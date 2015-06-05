【製品リリース】55インチの有機ELテレビ『LG OLED TV（エルジー・オーレッド・テレビ）』「55EC9310」を本日6月5日より発売

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役社長：慶 甲秀（キョン・ガプス） 本社：東京都中央区）は、本年3月25日に発表した、日本市場において初となる曲面ディスプレイを搭載した有機ELテレビ『LG OLED TV（エルジー・オーレッド・テレビ）』の55インチモデルである「55EC9310」を、本日6月5日（金）より全国で発売を開始します。

今回の発売開始により、有機ELテレビでは、先月5月8日より先行して発売を開始した「55EG9600」に次ぐ、2機種目のモデルとなります。ラインアップの拡充により、お客様の有機ELテレビの選択肢が広がることになります。

※「OLED」（Organic Light Emitting Diode）とは、有機エレクトロルミネッセンス（有機EL、Organic Electro-Luminescence）と同義です

55EC9310

＜価格と発売日＞

シリーズ 品番 画面サイズ（インチ） 価格（※予想実売価格は税別） 発売日 EC9310 55EC9310 55 オープン価格

（予想実売価格398,800円前後） 2015年6月5日

＜主な仕様＞

55EC9310 画面サイズ 型 55V パネル 方式 OLED 画素数（水平×垂直） 1920×1080 視野角 ±178° 外形寸法：（cm） スタンド含む 122.5×75.4×20.3 スタンド含まず 122.5×71.5×8.1 本体質量：（kg） スタンド含む 15.8 スタンド含まず 14.7 消費電力 消費電力[待機時]：W 320[0.3] 年間消費電力[待機時]:kWh/年 179 省エネ基準達成率:% 159 3D機能 3D対応 CINEMA3D 3Dデプスコントロール ○ 2D→3D変換 ○ デュアルプレイ ○※1 USBハードディスク録画 ○ 裏録画/くりかえし録画 ○ Multi HDD ○ チューナー 地上デジタル（CATVパススルー） 2 BS・110度CSデジタル 2 高画質機能 画質エンジン トリプルXDエンジン シネマモード（エキスパート画質調整） ○ リアルシネマ24P ○ デジタルノイズリダクション ○ 高音質機能 サラウンド回路 ウルトラサラウンド 音声多重 ○ 自動音量調節 ○ 実用最大出力（JEITA）:W 40W（10W+10W+10W+10W） スピーカー スピーカー2個+ツィーター2個 便利機能 ブラウザー機能 ○※2 ハイブリッドキャスト機能 ○※3 Miracast™ ○ MHL（モバイル・ハイデフニション・リンク） ○ 省電力対応 ○（Smart Energy Saving Plus） オンタイマー/オフタイマー ○ 首振りスイーベル機能 - 操作ガイド（電子取説） ○ 入出力端子 HDMI™入力端子 4 HDMI・ARC ○ コンポーネント/ビデオ入力端子（背面） 1 ヘッドフォン出力端子 1 光デジタル音声出力端子（背面） 1 USB端子（背面/側面） 3（USB2.0対応） LAN端子（背面） 1 Wi-Fi内蔵 ○ Wi-Fi Direct ○ 主な付属品 取扱説明書、マジックリモコン（AN-MR500）、標準リモコン、3Dメガネ（ベーシックタイプ×2個）、B-CASカード、店頭防止用部品

※1:デュアルプレイをお楽しみいただくには、別売りの専用メガネ（AG-F400DP）が必要です。

※2：ダウンロードコンテンツには対応しておりません。

※3：NHKによるハイブリッドキャストの当初サービスに対応しています。今後ハイブリッドキャストの仕様追加や変更によっては、対応できない場合もあります。

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※HDMIとHDMI High-Definition Multimedia Interface用語は、米国およびその他の国々におけるHDMI Licensing, LLCの登録商標または商標です

※その他、本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

>> LG OLED TV スペシャルサイト

※ LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、2008年6月より「LG電子ジャパン株式会社」から

「LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社(英文表記：LG Electronics Japan Inc.)」に法人名を変更しています。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： http://www.lg.com/jp 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役社長 慶 甲秀（キョン・ガプス） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は3事業の営業を展開 ＜ホーム・エンターテインメント＞テレビ、AV機器、モニター、クラウドモニター、広告・商業用パブリックディスプレイ、サイネージディスプレイ等 ＜モバイル・コミュニケーション＞ スマートフォン含む携帯電話、タブレット端末、モバイルアクセサリー等 ＜ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション＞ ロボット掃除機、寝具用掃除機、太陽光発電モジュール等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリーダーおよびイノベーターとして、世界119の事業拠点に約82,000人の従業員を擁しています。2014年の世界市場の売上は559億ドルで、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ビークル・コンポーネンツ」の4事業からなり、テレビ、携帯端末、エアコン、洗濯機、冷蔵庫を製造する世界有数の総合家電メーカーです。また、LGエレクトロニクスは、「2014エネルギースター・アワード」において「パートナー・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞しています。詳しくは、www.LG.comをご覧ください。

報道関係者様のお問い合せ先

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

広報担当：金 東建（キム・ドンゴン）／竜野

Email: pr.jp@lge.com

TEL: 03-5299-4644（直通） FAX: 03-5299-4699