي في نفس اتجاه النافذة، ويجب أن تظل فتحة التهوية بعيدة عن العوائق. د. WALL MOUNTED UNIT للتركيب المثالي لهذا التكييف، عليك وضعه في وسط الغرفة، بالقرب من السقف، دون أي عوائق تسد فتحة التهوية.

س.

ما الفرق بين المُكيّف لغرفة واحدة وأنظمة المكيف لأماكن متعددة؟

أ.

يشير المُكيّف لغرفة واحدة إلى نظام تكييف الهواء الذي يتكون من خارجية واحدة واحدة مقترنة بوحدة داخلية واحدة. على الصعيد الآخر، يسمح نظام التكييف لأماكن متعددة بتشغيل وحدات داخلية متعددة مع وحدة خارجية واحدة.

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العنوان، قائمة جدول الأحجام
نوع المصدر العنوان الحجم
Catalog
 0224_Egypt SCAC catalog Fin.pdf
المدد : 18,950K

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