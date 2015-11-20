【プレスリリース】55インチの有機ELテレビ『LG OLED TV（エルジー・オーレッド・テレビ）』「55EG9100」を11月26日（木）より順次発売開始

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役社長：慶 甲秀（キョン・ガプス） 本社：東京都中央区）は、有機ELテレビ『LG OLED TV（エルジー・オーレッド・テレビ）』の新ラインアップとして、55インチの有機ELテレビ「55EG9100」を、2015年11月26日（木）より全国で順次発売を開始します。

有機ELテレビとは、バックライトを使用せず、自発光する有機EL素材を使用したディスプレイを搭載したテレビで、ブラウン管、液晶に続く次世代のテレビとして期待されているものです。

LGの有機ELテレビ『LG OLED TV（エルジー・オーレッド・テレビ）』の特長は、「無色無光による、濃厚な“黒”の再現」、「WRGB方式による、リアリティに満ちた色彩表現」、「圧倒的な映像応答速度」、「曲面ディスプレイ」で、既に発売している「EG9600」シリーズと、「EC9310」モデルもご好評をいただいております。

「55EG9100」の登場により有機ELテレビのラインアップがさらに増え、よりお客さまのニーズに合わせてお選びいただけるようになります。当社は、今後も次世代のテレビといわれる有機ELテレビの普及に向け、推進していきます。

なお、『LG OLED TV』の詳細は、下記のスペシャルサイトをご覧ください。

■LG OLED TV Special Site：>> http://www.lg.com/jp/oled_tv/brand.html

※「OLED」（Organic Light Emitting Diode）とは、有機エレクトロルミネッセンス（有機EL、Organic Electro-Luminescence）と同義です

55EG9100

＜価格と発売日＞

モデルシリーズ 品番 画面サイズ

（インチ） 価格（※予想実売価格は税別） 発売日 EG9100 55EG9100 55 オープン価格

（予想実売価格348,000円前後） 2015年11月26日（木）より順次

＜主な仕様＞

55EG9100 画面サイズ 型 55V パネル 方式 OLED 画素数(水平×垂直) 1920×1080 視野角 ±178° 外形寸法 : (cm) スタンド含む 122.5×76.0×20.8 スタンド含まず 122.5×71.9×8.8 本体質量 : (kg) スタンド含む 15 スタンド含まず 12.8 消費電力 消費電力[待機時] : W 320[0.3] 年間消費電力量 : kWh/年 122 省エネ基準達成率 : % 234 3D機能 3D対応 CINEMA 3D 3Dデプスコントロール ○ 2D→3D変換 ○ デュアルプレイ ○※別売り専用メガネ（AG-F400DP）必要 録画機能 USBハードディスク録画 ○ 裏録画/くりかえし録画 ○ Multi HDD ○ チューナー 地上デジタル

(CATVパススルー) 2 BS・110度CSデジタル 2 高画質機能 画質エンジン トリプルXDエンジン シネマモード

(エキスパート画質調整) ○ リアルシネマ24P ○ デジタルノイズリダクション ○ 高音質機能 サラウンド回路 ウルトラサラウンド 音声多重 ○ 自動音量調節 ○ 実用最大出力(JEITA) : W 20W(10W+10W) スピーカー(個) スピーカー : 2 便利機能 ブラウザー機能 ○ ハイブリッドキャスト対応 ○ Miracast™ ○ 省電力対応 ○(Smart Energy Saving Plus) オンタイマー/オフタイマー ○ 操作ガイド(電子取説) ○ 入出力端子 HDMI™入力端子(背面/側面) 3 HDMI-ARC ○ コンポーネント/ビデオ入力端子(背面) 1 光デジタル音声出力端子(背面) 1 USB端子(背面/側面) 3(USB2.0対応) LAN端子(背面) 1 Wi-Fi Wi-Fi内蔵 ○ Wi-Fi Direct ○ 主な付属品 取扱説明書、マジックリモコン(AN-MR550)、標準リモコン、3Dメガネ(ベーシックタイプ×2個)、B-CASカード、転倒防止用部品

*1 ダウンロードコンテンツには対応していません

*2 NHKによるハイブリッドキャストの当初サービスに対応しています。今後ハイブリッドキャストの仕様追加や変更によっては、対応できない場合もあります

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※HDMIとHDMI High-Definition Multimedia Interface用語は、米国およびその他の国々におけるHDMI Licensing, LLCの登録商標または商標です

※その他、本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

>> 55EG9100 製品ページ

※LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、2008年6月より「LG電子ジャパン株式会社」から

「LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（英文表記：LG Electronics Japan Inc.）」に法人名を変更しています。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： http://www.lg.com/jp 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役社長 慶 甲秀（キョン・ガプス） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は3事業の営業を展開

＜ホーム・エンターテインメント＞テレビ、AV機器、モニター、クラウドモニター、広告・商業用パブリックディスプレイ、サイネージディスプレイ等

＜モバイル・コミュニケーション＞ スマートフォン含む携帯電話、タブレット端末、モバイルアクセサリー等

＜ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション＞ ロボット掃除機、寝具用掃除機、太陽光発電モジュール等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリーダーおよびイノベーターとして、世界128の事業拠点に約83,000人の従業員を擁しています。2014年の世界市場の売上は559億ドルで、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ビークル・コンポーネンツ」の4事業からなり、テレビ、携帯端末、エアコン、洗濯機、冷蔵庫を製造する世界有数の総合家電メーカーです。また、LGエレクトロニクスは、「2014エネルギースター・アワード」において「パートナー・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞しています。詳しくは、www.LG.comをご覧ください。

報道関係者様のお問い合せ先

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

広報担当：金 東建（キム・ドンゴン）／竜野

Email: pr.jp@lge.com

TEL: 03-5299-4644（直通） FAX: 03-5299-4699