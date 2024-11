In quale angolo della casa è bene allenarsi? Chi pianifica degli allenamenti in casa senza particolari attrezzi può farlo ovunque, dalla camera da letto alla cucina, per arrivare al balcone, a patto di avere spazio a sufficienza per muoversi senza urtare nulla, meglio ancora se lontani da oggetti particolarmente fragili (come vasi, soprammobili in vetro, bottiglie, ...).

Chi invece per il proprio allenamento in casa ha bisogno di qualche attrezzo – dalla panca ai manubri – farebbe bene a scegliere un angolo della casa sgombro e creare una piccola home gym, per non creare disordine e avere sempre tutti gli attrezzi a portata di mano.