Gli schermi portatili e i monitor da viaggio sono dei gadget molto utili per viaggiare, specialmente quando hai bisogno di distrarti durante un lungo volo, un viaggio in treno o un’interminabile attesa in aeroporto. Gli schermi portatili sono incredibilmente versatili e possono essere utilizzati per diverse attività durante un viaggio: dall’intrattenimento, come giocare o guardare film e serie TV, al lavoro da remoto.

Lo schermo portatile LG StanbyME Go è il compagno di viaggio ideale. Questo display touch da 27 pollici, custodito in una valigetta, è estremamente facile da trasportare e riporre e quindi ideale per l’intrattenimento in viaggio. Grazie al suo design a valigetta non dovrai preoccuparti di rovinare lo schermo. StanbyME Go è stato infatti sottoposto a rigorosi test militari, che ne attestano la resistenza: è in grado di resistere ad alcuni shock meccanici senza rovinarsi.

Grazie a Dolby Vision e Dolby Atmos vivrai un’esperienza cinematografica immersiva anche in viaggio e trasformerai ogni luogo nel tuo cinema personale. Inoltre, con una batteria integrata che garantisce fino a 3 ore di autonomia, LG StanbyME Go ti permetterà di vedere un film e giocare senza alcuna interruzione, ovunque ti porti la tua avventura. LG StanbyME Go è un gadget da viaggio ideale anche perché controlla automaticamente la luminosità, adattandosi alla perfezione agli ambienti interni ed esterni. Non importa se lo utilizzi all’aperto o la sera per rilassarti dopo una giornata di esplorazione in città, diventerà il tuo compagno di intrattenimeto ideale.