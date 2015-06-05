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【製品リリース】55インチの有機ELテレビ『LG OLED TV（エルジー・オーレッド・テレビ）』「55EC9310」を本日6月5日より発売
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役社長：慶 甲秀（キョン・ガプス） 本社：東京都中央区）は、本年3月25日に発表した、日本市場において初となる曲面ディスプレイを搭載した有機ELテレビ『LG OLED TV（エルジー・オーレッド・テレビ）』の55インチモデルである「55EC9310」を、本日6月5日（金）より全国で発売を開始します。
今回の発売開始により、有機ELテレビでは、先月5月8日より先行して発売を開始した「55EG9600」に次ぐ、2機種目のモデルとなります。ラインアップの拡充により、お客様の有機ELテレビの選択肢が広がることになります。
※「OLED」（Organic Light Emitting Diode）とは、有機エレクトロルミネッセンス（有機EL、Organic Electro-Luminescence）と同義です
55EC9310
＜価格と発売日＞
|シリーズ
|品番
|画面サイズ（インチ）
|価格（※予想実売価格は税別）
|発売日
|EC9310
|55EC9310
|55
オープン価格
|2015年6月5日
＜主な仕様＞
|55EC9310
|画面サイズ
|型
|55V
|パネル
|方式
|OLED
|画素数（水平×垂直）
|1920×1080
|視野角
|±178°
|外形寸法：（cm）
|スタンド含む
|122.5×75.4×20.3
|スタンド含まず
|122.5×71.5×8.1
|本体質量：（kg）
|スタンド含む
|15.8
|スタンド含まず
|14.7
|消費電力
|消費電力[待機時]：W
|320[0.3]
|年間消費電力[待機時]:kWh/年
|179
|省エネ基準達成率:%
|159
|3D機能
|3D対応
|CINEMA3D
|3Dデプスコントロール
|○
|2D→3D変換
|○
|デュアルプレイ
|○※1
|USBハードディスク録画
|○
|裏録画/くりかえし録画
|○
|Multi HDD
|○
|チューナー
|地上デジタル（CATVパススルー）
|2
|BS・110度CSデジタル
|2
|高画質機能
|画質エンジン
|トリプルXDエンジン
|シネマモード（エキスパート画質調整）
|○
|リアルシネマ24P
|○
|デジタルノイズリダクション
|○
|高音質機能
|サラウンド回路
|ウルトラサラウンド
|音声多重
|○
|自動音量調節
|○
|実用最大出力（JEITA）:W
|40W（10W+10W+10W+10W）
|スピーカー
|スピーカー2個+ツィーター2個
|便利機能
|ブラウザー機能
|○※2
|ハイブリッドキャスト機能
|○※3
|Miracast™
|○
|MHL（モバイル・ハイデフニション・リンク）
|○
|省電力対応
|○（Smart Energy Saving Plus）
|オンタイマー/オフタイマー
|○
|首振りスイーベル機能
|-
|操作ガイド（電子取説）
|○
|入出力端子
|HDMI™入力端子
|4
|HDMI・ARC
|○
|コンポーネント/ビデオ入力端子（背面）
|1
|ヘッドフォン出力端子
|1
|光デジタル音声出力端子（背面）
|1
|USB端子（背面/側面）
|3（USB2.0対応）
|LAN端子（背面）
|1
|Wi-Fi内蔵
|○
|Wi-Fi Direct
|○
|主な付属品
|取扱説明書、マジックリモコン（AN-MR500）、標準リモコン、3Dメガネ（ベーシックタイプ×2個）、B-CASカード、店頭防止用部品
※1:デュアルプレイをお楽しみいただくには、別売りの専用メガネ（AG-F400DP）が必要です。
※2：ダウンロードコンテンツには対応しておりません。
※3：NHKによるハイブリッドキャストの当初サービスに対応しています。今後ハイブリッドキャストの仕様追加や変更によっては、対応できない場合もあります。
※本仕様は予告なく変更される場合があります
※HDMIとHDMI High-Definition Multimedia Interface用語は、米国およびその他の国々におけるHDMI Licensing, LLCの登録商標または商標です
※その他、本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です
※ LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、2008年6月より「LG電子ジャパン株式会社」から
「LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社(英文表記：LG Electronics Japan Inc.)」に法人名を変更しています。
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|http://www.lg.com/jp
|設立：
|1981年1月
|代表者：
|代表取締役社長 慶 甲秀（キョン・ガプス）
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は3事業の営業を展開
|＜ホーム・エンターテインメント＞テレビ、AV機器、モニター、クラウドモニター、広告・商業用パブリックディスプレイ、サイネージディスプレイ等
|＜モバイル・コミュニケーション＞ スマートフォン含む携帯電話、タブレット端末、モバイルアクセサリー等
|＜ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション＞ ロボット掃除機、寝具用掃除機、太陽光発電モジュール等
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリーダーおよびイノベーターとして、世界119の事業拠点に約82,000人の従業員を擁しています。2014年の世界市場の売上は559億ドルで、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ビークル・コンポーネンツ」の4事業からなり、テレビ、携帯端末、エアコン、洗濯機、冷蔵庫を製造する世界有数の総合家電メーカーです。また、LGエレクトロニクスは、「2014エネルギースター・アワード」において「パートナー・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞しています。詳しくは、www.LG.comをご覧ください。
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社
広報担当：金 東建（キム・ドンゴン）／竜野
Email: pr.jp@lge.com
TEL: 03-5299-4644（直通） FAX: 03-5299-4699
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https://www.lg.com/content/lge/jp/ja/about-lg/press-and-media/20150605-lg-oled-ec9310.html isCopied
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