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【プレスリリース】自発光ディスプレイ搭載、有機ELテレビ『LG OLED TV』2016年モデルがいよいよ登場！
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役社長：李 仁奎（イ・インギュ） 本社：東京都中央区）は、自発光ディスプレイを搭載した有機ELテレビ『LG OLED TV（エルジー・オーレッド・テレビ）』の「OLED E6P」と「OLED C6P」シリーズの発売日を、2016年5月27日（金）に決定しました。
今回発売するのは、ハイエンドシリーズ「OLED E6P」から65インチ「OLED 65E6P」と55インチ「OLED 55E6P」、曲面型の「OLED C6P」からは55インチ「OLED 55C6P」の2シリーズ3モデルです。全国の主要量販店（※一部店舗を除く）にて販売します。
（主な製品特長などは2016年4月13日（水）発表のプレスリリースをご参照ください。
>> http://www.lg.com/jp/press-releases/20160413-lg-oled-e6p-c6p）
※ OLED:Organic Light Emitting Diodeの略。有機エレクトロルミネッセンス（有機EL、Organic Electro-Luminescence）と同義
※画像はイメージです
＜発売概要＞
■主な仕様
※1：4K・8K放送をご覧になるには別途4K・8K放送受信チューナーなどが必要です。すべての4K・8K対応機器との接続動作や視聴を保証するものではありません
※2：「ドルビービジョン」をご利用いただくには、本体のソフトウェアアップデートが必要です。その際、本体をインターネットに接続する必要があります
※3：ダウンロードコンテンツには対応していません
※4：NHKによるハイブリッドキャストの当初サービスに対応しています。今後ハイブリッドキャストの仕様追加や変更によっては、対応できない場合もあります
※5：4K映像入力は、すべてのHDMI端子が対応します
※6：4K映像入力信号 3840×2160p（23.98 ／ 24Hz、29.97 ／ 30Hz）、3840×2160p（59.94 ／60Hz）、4096×2160p（23.98 ／ 24 ／ 59.94 ／60Hz）に対応しています
※本リリース内の「4K」表記は水平3840×垂直2160画素となります
※本仕様は予告なく変更される場合があります
※HDMIとHDMI High-Definition Multimedia Interface用語は、米国およびその他の国々におけるHDMI Licensing, LLCの登録商標または商標です
※その他、本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です
※LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、2008年6月より「LG電子ジャパン株式会社」から「LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（英文表記：LG Electronics Japan Inc.）」に法人名を変更しています
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|http://www.lg.com/jp
|設立：
|1981年1月
|代表者：
|代表取締役社長 李仁奎（イ・インギュ）
事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は3事業の営業を展開
＜ホーム・エンターテインメント＞テレビ、AV機器、モニター、クラウドモニター、
広告・商業用パブリックディスプレイ、サイネージディスプレイ等
＜モバイル・コミュニケーション＞スマートフォン含む携帯電話、タブレット端末、
モバイルアクセサリー等
＜ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション＞ロボット掃除機、寝具用掃除機、
太陽光発電モジュール等
■LGエレクトロニクスについて
LG エレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリーダーおよびイノベーターとして、世界119の事業拠 点に約83,000人の従業員を擁しています。2015年の世界市場の売上は488億ドルで、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニ ケーションズ」、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ビークル・コンポーネンツ」の4事業からなり、テレビ、携帯端末、エアコン、洗濯 機、冷蔵庫を製造する世界有数の総合家電メーカーです。また、LGエレクトロニクスは、「2015エネルギースター・アワード」において「パートナー・オ ブ・ザ・イヤー」賞を受賞しています。詳しくは、www.LG.comをご覧ください。
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社
広報担当：金 東建（キム・ドンゴン）／竜野
Email: pr.jp@lge.com
TEL: 03-5299-4644（直通） FAX: 03-5299-4699
https://www.lg.com/content/lge/jp/ja/about-lg/press-and-media/20160525-olede6c6.html isCopied
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