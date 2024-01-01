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مُكيّف لغرفة واحدة
نظام المُكيّف لغرفة واحدة هو الخيار الأمثل للمتاجر المختلفة التي تعمل بنظام البيع بالتجزئة. توافق نظام المكيف مع مجموعة كبيرة من الوحدات الداخلية يزيد من الراحة في المكان ويوفر كفاءة للطاقة مثالية وأداءً موثوقًا به.
ما هو نظام المُكيّف لغرفة واحدة؟
الميزات الرئيسية
* يرجى الملاحظة أن مودم WiFi قد يكون ضروريًا، اعتمادًا على موقعك.
المنتجات المطروحة
* يمكن أن تختلف المنتجات المطروحة حسب البلد.
الأسئلة الشائعة
ما هو المُكيف العاكس وكيف يعمل؟
يمكن لمكيف الهواء العاكس ضبط سرعة محرك الضاغط لتنظيم درجة الحرارة. بالمقارنة مع الضاغط ذو السرعة الثابتة، فإن الضاغط المتغير السرعة معروف بكفاءة أعلى في استخدام الطاقة وانخفاض مستوى الضجيج.
ما هي تقنية Fin وما أهميتها؟
تم تصميم تقنية Fin لتعزيز مقاومة التآكل، وحماية ملفات مكثف تكييف الهواء من التآكل والصدأ. تعمل التقنيات التالية على زيادة كفاءة التبريد وإطالة عمر مكيفات الهواء بشكل كبير.
- تقنية Gold Fin: يتم تطبيق الطلاء الذهبي الحصري المضاد للتآكل على زعنفة التبريد الخاصة بالمبادل الحراري. تضمن تقنية Gold Fin أن يكون المبادل الحراري أكثر متانة وأن السطح أكثر مقاومة للتآكل لفترة أطول.
- تقنية Black Fin: يتم تطبيق الطلاء الأسود مع راتنج الإيبوكسي المعززة على الوحدات الخارجية لمكيف الهواء لتوفير حماية قوية من مختلف الظروف الخارجية المسببة للتآكل، مثل التلوث الملحي وتلوث الهواء، بما في ذلك الأبخرة.
هل يتطلب المُكيّف لغرفة واحدة صيانة؟
يتطلب المُكيّف لغرفة واحدة صيانة دورية. يتضمن ذلك تنظيفًا شاملاً للمرشح (الفلتر) كل عام لمساعدة التكييف على العمل بشكل أكثر كفاءة وخفض تكاليف التشغيل. تدعم تقنيات الضاغط المتفوقة من LG الأداء المستقر عبر نطاق واسع من درجات الحرارة.
أين يجب أن أقوم بتركيب الوحدة الداخلية لنظام Single Split؟
يساعد موقع التثبيت المناسب لكل نوع من الوحدات الداخلية على تحقيق الأداء الأمثل.
أ. CEILING MOUNTED CASSETTE يوفر التكييف المثبت بالسقف ملاءمة ممتازة للاستخدام التجاري، بما في ذلك المقاهي والمخابز ومتاجر الملابس. للحصول على راحة بيئية مثالية، يوصى بتثبيت الوحدة في منتصف السقف.
ب. CEILING CONCEALED DUCT هذا التكييف يتيح التبريد المتزامن لغرف متعددة، مثل المكاتب أو الفنادق. من الأفضل تركيبه في مكان مرتفع على الحائط أو في السقف، بعيداً عن أي عوائق قد تسد فتحة التهوية.
ج. وحدة تكييف تقف على الأرضية (FLOOR STANDING) لضمان تدفق الهواء الأمثل، يجب أن يتم تركيب وحدة أرضية بشكل مثالي في نفس اتجاه النافذة، ويجب أن تظل فتحة التهوية بعيدة عن العوائق. د. WALL MOUNTED UNIT للتركيب المثالي لهذا التكييف، عليك وضعه في وسط الغرفة، بالقرب من السقف، دون أي عوائق تسد فتحة التهوية.
ما الفرق بين المُكيّف لغرفة واحدة وأنظمة المكيف لأماكن متعددة؟
يشير المُكيّف لغرفة واحدة إلى نظام تكييف الهواء الذي يتكون من خارجية واحدة واحدة مقترنة بوحدة داخلية واحدة. على الصعيد الآخر، يسمح نظام التكييف لأماكن متعددة بتشغيل وحدات داخلية متعددة مع وحدة خارجية واحدة.
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|نوع المصدر
|العنوان
|الحجم
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Catalog
|0224_Egypt SCAC catalog Fin.pdf
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المدد : 18,950K
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