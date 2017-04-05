【お知らせ】有機ELテレビ『OLED W7P』　発売日変更のお知らせ

謹啓 平素より弊社および弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

平成29年3月16日（木）に発表した、有機ＥＬテレビ「OLED W7P」の発売に関しまして、グローバルにおける該当製品の急激な需要増加に伴い、供給体制が追いつかないため、国内での発売日変更を下記の通り、ご案内申し上げます。

皆様にご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

引き続き、より良い製品をお客様にご提供できますよう一層の努力をして参りますので、何卒、ご理解を賜ると共に、今後とも当社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹言

-記-

変更前 ： 「OLED W7P」4月上旬より順次発売

↓

変更後 ： 「OLED W7P」 4月14日（金）より予約販売開始、5月12日（金）より順次発売

※該当プレスリリース

平成29年3月16日（木）発表

『自発光ディスプレイがさらに進化！サウンド規格「ドルビーアトモス」も世界初搭載

有機ELテレビ『LG OLED TV』2017年ラインアップを発表

全3シリーズ4モデルを4月上旬より全国で順次発売』

> > http://www.lg.com/jp/press-releases/20170316-lg-oled-w7p-e7p-c7p

以上