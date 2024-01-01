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توفير الطاقة
- تدفئة وماء ساخن بالمجان بواسطة تقنية استرداد الحرارة
- منع الطاقة المبددة من خلال التماس الجاف
- مستوى عالٍ من الكفاءة في استهلاك الطاقة بواسطة تقنيات مبتكرة
إدارة ذكية للطاقة
- نظام التحكم المركزي المدمج مع الإدارة الذكية
- متوافق مع نظام إدارة المباني الحالي
مجموعة من المنتجات لفندقك
تعرّف على حلول LG المثالية للأنواع المختلفة من الفنادق
فنادق ومنتجعات لوت العالمية
العلامة التجارية الأرقى للفنادق الحديثة في مينامار.
/ وحدات Multi V والمبرّد للأماكن الداخلية
فندق ريدجز
العلامة التجارية الرائدة الفنادق في أستراليا ونيوزيلندا.
/ وحدات Multi V للأماكن الداخلية
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