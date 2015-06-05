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【製品リリース】55インチの有機ELテレビ『LG OLED TV（エルジー・オーレッド・テレビ）』「55EC9310」を本日6月5日より発売

PRESS_RELEASE 06/05/2015
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　LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役社長：慶 甲秀（キョン・ガプス）　本社：東京都中央区）は、本年3月25日に発表した、日本市場において初となる曲面ディスプレイを搭載した有機ELテレビ『LG OLED TV（エルジー・オーレッド・テレビ）』の55インチモデルである「55EC9310」を、本日6月5日（金）より全国で発売を開始します。

　今回の発売開始により、有機ELテレビでは、先月5月8日より先行して発売を開始した「55EG9600」に次ぐ、2機種目のモデルとなります。ラインアップの拡充により、お客様の有機ELテレビの選択肢が広がることになります。

※「OLED」（Organic Light Emitting Diode）とは、有機エレクトロルミネッセンス（有機EL、Organic Electro-Luminescence）と同義です

 

55EC9310

 

＜価格と発売日＞

 

シリーズ品番画面サイズ（インチ）価格（※予想実売価格は税別）発売日
EC931055EC931055

オープン価格
（予想実売価格398,800円前後）

2015年6月5日

 

 

＜主な仕様＞

 

 55EC9310
画面サイズ55V
パネル方式OLED
画素数（水平×垂直）1920×1080
視野角±178°
外形寸法：（cm）スタンド含む122.5×75.4×20.3
スタンド含まず122.5×71.5×8.1
本体質量：（kg）スタンド含む15.8
スタンド含まず14.7
消費電力消費電力[待機時]：W320[0.3]
年間消費電力[待機時]:kWh/年179
省エネ基準達成率:%159
3D機能3D対応CINEMA3D
3Dデプスコントロール
2D→3D変換
デュアルプレイ※1
USBハードディスク録画
裏録画/くりかえし録画
Multi HDD
チューナー地上デジタル（CATVパススルー）2
BS・110度CSデジタル2
高画質機能画質エンジントリプルXDエンジン
シネマモード（エキスパート画質調整）
リアルシネマ24P
デジタルノイズリダクション
高音質機能サラウンド回路ウルトラサラウンド
音声多重
自動音量調節
実用最大出力（JEITA）:W40W（10W+10W+10W+10W）
スピーカースピーカー2個+ツィーター2個
便利機能ブラウザー機能※2
ハイブリッドキャスト機能※3
Miracast™
MHL（モバイル・ハイデフニション・リンク）
省電力対応○（Smart Energy Saving Plus）
オンタイマー/オフタイマー
首振りスイーベル機能-
操作ガイド（電子取説）
入出力端子HDMI™入力端子4
HDMI・ARC
コンポーネント/ビデオ入力端子（背面）1
ヘッドフォン出力端子1
光デジタル音声出力端子（背面）1
USB端子（背面/側面）3（USB2.0対応）
LAN端子（背面）1
Wi-Fi内蔵
Wi-Fi Direct
主な付属品取扱説明書、マジックリモコン（AN-MR500）、標準リモコン、3Dメガネ（ベーシックタイプ×2個）、B-CASカード、店頭防止用部品

 

※1:デュアルプレイをお楽しみいただくには、別売りの専用メガネ（AG-F400DP）が必要です。
※2：ダウンロードコンテンツには対応しておりません。
※3：NHKによるハイブリッドキャストの当初サービスに対応しています。今後ハイブリッドキャストの仕様追加や変更によっては、対応できない場合もあります。 

※本仕様は予告なく変更される場合があります
※HDMIとHDMI High-Definition Multimedia Interface用語は、米国およびその他の国々におけるHDMI Licensing, 　LLCの登録商標または商標です
※その他、本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

 

>> LG OLED TV スペシャルサイト

 

※ LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、2008年6月より「LG電子ジャパン株式会社」から
「LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社(英文表記：LG Electronics Japan Inc.)」に法人名を変更しています。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名：LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
本社：〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
URL：http://www.lg.com/jp
設立：1981年1月
代表者：代表取締役社長　慶 甲秀（キョン・ガプス）
事業内容：LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は3事業の営業を展開
 ＜ホーム・エンターテインメント＞テレビ、AV機器、モニター、クラウドモニター、広告・商業用パブリックディスプレイ、サイネージディスプレイ等
 ＜モバイル・コミュニケーション＞　スマートフォン含む携帯電話、タブレット端末、モバイルアクセサリー等
 ＜ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション＞　ロボット掃除機、寝具用掃除機、太陽光発電モジュール等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリーダーおよびイノベーターとして、世界119の事業拠点に約82,000人の従業員を擁しています。2014年の世界市場の売上は559億ドルで、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ビークル・コンポーネンツ」の4事業からなり、テレビ、携帯端末、エアコン、洗濯機、冷蔵庫を製造する世界有数の総合家電メーカーです。また、LGエレクトロニクスは、「2014エネルギースター・アワード」において「パートナー・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞しています。詳しくは、www.LG.comをご覧ください。

 

報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社
広報担当：金　東建（キム・ドンゴン）／竜野
Email: pr.jp@lge.com
TEL: 03-5299-4644（直通）　FAX: 03-5299-4699

 

 

 

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