【訂正とお詫び】リリース原稿の訂正とお詫び

拝啓

皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素は大変お世話になっております。

さて、昨日、2016年3月10日（木）に資料提供させていただきました、LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社の『ラインアップ拡充でさらに選びやすく、2016年の21:9ウルトラワイド™モニター全4シリーズ8機種、3月24日（木）より全国で順次発売』（3月10日付）リリースの記載に誤りがありました。

ここに訂正させていただきますとともに、皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

＜誤＞

本文内、「モデル（型番／カラー）」個所の、UM88Cシリーズ、「34UM88C-B」の表記で訂正がございました。正しくは「34UM88C-P」となります。

【該当箇所】

・P2 ＜発売概要＞の表内「モデル（型番／カラー）」個所

・P6 UM88Cシリーズのスペック表内「モデル（型番／カラー）」個所

「34UM88C-B」





＜正＞

「34UM88C-P」

報道関係者様のお問い合せ先

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

広報担当：金 東建（キム・ドンゴン）／竜野

Email: pr.jp@lge.com

TEL: 03-5299-4644（直通） FAX: 03-5299-4699