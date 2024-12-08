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غساله فيفاتشي 10 كيلو بموتوردفع مباشر بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
*مختبرة من قبل انترتك في مارس 2019.
دورة القطن بحمولة 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة قطن إل جي التقليدية (FC1450S2W). قد تختلف النتائج اعتماداً على الملابس والبيئة.
*يتوفر الدفع المباشر بتقنية الذكاء الاصطناعي في 3 دورات (القطن، النسيج المختلط، العناية السهلة)
قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.
*مختبرة من قبل انترتك في ديسمبر 2018، بناءً على معيار AATCC. دورة القطن مع خيار "العناية بالتجاعيد" (3 قمصان مختلطة) مقارنة مع دورة القطن دون خيار. قد تختلف النتائج اعتمادا على الملابس والبيئة.
*تتوافر العناية بالتجاعيد كخيار في الدورات الست.
*تقلل دورة العناية بالحساسية 2 من المؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية (BAF) من الحساسية الناتجة عن عث الغبار المنزلي بنسبة %99.9.
قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.
*تم الاختبار بواسطة Intertek في يوليو 2013. تأثير مبيد جراثيم الزائفة الزنجارية من الصلب المقاوم للصدأ مقابل الكمية الأولية في 12 يومًا.
*قد لا تتوفر غسالة ™TWINWash الصغيرة في جميع الدول أو في جميع متاجر التجزئة المحلية.
الأسئلة الشائعة
لماذا الغسيل لديّ مغطى بالغبار والوبر؟
2. افصل ملابسك الملونة عن البيضاء عن الملابس السوداء والملابس التي تفرز النسالة. اغسل أوزان مختلفة من الغسيل لمنع الغبار والوبر غير المرغوب فيه في غسيلك.
[IE] ماذا عليّ أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
2.تحقق مما إذا كان الصنبور مغلقًا أو خرطوم المياه غير متصل
3.تحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه مضغوطًا أو مثنيًا
4.يرجى التحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه متجمدًا بسبب الطقس البارد
.[OE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
2. تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف بالغبار أو أي مواد أخرى
3. تحقق مما إذا كان خرطوم الصرف قد تجمد بسبب الطقس البارد
[dE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
.إذا كان الصمام في مكان توفير مصدر المياه مغلقًا أو كان صمام الصرف الخاص بالصنبور مغلقًا، فلن تعمل ميزات تعقيم أنابيب المياه وتعقيم مخرج المياه. يرجى فتح صمام مصدر المياه أو صمام الصرف.
.كيف أسجل منتجات ThinQ الخاصة بي؟
2. اجعل منتجك قريبًا من جهاز توجيه الإنترنت. إذا كانت المسافة بين المنتج والموجه بعيدة جدًا، فقد تكون قوة الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل المنتج وقتًا طويلاً.
يرجى الرجوع إلى الصفحة ذات الصلة ببلدك للحصول على مزيد من الإرشادات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل منتجك
الملخص
المواصفات الأساسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
10
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 x 850 x 565
-
ezDispense
لا
-
Steam
نعم
-
العناية بتجعّد الملابس
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
جميع المواصفات
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
بلاتنيوم فضي
-
نوع الباب
غطاء زجاجي أسود ملون
السعة
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
10
البرامج
-
اللحف
نعم
-
القطن
نعم
-
غسيل سريع + تجفيف
لا
-
عناية بملابس الأطفال بالبخار
لا
-
العناية اللطيفة
لا
-
تنظيف الحوض
نعم
-
لباس رضيع
لا
-
في الخارج
لا
-
59غسيل فائق السرعة
نعم
-
القطن+
نعم
-
شطف+تنشيف
لا
-
استنزاف + تدور
لا
-
ملابس رياضية (ملابس رياضية)
نعم
-
العناية بالحساسية (الغسالة)
نعم
-
غسيل معقم
لا
-
غسيل بارد
لا
-
سريع 30
لا
-
غسل + تجفيف
لا
-
غسيل الغوامق
لا
-
غسيل هادئ
لا
-
العناية السهلة
نعم
-
عناية بالبقع
لا
-
غسيل آلي
لا
-
مكثفة 60
لا
-
39غسيل فائق السرعة
لا
-
العناية بالألوان
لا
-
غسيل سريع
لا
-
الصوف (غسيل يدوي / صوف)
نعم
-
الملابس الحساسة
نعم
-
العناية بالبشرة
لا
-
سريع 14
نعم
-
Eco 40-60
لا
-
إنتعاش البخار
لا
-
عناية بملابس الأطفال
لا
-
أقمشة مختلطة
نعم
-
49غسيل فائق السرعة
لا
-
إعادة الإنعاش
لا
-
دورة التحميل
نعم
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
3-19 ساعة
-
نوع الشاشة
قرص + شاشة LED تعمل باللمس
-
إشارة قفل الباب
نعم
الميزات
-
النوع
غسالة تحميل أمامي
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
-
إشارة نهاية الدورة
نعم
-
نظام Centum
لا
-
تجفيف مزدوج
لا
-
إضافة قطعة
نعم
-
ezDispense
لا
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
نعم
-
نظام كشف الرغوة
نعم
-
LoadSense
نعم
-
Steam
نعم
-
Steam+
لا
-
إضاءة الحلة
لا
-
قواعد التسوية
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
نعم
-
TurboWash360˚
لا
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
نعم
-
مستشعر الاهتزاز
نعم
-
رافع الحلة
رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
بارد فقط
-
مستوى الماء
تلقائي
-
غسل توربو
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)
660 x 890 x 660
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 x 850 x 565
-
الوزن (كجم)
67.0
-
الوزن يتضمن التغليف (كجم)
71.0
-
عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)
620
-
عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)
1100
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
نعم
-
إضافة قطعة
نعم
-
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
إنهاء التأخير
نعم
-
مستوى المنظف
لا
-
إضاءة الحلة
لا
-
الغسل الأولي
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
نعم
-
الشطف + العصر
لا
-
شطف+
نعم
-
مستوى مليّن الملابس
لا
-
عصر
1400/1200/1000/800/400/بدون عصر
-
Steam
لا
-
درجة الحرارة
بارد/20/30/40/60/95 مئوية
-
تنظيف الحوض
لا
-
TurboWash
لا
-
غسل
لا
-
العناية بتجعّد الملابس
لا
-
تنظيف فوهة ezDispense
لا
-
ColdWash
لا
الرمز الشريطي
-
الرمز الشريطي
6222048405959
تكنولوجيا ذكية
-
تشخيص ذكي
نعم
-
تنزيل الدورة
نعم
-
مراقبة الطاقة
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
-
وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض
نعم
-
الاقتران الذكي
نعم
الخيارات/الملحقات
-
متوافق مع LG TWINWash
لا
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