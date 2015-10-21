【お知らせ／グローバルニュース】LGエレクトロニクス、GMとの戦略的パートナーシップにより、次世代の電気自動車「シボレー Bolt（ボルト） EV」の共同開発を発表

LG Electronics Inc. （本社：韓国 www.lge.com 以下、LGエレクトロニクス）は、ゼネラルモーターズ（本社：米国 www.gm.com 以下、GM）と、航続距離200マイル（約322km）以上の走行を可能とする次世代の電気自動車「シボレー Bolt（ボルト） EV」の開発パートナーとして、自動車開発を進めることを発表しました。

長距離運転を可能とする初の電気自動車（以下、EV）を、手頃な価格帯で消費者に提供するためのEV開発には、GMの立証された電気モーター設計、バッテリー制御、及びシステム検証や車体システムインテグレーションにおける実績と、新たにインフォテインメント分野、バッテリーシステム、及びコンポーネント開発の専門知識・技術を組み合わせる前例のないサプライヤー提携を必要としました。

LGエレクトロニクスとGMは、共同計画と研究に基づき、「シボレー Bolt（ボルト） EV」の実現に向け開発を進め、今年1月に開催された北米国際自動車ショーにおいて「シボレー Bolt（ボルト） EV」のコンセプトを発表しました。そして、2月には、2016年後半より、米国ミシガン州オリオンにあるGMの工場で「シボレー Bolt（ボルト） EV」を生産開始することを決定しています。



「シボレー Bolt（ボルト） EV」

LGエレクトロニクスが供給する部品およびシステムには以下が含まれます。

・電気モーター（GMの設計に基づいて開発）

・パワーインバーターモジュール（駆動装置向けにDC電力をACに変換）

・オンボードチャージャー

・電気エアコンコンプレッサー

・バッテリーセル、バッテリーパック

・高性能配電モジュール（バッテリー電源をさまざまな部品へ分配）

・バッテリーヒーター

・アクセサリーパワーモジュール（アクセサリーに供給される低圧電力を維持）

・充電通信モジュール（車両とDC充電ステーション間の通信を管理）

・計器盤

・インフォテインメントシステム

■詳しくは、LGエレクトロニクスのグローバルリリースをご覧ください（英語）：

>> http://www.lgnewsroom.com/2015/10/chevrolet-bolt-ev-to-be-developed-through-strategic-partnership-between-gm-and-lg/

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

※LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、2008年6月より「LG電子ジャパン株式会社」から

「LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（英文表記：LG Electronics Japan Inc.）」に法人名を変更しています。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリーダーおよびイノベーターとして、世界128の事業拠点に約83,000人の従業員を擁しています。2014年の世界市場の売上は559億ドルで、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ビークル・コンポーネンツ」の4事業からなり、テレビ、携帯端末、エアコン、洗濯機、冷蔵庫を製造する世界有数の総合家電メーカーです。また、LGエレクトロニクスは、「2014エネルギースター・アワード」において「パートナー・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞しています。詳しくは、www.LG.comをご覧ください。

■ビークル・コンポーネンツ事業本部について

LGエレクトロニクスのビークル・コンポーネンツ事業本部は、2013年7月に新たに設立し、自動車部品分野の開発に注力してきました。現在、エレクトロニクス分野において培ってきた映像技術や統合的設計技術などを生かし、世界の主要グローバル自動車メーカーとの様々な共同開発プロジェクトを推進しています。

メディアコンタクト



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