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【グローバルニュース】世界中の若者に、才能を輝かせる機会を提供するためのプロジェクト 受賞者はチャーリー・プースと共演できる！「2021 LG’s Life’s Goodキャンペーン」が始動
LGエレクトロニクスは、グローバルキャンペーンとして「2021 LG’s Life’s Goodキャンペーン」を発表しました。昨年に続き、世界中の若者にその創造性や才能を輝かせる機会を提供するため、「Life’s Good Music Project」と「Life’s Good Film Project」の2つのプロジェクトによって構成されます。
昨年開始された「Life's Good Music Project」では、意欲的な若いパフォーマーに、「Life's Good」というLGのメッセージを表現した、聴く人の元気を呼び起こすような自作曲を応募してもらうことにしました。今年は、音楽が好きで、鼻歌を歌える方ならどなたでも、Charlie Puth（チャーリー・プース）がプロデュースした2021年版の「Life's Good」の曲をベースにした、オリジナルの伴奏を応募することができます。受賞者には、有機ELテレビをはじめとするLG製品が贈られ、Charlie Puth（チャーリー・プース）と一緒に曲を完成させて演奏する機会が与えられます。
期間は2021年6月27日（日）まで、ハッシュタグ #LifeisGoodMusic_LGを付けてInstagramまたはYouTubeに投稿することで応募できます。応募の詳細は、動画 Life’s Good Music Season 2 with Charlie Puth l LG - YouTube をご覧ください。
また、「Life’s Good Film Project」では、感動的な短編ドキュメンタリー「LEON」で2020年ヤングディレクター賞を受賞したJackson Tisi（ジャクソン・ティシ）が監督を務め、次世代の映画クリエイターに、自分たちの生活に意味のある瞬間や場所、そしてLGの「Life’sGood」の哲学をどのように解釈するかを視覚的に捉えた作品を応募してもらいます。
期間は2021年6月27日（日）まで、ハッシュタグ #LifeisGoodFilm_LGを付けてInstagramまたはYouTubeに投稿することで応募できます。応募の詳細は、動画 Life’s Good Film with Jackson Tisi | LG - YouTube をご覧ください。
本キャンペーンの詳細は、LGのグローバルYouTubeチャンネル LG Global - YouTube とInstagramを参照ください。
※その他、本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です
※画像はすべてイメージです
※本仕様は予告なく変更される場合があります
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|https://www.lg.com/jp
|設立：
|1981年1月
|代表者：
|代表取締役 李 栄彩（イ・ヨンチェ）
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は5事業を展開
【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】
洗濯機、冷蔵庫、衣類リフレッシュ機等
【ホーム・エンターテインメント】
テレビ、ブルーレイプレイヤー等
【ビジネス・ソリューションズ】
モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等
【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】
車載用機器等
【モバイル・コミュニケーションズ】
スマートフォン、タブレット端末、モバイルアクセサリー等
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、家電やモバイル製品をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。2020年の世界売上高は約560億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の5事業を展開。テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、モバイルデバイス、デジタルサイネージ、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。
また、プレミアム家電ブランド「LG SIGNATURE」や、独自開発の人工知能技術「LG ThinQ」などを展開しています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 広報担当：阿部
Email: pr.jp@lge.com
https://www.lg.com/content/lge/jp/ja/about-lg/press-and-media/20210527-lifes-good-campaign.html isCopied
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