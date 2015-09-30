【お知らせ／グローバルニュース】LGエレクトロニクス、Google™ との3度目の共同開発による新しいNexusシリーズ「Nexus 5X」を発表

LG Electronics Inc. （本社：韓国 www.lge.com 以下、LGエレクトロニクス）および Google Inc.（本社：米国 www.google.com 以下、Google™ ）は、3度目の共同開発となる Nexus シリーズ「Nexus 5X」を発表しました。「Nexus 5X」は Google の最新 OS「Android™ 6.0, Marshmallow（マシュマロ）」を搭載しており、優れたパフォーマンス、優れた高画質、そして強化されたセキュリティを実現しています。この「Nexus 5X」は、これまでに培ってきた Google と LG のノウハウをひとつの端末に込めた先進的なスマートフォンです。

「Nexus 5X」は、本日より米国、カナダ、英国、アイルランド、韓国、そして日本において、Google ストア（store.google.com）でのプレオーダーを開始し、来月の後半より順次配送を予定しています。また、10月19日からは、およそ40ヶ国の市場が追加され、第4四半期内には Google ストアまたは各地域の小売店にて販売を開始する計画です。なお、価格および販売概要については、数週間以内に各地域にて個別に告知される予定です。

詳細はこちらをご覧ください（英文）：

>> http://www.lgnewsroom.com/2015/09/nexus-5x-lg-and-google-collaborate-on-the-most-advanced-nexus-phone-to-date/

「Nexus 5X」

＜主な特長＞

1.パワフルで速やかなパフォーマンス

「Nexus 5X」は、優れた反応速度で、屋外での視認性と鮮明な画像を可能にする最新の「In-Cell Touch」技術を採用した5.2インチ423ppi フルHD IPS ディスプレイを搭載しています。また、クアルコム社の Snapdragon™ 808プロセッサー採用により、マルチタスクもスムーズで滑らかに実行します。さらに、高速な USB Type-C ポートの採用により、たった10分の充電で、およそ4時間バッテリーが持続します。

2.どんな状況下でも優れた高画質

「Nexus 5X」は、背面のメインカメラは12.3MP、フロントのインカメラは 5MP を搭載し、これまでの Nexus シリーズにくらべ、カメラ機能を進化させました。メインカメラには1.55µm、そしてディスプレイ上部には1.4µm のセンサーで、これまで以上に多くの光を取り込めるため、薄暗い環境でも細部まで鮮やかな写真を撮ることができます。さらに、4K およびスローモーションビデオを撮影することも可能で、Nexus シリーズ史上最も先進的なマルチメディア対応のスマートフォンです。

3.指先で触れるだけでセキュリティ強化

「Nexus 5X」は、これまで以上に安全で使いやすい指紋センサー「Nexus Imprint」を搭載しています。自然に指が触れる本体の裏側に位置する指紋センサーは、たった1度触れるだけで「Nexus 5X」の電源を入れ、ロックを解除するため、すぐに使用することが可能です。

＜主な製品仕様＞

■チップセット 1.8 GHz クアルコム Snapdragon™ 808 ■OS Android™ 6.0, Marshmallow（マシュマロ） ■ディスプレイ 5.2インチ フル HD IPS (1920 × 1080 / 423ppi) ■メモリ 2GB LPDDR3 RAM / 16 or 32GB eMMC ROM ■カメラ メインカメラ) Up to 12.3MP with F2.0 Aperture インカメラ ) 5MP with F2.0 Aperture ■バッテリー 2,700mAh (内蔵型) ■サイズ 147 × 72.6 × 7.9mm ■重量 136g ■ネットワーク LTE-A Cat 6 ■コネクティビティ Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth® 4.2 / NFC / Type-C USB ■カラー Carbon / Quartz / Ice ■その他 4K ビデオ / Dual Flash / IR Laser Auto-Focus / 指紋センサー

※ Google, Android, Google Play, Nexus およびその他のマークは、Google Inc. の商標です

※ 本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

※LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、2008年6月より「LG電子ジャパン株式会社」から

「LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（英文表記：LG Electronics Japan Inc.）」に法人名を変更しています。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリーダーおよびイノベーターとして、世界128の事業拠点に約83,000人の従業員を擁しています。2014年の世界市場の売上は559億ドルで、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ビークル・コンポーネンツ」の4事業からなり、テレビ、携帯端末、エアコン、洗濯機、冷蔵庫を製造する世界有数の総合家電メーカーです。また、LGエレクトロニクスは、「2014エネルギースター・アワード」において「パートナー・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞しています。詳しくは、www.LG.com をご覧ください。

■LGエレクトロニクス モバイル・コミュニケーションズ事業本部について

LGエレクトロニクスのモバイル・コミュニケーションズ事業本部は、画期的な技術と革新的なデザインでモバイルとウエアラブル業界のグローバルリーダーおよびトレンドセッターです。ディスプレイ、バッテリー、光学式カメラとLTE技術の分野で競争力の高いコア技術で開発をすることにより、世界中の人々の広範囲にわたるライフスタイルにもフィットする携帯電話やウエアラブル製品を作っています。洗練されたデザインと直感的なUXなど、独自機能を融合することによりユーザーエクスペリエンスの向上につなげています。また、広範囲にわたるスマートフォン、タブレットやウエアラブルなど、家と携帯電子製品間との相互連結を最大化し、収束とモノのインターネット（IoT）の時代に消費者を導いていくことを約束していきます。

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