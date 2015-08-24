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【プレスリリース】定額制音楽配信サービス「ひかりＴＶミュージック」に対応
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役社長：慶 甲秀（キョン・ガプス） 本社：東京都中央区）は、日本国内で販売する有機ELテレビおよび4K液晶テレビにおいて、株式会社NTTぷらら（代表取締役社長：板東 浩二 本社：東京都豊島区）が提供する、スマートTVサービス「ひかりＴＶ」の、250万曲以上の楽曲を好きなときに聴き放題で楽しめる定額制※1音楽配信サービス「ひかりＴＶミュージック」に対応します。
同サービスは、2015年8月26日（水）の開始となり、LGエレクトロニクス・ジャパンではサービス開始より対応します。「ひかりＴＶミュージック」サービスに対応するテレビは、有機ELテレビ「EG9600」シリーズと4K液晶テレビ「UF9500」「UF8500」「UF7710」「UF6900」シリーズです。対象のテレビでは、アーティスト特集やテーマ特集、年代別などの多彩なプレイリストやお客さまの嗜好を学習して連続再生するオートミックス機能などで、音楽をより一層楽しめます。
また本サービスは、お手持ちのスマートフォン※2に専用アプリをダウンロード※3することで、追加料金不要で外出先でもお楽しみいただけます。さらに、スマートフォンとテレビ間でプレイリストの共有もできます。
- ※1 月額980円（税込）でご利用いただけます
Apple決済またはGoogle walletをご利用の場合は利用料金が異なりますので、各アプリケーションストアにてご確認ください
- ※2 対応のスマートフォンについては、>> ひかりＴＶミュージックホームページをご確認ください
- ※3 ダウンロードの方法については、>> ひかりＴＶミュージックホームページをご覧ください
【対象シリーズ】
- ●有機ELテレビ
- ・EG9600シリーズ（>> 65EG9600 / >> 55EG9600）
- ●4K液晶テレビ
- ・UF9500シリーズ（>> 65UF9500 / >> 55UF9500）
- ・UF8500シリーズ（>> 60UF8500 / >> 55UF8500 / >> 49UF8500）
- ・UF7710シリーズ（>> 55UF7710 / >> 49UF7710 / >> 43UF7710）
- ・UF6900シリーズ（>> 49UF6900 / >> 43UF6900）
※LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、2008年6月より「LG電子ジャパン株式会社」から
「LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（英文表記：LG Electronics Japan Inc.）」に法人名を変更しています。
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|http://www.lg.com/jp
|設立：
|1981年1月
|代表者：
|代表取締役社長 慶 甲秀（キョン・ガプス）
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は3事業の営業を展開
＜ホーム・エンターテインメント＞テレビ、AV機器、モニター、クラウドモニター、広告・商業用パブリックディスプレイ、サイネージディスプレイ等
＜モバイル・コミュニケーション＞ スマートフォン含む携帯電話、タブレット端末、モバイルアクセサリー等
＜ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション＞ ロボット掃除機、寝具用掃除機、太陽光発電モジュール等
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリーダーおよびイノベーターとして、世界128の事業拠点に約83,000人の従業員を擁しています。2014年の世界市場の売上は559億ドルで、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ビークル・コンポーネンツ」の4事業からなり、テレビ、携帯端末、エアコン、洗濯機、冷蔵庫を製造する世界有数の総合家電メーカーです。また、LGエレクトロニクスは、「2014エネルギースター・アワード」において「パートナー・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞しています。詳しくは、www.LG.comをご覧ください。
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社
広報担当：金 東建（キム・ドンゴン）／竜野
Email: pr.jp@lge.com
TEL: 03-5299-4644（直通） FAX: 03-5299-4699
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