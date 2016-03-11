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【訂正とお詫び】リリース原稿の訂正とお詫び
拝啓
皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は大変お世話になっております。
さて、昨日、2016年3月10日（木）に資料提供させていただきました、LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社の『ラインアップ拡充でさらに選びやすく、2016年の21:9ウルトラワイド™モニター全4シリーズ8機種、3月24日（木）より全国で順次発売』（3月10日付）リリースの記載に誤りがありました。
ここに訂正させていただきますとともに、皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
＜誤＞
本文内、「モデル（型番／カラー）」個所の、UM88Cシリーズ、「34UM88C-B」の表記で訂正がございました。正しくは「34UM88C-P」となります。
【該当箇所】
・P2 ＜発売概要＞の表内「モデル（型番／カラー）」個所
・P6 UM88Cシリーズのスペック表内「モデル（型番／カラー）」個所
「34UM88C-B」
＜正＞
「34UM88C-P」
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社
広報担当：金 東建（キム・ドンゴン）／竜野
Email: pr.jp@lge.com
TEL: 03-5299-4644（直通） FAX: 03-5299-4699
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