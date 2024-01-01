إنه نظام يوفر المياه بدرجة حرارة عالية تصل إلى 80 درجة مئوية من خلال استخدام 70-80% من الطاقة غير المستخدمة مثل مصدر الحرارة المهدرة ومياه الأنهار والمياه الجوفية التي يتم تصريفها من محطات توليد الطاقة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي. إذ يمكنه توفير الطاقة اقتصاديًا لأنه يسحب الطاقة الحرارية ذات درجة الحرارة المنخفضة ويحولها إلى طاقة حرارية ذات درجة حرارة عالية باستخدام كمية صغيرة من الطاقة.