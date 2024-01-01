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ثلاجة سعة 592 لتر فريزر علوي، تبريد خطي، فضي
*الثلاجات تأتي مع ضمان خمس سنوات، الكباس الانفرترر ضمان عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
*استنادًا لنتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل إنقاص الوزن بنسبة 5% من الملفوف الصيني بوك تشوي على رف حجرة الطعام الطازج لموديل ثلاجة ™LinearCooling. الموديلات المناسبة فقط. قد تختلف النتيجة وفق الاستخدام الفعلي.
*استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي التي تقارن وقت انخفاض درجة حرارة حاوية المياه الموضوعة في السلة العلوية للطرازات التي تتميز بتقنية ™+DoorCooling و™+Non-DoorCooling. الموديلات المناسبة فقط. صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف المنتج الفعلي عما هو موضح بها.
من المفترض أن تقنية وظيفة ™+DoorCooling تتوقف عن العمل عند فتح الباب.
*البكتيريا: المكورات العنقودية الذهبية ، الإشريكية القولونية ، الليستيريا المستوحدة ، الكلبسيلا الرئوية
أكدتها Intertek على جميع العمليات والنتائج، بروتوكول اختبار ISO 27447.
تم حساب عدد البكتيريا قبل وبعد أربع ساعات من التفاعل الذي تم عن طريق حقن المحلول البكتيري 0.2 مل في المرشح المضاد للبكتيريا.
أداء إزالة البكتيريا هو نتيجة الاختبار المختبري حيث تم حساب البكتيريا المحقونة مباشرة في الفلتر. قد تختلف النتائج في ظروف الاستخدام الحقيقية.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
800 x 1840 x 730
-
نوع الضاغط
ضاغط خطي
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
-
اللمسة النهائية (الباب)
فضي بلاتيني
جميع المواصفات
التحكم والشاشة
-
التجميد السريع
نعم
-
شاشة LED خارجية
نعم
الأبعاد والوزن
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
800 x 1840 x 730
-
أبعاد العبوة (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
914 x 1904 x 760
الميزات
-
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
نعم
-
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
نعم
-
مزيل روائح
نعم
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
فضي بلاتيني
-
نوع المقبض
فضي HSolid Noble
الأداء
-
نوع الضاغط
ضاغط خطي
حجيرة الثلاجة
-
سلة الباب_شفافة
نعم
-
الرف_زجاج مقوى
نعم
-
Hygiene Fresh+
نعم
-
صندوق خضراوات
نعم
-
صندوق الخضراوات (منظم توازن الرطوبة)
نعم
-
منطقة 0 طازجة
نعم
-
حامل البيض/سلة البيض
نعم
-
Hygiene Fresh
نعم
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
حجيرة المجمد
-
سلة الباب_شفافة
نعم
-
ضوء الفريزر
نعم
-
الرف_زجاج مقوى
نعم
-
تدفق هواء متعدد
نعم
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