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طريقة أكثر فعالية للحفاظ على الفندق الخاص بك ممتعًا

طريقة أكثر فعالية للحفاظ على الفندق الخاص بك ممتعًا

توفير الطاقة

- تدفئة وماء ساخن بالمجان بواسطة تقنية استرداد الحرارة
- منع الطاقة المبددة من خلال التماس الجاف
- مستوى عالٍ من الكفاءة في استهلاك الطاقة بواسطة تقنيات مبتكرة

إدارة ذكية للطاقة

- نظام التحكم المركزي المدمج مع الإدارة الذكية
- متوافق مع نظام إدارة المباني الحالي

الأجواء المريحة

- مستوى محسّن من الراحة في الأماكن الداخلية
- وحدة في الأماكن الداخلية هادئة مثل أجواء المكتبة
- وحدة تحكم فردية سهلة الاستخدام

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ردهة وقاعات استقبال

ردهة وقاعات استقبال

يتيح الحجم الكبير توفير إمداد وفير من الهواء النقي للأماكن الكبيرة ذات الأسقف العالية.

غرفة ضيوف

غرفة ضيوف

استمتع بالاسترخاء في وجود المستوى المنخفض من الضوضاء وتكييف الهواء الممتع.

المنشآت العامة1

المنشآت العامة

مجموعة متنوعة من الوحدات الداخلية تتيح الحلول المخصصة لمساحات مختلفة.

حوض السباحة وغرفة الاستحمام

حوض السباحة وغرفة الاستحمام

تدفئة وماء ساخن بالمجان بفضل تقنية استرداد الحرارة.

حل تحكم مركزي ذكي

حل تحكم مركزي ذكي

تعمل الإدارة الفعّالة للطاقة من خلال وحدة التحكم الذكية من LG على خفض تكاليف التشغيل.

مجموعة من المنتجات لفندقك

MULTI V 5

MULTI V 5

MULTI V S

MULTI V S

وحدات Multi V للأماكن الداخلية

وحدات Multi V للأماكن الداخلية

حل لتوفير الماء الساخن (Hydro Kit)

حل لتوفير الماء الساخن (Hydro Kit)

حلول التهوية (ERV)<br/>

حلول التهوية (ERV)

وحدة التحكم في الهواء (AHU)

وحدة التحكم في الهواء (AHU)

المبرد

المبرد

حلول التحكم

حلول التحكم
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