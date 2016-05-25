【プレスリリース】自発光ディスプレイ搭載、有機ELテレビ『LG OLED TV』2016年モデルがいよいよ登場！

事業内容：

LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は3事業の営業を展開

＜ホーム・エンターテインメント＞テレビ、AV機器、モニター、クラウドモニター、

広告・商業用パブリックディスプレイ、サイネージディスプレイ等

＜モバイル・コミュニケーション＞スマートフォン含む携帯電話、タブレット端末、

モバイルアクセサリー等

＜ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション＞ロボット掃除機、寝具用掃除機、

太陽光発電モジュール等