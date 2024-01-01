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مضخة التسخين اللولبية المبرَدة بالماء
تعد مضخة التسخين اللولبية المبرَدة بالماء من إل جي نظامًا اقتصاديًا وعالي الكفاءة يعمل على توفير المياه الساخنة بدرجة حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية باستخدام 70-80% من الطاقة غير المستخدمة.
يمكن استخدامها في مواقع مختلفة
يمكن إنتاج المياه الساخنة في مواقع مختلفة مثل المواقع الصناعية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي. يتم توفير حل متخصص لتوفير تشغيل مستقر وفعال حتى في ظل الظروف القاسية.
مبخر التحميل العالي الكفاءة
من خلال تطبيق نظام توزيع المبرد من النوع الذي يعمل بالجاذبية، يتم توفير تشغيل موثوق، ويتم تحسين كفاءة التبخر عن طريق تحسين ترتيب أنبوب المزيل والمبخر.
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