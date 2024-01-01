يساعد موقع التثبيت المناسب لكل نوع من الوحدات الداخلية على تحقيق الأداء الأمثل.



أ. CEILING MOUNTED CASSETTE يوفر التكييف المثبت بالسقف ملاءمة ممتازة للاستخدام التجاري، بما في ذلك المقاهي والمخابز ومتاجر الملابس. للحصول على راحة بيئية مثالية، يوصى بتثبيت الوحدة في منتصف السقف.



ب. CEILING CONCEALED DUCT هذا التكييف يتيح التبريد المتزامن لغرف متعددة، مثل المكاتب أو الفنادق. من الأفضل تركيبه في مكان مرتفع على الحائط أو في السقف، بعيداً عن أي عوائق قد تسد فتحة التهوية.



ج. وحدة تكييف تقف على الأرضية (FLOOR STANDING) لضمان تدفق الهواء الأمثل، يجب أن يتم تركيب وحدة أرضية بشكل مثالي في نفس اتجاه النافذة، ويجب أن تظل فتحة التهوية بعيدة عن العوائق. د. WALL MOUNTED UNIT للتركيب المثالي لهذا التكييف، عليك وضعه في وسط الغرفة، بالقرب من السقف، دون أي عوائق تسد فتحة التهوية.